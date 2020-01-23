"Я вроде как смертельно больна": актриса Екатерина Волкова скрывала от родных страшный недуг
Актриса Екатерина Волкова долгое время скрывала от родных страшный диагноз. Когда бывшая супруга Эдуарда Лимонова узнала, что смертельно больна, то больше всего беспокоилась не за себя, а за дочь. Она боялась, что без нее девочка просто не выживет.
Екатерина Волкова в свои 45 лет по-прежнему прекрасна и соблазнительна. Эффектная актриса разбила не одно мужское сердце. Впрочем, и сама в жизни настрадалась. Да так, что, вспоминая о пережитом, не может сдержать слез.
Звезда стала героиней программы "Секрет на миллион". Она откровенно ответила на провокационные вопросы Леры Кудрявцевой. И вдруг внезапно заявила о своей болезни.
"Я вроде как смертельно больна. Да, скрывала от родных страшный диагноз. Когда узнала, мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что оставлю дочь без матери", - заявила актриса и расплакалась.
Стоит отметить, что звезда сериала "Скорая помощь" впервые сообщила о каком-то своем недуге. Ранее она никогда не касалась этой темы. Да и в этот раз вдаваться в подробности не стала, оставив зрителей в недоумении. Что это за болезнь, проходит ли Екатерина лечение или ей уже удалось справиться с проблемой - эти вопросы так и остались без ответа.
Но зато в разговоре с ведущей Волкова раскрыла подробности своих многочисленных браков и романов. После трех разводов актриса больше не верит мужчинам, потому что они ее предавали. Но при этом признается, что все еще мечтает обрести женское счастье. "В четвертый раз замуж пойдешь?", - спросила ее Лера. "Пойду!", - заверила Екатерина.
Напомним, Екатерина Волкова официально была замужем три раза. Первым супругом звезды был человек, далекий от искусства. Брак с ним превратился в настоящий кошмар. Алексей промышлял угоном автомобилей и жестоко обращался с супругой. По словам Екатерины, он однажды избил ее до потери сознания. Волкова попала в больницу с сотрясением мозга. В браке родилась дочь Валерия. Девушка училась в Марбурге на социолога и психолога, занимается психотерапией через танцы.
Второй брак с продюсером Сергеем Члиянцем просуществовал всего год, хотя начало их любовной истории напоминало волшебную сказку. Звезда встретила избранника на кинофестивале. Он сразу сделал ей предложение.
Самым резонансным, хоть и вновь недолгим, стало ее третье супружество. С писателем Эдуардом Лимоновым, который старше актрисы на 30 лет, она прожила три года. У нее родились сын Богдан и дочь Александра. По словам артистки, Лимонов оказался попросту не готов к роли родителя. Пара рассталась, когда Екатерина была беременна дочерью.
Кроме этого, Волкова несколько лет жила с режиссером Эдуардом Бояковым. Но он так и не привел актрису к алтарю. Под влиянием Боякова стала увлекаться эзотерикой и индийской философией, вместе с тантристами и йогами путешествовала по Индии.
В 2015 году Волкова встречалась с бизнесменом Василием Дюжевым. Однако и с ним счастье было недолгим.
ИСТОЧНИК KP.RU