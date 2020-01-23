2020-01-23T18:06:46+03:00
Звезды

"Я вроде как смертельно больна": актриса Екатерина Волкова скрывала от родных страшный недуг

45-летняя артистка поделилась личными переживаниями с Лерой Кудрявцевой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Волкова в свои 45 лет по-прежнему прекрасна и соблазнительнаЕкатерина Волкова в свои 45 лет по-прежнему прекрасна и соблазнительна
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Актриса Екатерина Волкова долгое время скрывала от родных страшный диагноз. Когда бывшая супруга Эдуарда Лимонова узнала, что смертельно больна, то больше всего беспокоилась не за себя, а за дочь. Она боялась, что без нее девочка просто не выживет.

Екатерина Волкова в свои 45 лет по-прежнему прекрасна и соблазнительна. Эффектная актриса разбила не одно мужское сердце. Впрочем, и сама в жизни настрадалась. Да так, что, вспоминая о пережитом, не может сдержать слез.

Звезда стала героиней программы "Секрет на миллион". Она откровенно ответила на провокационные вопросы Леры Кудрявцевой. И вдруг внезапно заявила о своей болезни.

"Я вроде как смертельно больна. Да, скрывала от родных страшный диагноз. Когда узнала, мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что оставлю дочь без матери", - заявила актриса и расплакалась.

Стоит отметить, что звезда сериала "Скорая помощь" впервые сообщила о каком-то своем недуге. Ранее она никогда не касалась этой темы. Да и в этот раз вдаваться в подробности не стала, оставив зрителей в недоумении. Что это за болезнь, проходит ли Екатерина лечение или ей уже удалось справиться с проблемой - эти вопросы так и остались без ответа.

Но зато в разговоре с ведущей Волкова раскрыла подробности своих многочисленных браков и романов. После трех разводов актриса больше не верит мужчинам, потому что они ее предавали. Но при этом признается, что все еще мечтает обрести женское счастье. "В четвертый раз замуж пойдешь?", - спросила ее Лера. "Пойду!", - заверила Екатерина.

Напомним, Екатерина Волкова официально была замужем три раза. Первым супругом звезды был человек, далекий от искусства. Брак с ним превратился в настоящий кошмар. Алексей промышлял угоном автомобилей и жестоко обращался с супругой. По словам Екатерины, он однажды избил ее до потери сознания. Волкова попала в больницу с сотрясением мозга. В браке родилась дочь Валерия. Девушка училась в Марбурге на социолога и психолога, занимается психотерапией через танцы.

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Екатерина Волкова со старшей дочерью Валерией
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Второй брак с продюсером Сергеем Члиянцем просуществовал всего год, хотя начало их любовной истории напоминало волшебную сказку. Звезда встретила избранника на кинофестивале. Он сразу сделал ей предложение.

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Екатериа Волкова родила Богдана в браке с Эдуардом Лимоновым
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Самым резонансным, хоть и вновь недолгим, стало ее третье супружество. С писателем Эдуардом Лимоновым, который старше актрисы на 30 лет, она прожила три года. У нее родились сын Богдан и дочь Александра. По словам артистки, Лимонов оказался попросту не готов к роли родителя. Пара рассталась, когда Екатерина была беременна дочерью.

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Мои девочки, мое сокровище
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Кроме этого, Волкова несколько лет жила с режиссером Эдуардом Бояковым. Но он так и не привел актрису к алтарю. Под влиянием Боякова стала увлекаться эзотерикой и индийской философией, вместе с тантристами и йогами путешествовала по Индии.

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Не все так плохо, как нам видится порой. Не все настолько безысходно, безобразно. Бывает с каждым так: сейчас - хоть волком вой, а через время видишь мир опять прекрасным
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В 2015 году Волкова встречалась с бизнесменом Василием Дюжевым. Однако и с ним счастье было недолгим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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