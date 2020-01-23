Стоит ли отказаться от отпуска в Китае и Таиланде из-за вспышки коронавируса

Про китайский Ухань большинство туристов до новостей про коронавирус и не слышали. Хотя это один из самых больших городов Китая, с древней историей, крупный транспортный центр. Но тем не менее - не пляжный Хайнань, не Пекин и не Шанхай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756436" frameborder="0"></iframe> Путешественники не могут покинуть Ухань.

В Ухань из Москвы есть прямые рейсы. Точнее, были - уже отменены. Полеты выполняет китайская авиакомпания China Southern трижды в неделю. Рассчитаны полеты в первую очередь на китайских путешественников.

Граждане Поднебесной - самые многочисленные зарубежные гости России. В 2018 году в нашу страну, по данным Погранслужбы РФ, прибыли больше 2 миллионов китайцев. Из них 1,7 миллиона - туристы. Итоговых данных за 2019 год пока нет, но цифра будет еще внушительнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756403" frameborder="0"></iframe> Перекрыты въезды в китайский Ухань.

Да, в статистику вошли и поездки между пограничными с Китаем районами Дальнего Востока. Но и в европейской части России китайских отпускников предостаточно. Кто ездит в «Сапсанах» между Москвой и Санкт-Петербургом, китайскую речь слышит точно чаще любой другой иностранной. Восточные соседи используют аэропорты Москвы и для стыковочных полетов в Европу.

Последний самолет прибыл из Уханя в «Шереметьево» вечером 22 января, в 19.09. Следующий по расписанию - 24 января. Однако он вряд ли состоится. На онлайн-табло аэропорта Уханя практически все рейсы значатся как отмененные. Авиакомпании выполняют запрет властей на выезд из «столицы» новой эпидемии. Россия же со своей стороны ограничений для рейсов из Уханя и Китая в целом не вводила.

Авиакомпания China Southern Airlines уже объявила, что готова бесплатно менять билеты в Ухань или из Уханя на другие даты либо возвращать деньги за билеты, даже купленные по невозвратным тарифам. Это касается рейсов вплоть до 29 марта (похоже, китайцы готовятся победить эпидемию за два месяца). Вернут деньги и за стыковочные полеты с посадкой в Ухане (а с недорогими билетами China Southerm россияне летают в Малайзию, Таиланд, даже в Австралию).

Однако больше всего наших туристов волнует тропический остров Хайнань, где сейчас разгар пляжного сезона. Поднебесную каждый год посещают около 2 миллионов россиян (опять же с учетом приграничных поездок). Этой зимой туроператоры запустили новые прямые рейсы на Хайнань, цены на отдых вполне гуманны: от 33 тысяч рублей за 12-дневный вояж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

А что теперь? Лететь - не лететь?

- Популярный у россиян остров Хайнань находится на расстоянии 1,5 тысячи километров от города Ухань, где была зафиксирована вспышка нового вируса, - прокомментировали «КП» в пресс-службе туроператора Tez Tour. - На острове Хайнань случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Пока поводов для паники нет. Спрос на пляжный отдых на курортах острова Хайнань остается стабильным.

Если кто-то из туристов все же откажется от отпуска на Хайнане, деньги за тур ему вернут на общих основаниях: ни Ростуризм, ни Роспотребнадзор не выпускали рекомендаций воздержаться от поездок в Китай из-за вируса. Роспотребнадзор рекомендует не посещать лишь Ухань. А путешественникам, отправляющимся в другие районы Поднебесной, советует:

- не посещать рынки, где продаются животные, мясные и морепродукты (есть версия, что вирус пошел от как раз от животных с рынка);

- употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду;

- не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью в России информировать врачей о том, что недавно были в Китае.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А что в Таиланде?

В любимейшем нашими отпускниками Таиланде - два случаю коронавируса. Заболели китаянки, одной 61 год, другой 74 года, обеих уже вылечили и отправили на родину.

В Туристическом управлении Таиланда уверяют, что беспокоиться не о чем: «Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило, что вспышки коронавируса в стране не было. В Таиланде существует налаженная система эпиднадзора и скрининга для выявления заболеваний, вызываемых бетакоронавирусами MERS-CoV и SARS-CoV, птичьим гриппом и другими».

Еще с 3 января в аэропортах Бангкока, Пхукета и Чиангмая установлены инфракрасные тепловые камеры для круглосуточного досмотра всех пассажиров. Именно они и обнаружили двух китаянок с пневмонией

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

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