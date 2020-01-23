"Сам себя взорвал": Что на самом деле происходит вокруг громкого дела, пропавшего под Смоленском Влада Бахова

В смоленском Демидове, где родился великий артист Юрий Никулин, ныне страсти кипят нешуточные и все более похожие на театр абсурда.

6 апреля прошлого года во время подросткового пикника за городом пропал 16-летний Влад Бахов. Компания из 13-ти человек отмечала день рождения Андрея Сидурина. У Влада не работал телефон, и он позвонил своей бабушке с телефона друга — Жумаева. Мол, если что, вызывай меня по этому номеру. После, со слов ребят, Влад сильно напился, ему стало плохо, он отошел в лес по нужде и пропал. Около 19 часов друзья заволновались и кинулись его искать. Хотя этот момент нас, побывавших на месте драмы, удивляет. Влад пошел в лес в сторону города и уже в скором времени мог добраться до дома бабушки или отца. Почему-то ребята не догадались позвонить бабушке и спросить не пришел ли Влад? Более того, когда бабушка не с первого раза дозвонилась до Жумаева, тот сказал, что Влад, возможно, еще на вечеринке. Подростки же в это время, по их словам, искали Влада в лесу. К поискам подключился майор полиции Виктор Дербанов, он же отец пировавшей на пикнике Даши Дербановой, которая вызвала папу по телефону. И только к полуночи(?!) подростки и полицейский догадались поехать к отцу Влада, узнать, не вернулся ли парень домой. Такое вот поведение подростков и полицейского вызвало в городе нехорошие подозрения.

6 апреля прошлого года во время подросткового пикника за городом пропал 16-летний Влад Бахов

На другой день и далее к поискам подключились волонтеры и разные специалисты. Около 3 000 человек искали его 9 месяцев. Тщетно.

«Комсомолка» стала первым федеральным изданием, рассказавшим об этой истории. Скоро к ней подключились и федеральные телеканалы.

САМОЕ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Еще в ноябре следователь СК по Смоленской области Марк Ракицкий рассказал нам, что дело Влада Бахова – самое громкое в регионе. А потому следствие работает тщательно и кропотливо.

Оно, конечно, может быть и так, вот только родители Влада убеждены в обратном.

- Как ни позвоню им, ответ один и тот же - ничего нового, - возмущается мама Влада Анастасия Фадеева. - За долгие месяцы расследования даже круг версий не сузился. Следователи по-прежнему работают в диапазоне: от просто потерялся до криминала.

Новую пищу для размышлений для 6 с лишним тысяч жителей Демидова подкинул телеканал - «Россия 1», выпустив в эфир уже три серии популярного ток-шоу Андрея Малахова. Демидовцы просто диву дались, когда увидели на экранах, как бегает от камеры майор Дербанов, как отказываются от разговоров друзья Влада. Как глава соседнего поселка Александр Яскин, отец одного из участников вечеринки, отдавил дверью ногу корреспонденту канала, скрываясь в своем кабинете.

После выхода программы градус уличных дискуссий и в Демидове, и в Смоленске зашкалил. Все народные версии пропажи парня свелись к одному: чиновники и полицейские покрывают своих деток, которые, скорее всего, и убили парня.

Еще больше масла в огонь подлили трое демидовских водолазов, которые не побоялись приехать на ток-шоу и рассказать, что поиски Влада велись формально и что на весь отряд у них всего одна ласта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756507" frameborder="0"></iframe> Проверка показаний на месте подозреваемого в незаконном хранении взрывных устройств.

Затем в студии появилась жительница Демидова, заявившая ошарашенной водолазами публике, что она смотрела видео издевательств над Владом. И подробно описала, как ребята в кадре изгаляются над пьяным подростком. Публика, разумеется, была в ярости.

