2020-01-23T18:46:51+03:00
Общество

В 70 лет я пробежал первый марафон

За 12 лет Михаил Ямбулатов принял участие в 60 пробегах. «Комсомолка» узнала о секретах здорового долголетия 82-летнего марафонца
Елена КОНОВА
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Вместо букета хронических болезней у Михаила Савельевича грозди медалей.Вместо букета хронических болезней у Михаила Савельевича грозди медалей.Фото: Елена КОНОВА
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Все возрасты покорны не только любви, но и спорту. Пример этому - 82-летний житель села Вознесенское Пермского края Михаил Ямбулатов. За 12 лет он побывал в нескольких странах, пробежал 60 марафонов и завел множество друзей. Он рассказал нам, как переквалифицировался из учителя физики и математики в марафонца, поделился секретами здоровья и вспомнил самые яркие впечатления за свою «карьеру».

«Михаил Савельевич, а пробег осилите?»

- Я родился в 1937 году. Отец ушел на войну, мы с мамой переехали в Саранск, а уже оттуда - в Пермь. После школы я 12 лет работал на заводе слесарем, а затем поступил в пединститут и выучился на учителя физики и математики. Преподавал я в Верещагинском районе, в селе Вознесенское.

Я всю жизнь занимаюсь спортом - лыжи, борьба, бег. Однажды ученики меня спросили: «Михал Савелич, вы по 5 - 10 км бегаете, а марафон смогли бы пробежать?» Я задумался: «Возможно, а сколько времени надо на подготовку?» Узнал, что в сентябре в Москве пройдет марафон, и решил тренироваться все лето. Сначала по 3 - 5 км, потом 7. Вроде нормально, чувствовал себя отлично. И вот в свои 70 лет я пробежал первый марафон. Уже через несколько месяцев я бежал марафон в Тюмени. Сейчас за моей спиной их 60. Я объездил всю Россию - Уфа, Екатеринбург, Петербург, Москва, Казань. А еще несколько раз ездил за рубеж.

«Помогали всем миром»

- Я читаю журнал про бег, где рассказывают про марафоны, в том числе и про зарубежные. Я раньше за границей не был, но очень загорелся этой идеей. Позвонил редактору, спросил, может, есть какие-нибудь организованные группы бегунов. Он посоветовал обратиться к Владимиру Николаевичу Сухорукову, марафонцу из Псковской области. Мы связались, и тот позвал меня на марафон в Стокгольм. Я сделал себе загранпаспорт, перевел ему деньги за проживание и транспорт.

Начинал пробеги спортсмен-любитель в Москве, а потом побывал на марафонах по всей России и в нескольких зарубежных странах. Фото: Елена КОНОВА

Начинал пробеги спортсмен-любитель в Москве, а потом побывал на марафонах по всей России и в нескольких зарубежных странах.Фото: Елена КОНОВА

За несколько дней до марафона доехал до Петербурга, там мы с группой сели в автобус и приехали в Стокгольм.

Еще я был в Риме, Праге, Хельсинки, Берлине, Афинах, Тель-Авиве. Конечно, так как я пенсионер, денег у меня не особо много, на поездки не хватает. Поэтому спасибо большое местным газетам за то, что они публиковали статьи обо мне. Мне помогали и читатели газет, и жители села и района, и родственники, и бывшие ученики. Спасибо!

«Перебинтовал» руку бейсболкой - и в путь

- Дороги для марафона в каждой стране разные. Наверное, самая удобная трасса была в Берлине - везде ровненько, бежать комфортно. А вот в Афинах пришлось много в гору бежать, тяжело. Зато пейзажи там великолепные! В Риме запомнились деревья, с которых по дороге к финишу можно было срывать апельсины и их есть. Красота!

Один из самых запоминающихся марафонов был в 2016 году в Тель-Авиве. Я был уже на 16-м километре, когда резко споткнулся о плиту и упал. Поранил руку, голову и ногу. Вскочил и побежал дальше - только «перебинтовал» бейсболкой руку.

- Подождите, давайте дождемся медиков! - заволновался волонтер, который наблюдал за марафонцами.

- Да нормально, - я махнул рукой и дальше побежал.

Но тут уже мне навстречу поехали медики. Они остановились, подошли ко мне и стали обрабатывать руку.

- Может, в больницу поедем? - спросили врачи.

- Я в такую даль не для того ехал, мне надо добежать. Просто забинтуйте, пожалуйста, - попросил я.

Медики все сделали, дали мне с собой пакетики с бинтами и антисептиком, и я побежал дальше. Волонтер около меня на мотоцикле ехал, чтобы, если что, помочь. Я благодарен, что мне дали добежать, в итоге я прибежал вторым в своей возрастной категории.

«Супруга рада, что я путешествую»

- Семья у меня большая - супруга Ирина, сын Александр, дочь Эльвира, пять внуков и одна правнучка. Они всегда меня поддерживают, только просят:

- Бегай осторожнее!

Моя жена бегать не любит, но как-то раз съездила со мной на марафон в Казань. Ей очень понравилось. Она меня спокойно отпускает, а когда я возвращаюсь, всегда встречает с накрытым столом.

Фото: Елена КОНОВА

Дети помогают материально. Я одеваюсь в специализированных магазинах. Недавно вот купил две пары кроссовок - одни четыре тысячи стоят, другие - три. Дороговато, конечно, но что делать.

Спорт - это жизнь, как ни крути. Рад, что и молодежь того же мнения. Иногда мои бывшие ученики со мной бегают по селу, а иногда школьники просят пробежать с ними кросс и расстраиваются, если я не могу. Я сейчас бегаю минимум 5 раз в неделю по 1 - 2 часа - до 15 км зараз. А планов спортивных у меня еще много - только в этом году минимум три марафона: в Перми, Казани и в Москве. А дальше видно будет.

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