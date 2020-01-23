Источником смертельного короновируса стали кобры

Родина нового смертельного коронавируса 2019-nCoV это китайский город Ухань. А если быть точнее, то источником распространения хвори стал местный оптовый рынок морепродуктов. Первые жертвы нового заболевания либо работали в тамошних торговых рядах, либо делали там покупки. Помимо рыбы и морепродуктов уханьские коробейники продавали так же мясо птицы, ослов, овец, свиней, верблюдов, лис, барсуков, бамбуковых крыс, ежей и рептилий.

Китайские вирусологи предположили, что новая форма вируса мутировала в организме диких животных, а затем передалась человеку. Определить источник вируса очень важно, поскольку это дает понимание жизненного цикла 2019-nCoV и механизмов его передачи и размножения. А в конечном счете это дает ключ к правильным методам лечения.

Ученые начали сравнивать генетическую последовательность нового вируса 2019-nCoV с образцами ранее известных коронавирусов. Первоначально анализ показал, что новый штамм имеет наибольшее сходство с коронавирусом летучих мышей. Возникла версия, что эти животные могли передать заболевание людям. Но более детальный эволюционный анализ показал, что перед тем, как попасть от летучих мышей к человеку вирус мутировал в организме еще одного животного-посредника. Последние лабораторные исследования убеждают, что этим посредником скорее всего стали змеи, а именно китайская кобра и китайский крайт. Змеи с удовольствием питаются летучими мышами. Попав в организм нового животного-хозяина «мышиный» вирус приобрел ряд генетических мутаций, которые позволили ему успешно проникать внутрь организма человека и стремительно там размножаться. Скорее всего передача вируса произошла пищевым путем - мясо кобр и крайтов в Китае считается деликатесом и широко употребляется в пищу. А ведь предупреждали же китайцев - не надо тянуть в рот всякую гадость!

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