Об этом видео, к слову, в Демидове говорят многие. Только теперь уже сложно разобрать, кто его реально видел, а кто просто поддался слухам. Следователи пытались найти ролик с издевательствами, но не смогли. Отчасти потому, что на этой вечеринке ребята снимали видео в двух соцсетях «ВКонтакте» и Инстаграме. Вот только администраторы последнего отказались предоставлять информацию для следствия. А в «ВКонтакте» никаких видеороликов с вечеринки криминалисты не обнаружили. Появилась версия, что майор полиции Дербанов забрал тогда у подростков все сим-карты и уничтожил ролики.

В реках и болотах Влада искали водолазы, но тщетно

Однако больше всего демидовцев, да и чего уж мелочиться - страну, потряс на днях взрыв гранаты у дома одного из водолазов-правдорубов Романа Краснощекова. По версии пострадавшего некий злоумышленник установил во дворе растяжку, которую случайно зацепила любимая собака Романа. Роман не пострадал, а вот собаку пришлось усыпить из-за сильных ранений. После взрыва несчастного водолаза... задержали, заподозрив в самоподрыве.

- Неужели здесь кто-то верит в самоподрыв?! - кричит на всю студию в очередной программе очередной эксперт.

Ну, разумеется, не верит никто. Никто, кроме следователей, к которым мы обратились за разъяснением.

На стенах в Демидове до сих пор висят плакаты, взывающие к помощи в поисках Влада БаховаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

КРИТИКА РОДИТЕЛЕЙ ОБОСНОВАНА

Тут надо отдать должное руководству смоленского следкома, которое призывает своих подчиненных к открытой работе с прессой.

В этот раз мы пообщались с официальным представителем Следственного комитета по Смоленской области, подполковником юстиции Натальей Зуевой.

- Наталья Михайловна, что-то слишком долго поиски идут...

- Да, к сожалению, местонахождение Влада Бахова до сих пор не установлено. И критика со стороны родителей мальчика по отношению к нам обоснована. Наши сотрудники это прекрасно понимают, но ответа пока нет. Нами уже проделана очень большая работа. Объем уголовного дела - более 30 томов. Допрошено более 200 человек. Назначено и проведено более 20 экспертиз: генетические, психолого-психиатрические, химические, психофизиологические. Мы менее чем через месяц после случившегося первый раз обратились за помощью в криминалистический центр Центрального аппарата СК РФ. Неоднократно приезжали из Москвы сотрудники со сложной техникой. Ими были проведены тестовые беседы с рядом свидетелей, показания которых нами тщательно проверялись. В том числе показания сотрудника полиции, который является отцом девочки из компании, находившейся на так называемой «вечеринке», где пропал Влад. После чего с ними были проведены мероприятия по активизации памяти. Проведен психологический анализ материалов уголовного дела и показаний свидетелей. Выводы: показания свидетелей согласуются с материалами дела. В связи с тем, что нас критикуют в прессе и на телевидении, мы вновь обратились в криминалистический центр, чтобы еще раз провести психофизиологические экспертизы всем участникам. И сейчас в Смоленске работают эксперты из Москвы.

Официальный представитель Следственного комитета по Смоленской области Наталья Зуева

- Вас обвиняют в сокрытии истины из-за того, что на вас давят влиятельные родители подростков.

- Я тоже слышала, что это дети неприкасаемых. На самом деле никакого высокого положения у их родителей нет. Да, есть глава сельской администрации, начальник участковых пункта полиции, бывший депутат, но как эти люди могут влиять на следственный комитет и на его руководителя? Не хочется даже обсуждать это.

- Вы видели, как эти родители почему-то бегают от журналистов?

- Видела. И осуждаю их за такое поведение. Если бы не было этой беготни, то и такого резонанса бы не было. А так они сами сформировали о себе плохое мнение. Но я уверенно заявляю, что никакого противодействия с их стороны на следствие не оказывается. Все дети и их родители добровольно прошли полиграф, выдали свои сотовые телефоны, пароли к ним, сдали необходимые анализы на наркотики, спайсы и т.д.

- И каков результат?

