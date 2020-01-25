«Спасибо, что ты рядом»: Внук Янковского признался в любви дочери Кинчева

Иван Янковский - внук легендарного Олега Ивановича Янковского, сын режиссера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры.

За выразительные и благородные черты 29-летнего Ивана частенько сравнивают с молодым Лановым. Тот же аристократизм, выразительные глаза. На минувшей кинопремии «Золотой орёл» Ивана Янковского наградили за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Текст». Кстати, есть легенда, что главную роль в картине должен был сыграть не Петров, а Янковский -младший, но продюсеры выбрали Александра по причине его популярности. Впрочем, победителей не судят, Петров взял «орла» за «Лучшую мужскую роль» в этом фильме. Да, и Янковский не ушёл домой с пустыми руками.

- Сегодня утром говорил с бабушкой, она меня успокоила: «Ты ничего не получишь, все получит Цыганов (видимо, актриса Людмила Зорина прочила победу фильму Тодоровского «Одесса»-Ред.)!» И вот «орёл» у меня, я не знаю, что говорить, поэтому несу чушь,- сказал со сцены счастливый Иван Янковский.

На звёздной дорожке артист появился со своей девушкой актрисой Верой ПанфиловойФото: Михаил ФРОЛОВ

На звёздной дорожке артист появился со своей девушкой актрисой Верой Панфиловой. 28-летняя Вера тоже из артистической семьи. Папа девушки - рокер и лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.

- Спасибо, Вера! Я тебя люблю. И спасибо, что ты рядом со мной даже, когда я себя веду, как г....о, — поблагодарил невесту Иван Янковский.

Напомним: Вера Панфилова рядом с Иваном Янковским уже не первый год.

Некоторое время назад они расходились, Иван даже выходил в свет с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Александрой. Но потом снова вернулся к прежней любви, к своей Вере.

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