- Не выявлено ничего, что помогло бы в розыске подростка. У Дербановых был проведен обыск дома. Кроме того, с применением кримтехники была тщательно осмотрена его машина. Ничего не обнаружили. Следователями изучены билинги с места исчезновения Влада Бахова. Произведена выемка сведений социальной сети «ВКонтакте», в том числе и переписка всех участников пикника, которая осуществлялась как в день пропажи Влада так и в последующие дни. Сведений, указывающих на причастность кого-либо из участников вечеринки к исчезновению Влада, до настоящего времени не получено.

Лес делили на квадраты, и каждый поисковик шел строго по своему направлению

ПОЧЕМУ МНОГИЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ СЛЕДСТВИЮ

- Известно, что билинги еще анализируются. Хотя времени уже достаточно много прошло. У родителей Влада и журналистов невольно возникают подозрения, что вы что-то скрываете.

- Да как мы можем что-то скрывать, если данное уголовное дело находится с момента возбуждения на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России и на личном контроле руководителя смоленского областного управления. Руководитель отдела криминалистики каждый день докладывает ему о проведенной работе.

Кадр с видео. Товарищи со смехом и матерщиной помогают Владу забраться на крышу. Он падает, но его снова тащат наверх

- Вы проверяете ту информацию, которая появляется в прессе по делу Влада?

- Конечно! Мы готовы проверять любую информацию, чтобы установить что произошло в тот день. Мы и личные обращения граждан принимаем. Обо всем докладываем руководителю следственного управления и следователям. Но в последнее время СМИ дают непроверенную искаженную информацию, и из-за этого в нашей области сложилась напряженная обстановка.

- Что вы имеете в виду?

- Например, в передаче на федеральном канале говорилось об обнаруженной 16 апреля надписи «Спасите» на месте, где последний раз видели Влада Бахова. Но именно в этот день нашими сотрудниками проводился дополнительный осмотр места происшествия с участием родственников. Никаких надписей там не было, как и заявлений об этом.

16 апреля обнаружена надпись «Спасите» на месте, где последний раз видели Влада Бахова

- С этим доводом мы не согласны. Снимок надписи, по словам мамы Влада, был сделан ею утром 16 апреля. Вряд ли она сама могла так поглумиться над пропажей сына.

- Мы ни в коем случае не хотим обвинить родственников во лжи, либо самопиаре. И прекрасно их понимаем. Возможно, эту надпись они видели в другой день и перепутали даты. Если она действительно была, то это очень жестокая шутка каких-то хулиганов. Но в уголовном деле лежит протокол осмотра места происшествия, датированный 16 апреля, подписанный участниками осмотра, в том числе отчимом мальчика. И в нем нет ни слова про «спасите».

(ОТ АВТОРОВ: Мы позвонили отчиму Влада Ивану Фадееву. И с его помощью разобрались в этой ситуации. Фото надписи «Спасите», действительно было сделано 16 апреля матерью пропавшего подростка. Более того, она отсылала его местным демидовским следователям, которые тогда работали по делу. Но почему они никак не отреагировали на него - загадка).

- Вы заявляли, что в районе пропажи Влада работали водолазы. Но трое из них заявили на всю страну в студии ток-шоу, что подводные поиски велись для галочки, при одной ласте на троих.

- Этих троих сотрудников пожарно-спасательного центра и их начальника мы допросили. Так вот и сами водолазы, и их руководство официально под протокол заявили, что никакого участия в поисках Влада двое из них не принимали. Только один из них, находясь на дежурстве, в составе группы водолазов выезжал туда единожды. Но в воду не погружался, страховал коллег. Вообще выезд специалистами СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» для проведения поисковых мероприятий по установлению местонахождения Владислава осуществлялся 12 раз, из них всего дважды Велижским ПСО, где работают герои эфиров. Иными словами, фактически другими сотрудниками проводился поиск, у которых никаких проблем с оснащением и оборудованием не было.

- А зачем же они на всю страну солгали?

- Их мотивы я комментировать не буду. Но чтобы вы понимали ситуацию, двое из этих спасателей, еще в августе не прошли очередную водолазно-квалификационную комиссию и на данный момент отстранены от работы.

Пропавшего парня искали и с воздуха

- Много вопросов по видео издевательств ребятами над Владом. Этот ролик в Демидове видели несколько человек. В телевизионном эфире одна женщина подробно рассказала, что в кадре Влад сидит, закрывает лицо руками, а ребята над ним глумятся. И она видела этот ролик еще в апреле.

- Мы пригласили эту женщину на полиграф. И по заключению эксперта, она сообщила недостоверные сведения. Другими словами, не видела она эту запись.

- И она призналась в этом?

- Перед проведением полиграфа, она была допрошена и настаивала на показаниях, но ее доводы были полностью опровергнуты. Кроме того, когда с апреля по июнь производились масштабные опросы всех жителей Демидова, эта женщина тоже была допрошена. Однако ничего существенного она не рассказала. И уж тем более не сообщила, что видела подобное видео. Наоборот ей предъявлялась фотография Владислава и она заявила, что никого похожего не видела. На третьем эфире программы была сестра этой женщины, которая тоже заявила, что ей известно о существовании этого видео. Но и она у нас была допрошена и также на все вопросы отвечала, что ничего не знает и никого не видела. В материалах дела есть протоколы допросов.

Такие болотные топи встречаются в демидовских лесах

- Чудно! А про самоподрыв водолаза Краснощекова можете рассказать? Если честно, верится с трудом.

- Конечно, случай-то вопиющий. Вечером 16 января возле дома одного из участников шоу произошел взрыв. Он вызвал полицию и сообщил, что на него покушались неизвестные. Нашими специалистами была найдена часть взрывного устройства. На ней обнаружены биологические следы, в дальнейшем выявлен генотип, который полностью совпал с генотипом хозяина дома. Это неопровержимое доказательство. Проверка на полиграфе, которую провели московские криминалисты, подтвердила, что да, это была инсценировка. После этого мужчина во всем признался. Рассказал, что нашел гранату в сарае во время ремонта и сам ее бросил, предварительно заперев собаку в доме. Но взрывной волной дверь вышибло и осколок гранаты попал собаке в живот. Из-за раны несовместимой с жизнью ее пришлось усыпить. Он сообщил, что чеку завернул в салфетку и выбросил на улице. В ходе проверки показаний на месте в присутствии адвоката, понятых, подозреваемый сам нам показал это место.

- Как-то сложно представить, что он нашел гранату в сарае.

- Мы тоже скептически относимся к данной версии. И обстоятельства, откуда именно у подозреваемого взялась граната, будут тщательно проверены следственным путем.

- Зачем же он это сделал?

- Таким образом хотел привлечь к себе еще больше внимания.

- Вот прямо так и признался?

- Конечно. Эти показания он дал на допросе. Вчера судом по ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в ходе судебного заседания мужчина в присутствии адвоката подтвердил свои показания, которые ранее давал следователю.

Такими цепочками по 10-15 человек добровольцы прочесывали окрестные демидовские леса

ОТ АВТОРОВ

Кому-то наша позиция не понравится, но мы в данном случае больше доверяем следователям. Представить, что из очевидицы видео и из водолаза выбили признания, невозможно. Дело, напомним, на контроле у самого высокого начальства и даже губернатора области. Да и следователи не враги себе, чтобы заниматься подобными махинациями.

Печально, что иные демидовцы ради модного ныне хайпа готовы на всякое непотребство, лишь бы в телевизор попасть. И плевать им на реальную трагедию и на чувства несчастных родителей, хватающихся за любую информацию о пропавшем сыне.

К журналистскому расследованию на этой неделе подключился и Первый канал, посадив на студийный полиграф друзей Влада Бахова. Началась гонка за рейтингом. И неизвестно, как далеко теперь зайдут оба соперничающих шоу, чтобы обогнать друг друга по цифрам. Но родителям Влада сейчас не до рейтингов, им бы сына найти. Поэтому очень хочется, чтобы вокруг их истории было поменьше лжи.

И если есть настоящие свидетели этой истории, готовые указать на правду, просим их писать нам по адресам: vars@kp.ru и konata@kp.ru.

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