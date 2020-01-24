Звёздная дорожка кинопремии «Золотой орёл»: Декольте Яны Кошкиной, ножки невесты Петрова и элегантная Александрова

На звездной дорожке премии «Золотой орёл» кинодивы и светские львицы, как всегда, хвастались вечерними нарядами и изысканными украшениями. Несмотря на то, что за окном был лёгкий морозец (впрочем, к концу церемонии долгожданный снег снова превратился в лужи-Ред.), звёзды с удовольствием сверкали голыми плечами и стройными ногами, прогуливаясь перед репортёрами.

Кто-то сам раскошелился на дорогой наряд, а кому -то дизайнеры помогли по бартеру, за рекламу в соцсетях.

Екатерина ШпицаФото: Михаил ФРОЛОВ

alina___yan Алина Ян

Но главное в звёздном деле, чтобы, как говорится, «костюмчик сидел». Кто же был королевой красной дорожки, а кто ошибся, надев все лучшее сразу? Об этом «КП» рассказал наш эксперт, стилист и ведущая канала «Пятница» Алина Ян.

Ингеборга ДапкунайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

- Марина Александрова, Яна Кошкина, Мария Миронова, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Шпица.

Целый десант прекрасных дам, решивших, что лучше всего красную дорожку сможет оттенить только красивое черное платье,-удивляется наш эксперт. -Максимально строгое платье, а в половине случаев еще и без аксессуаров. Что поделать, «чёрный» -официальный дресс-код церемонии.

Мария МироноваФото: Михаил ФРОЛОВ

На мой взгляд, платье Марины Александровой выделяется благодаря эффектным деталям. Например, жемчужные бусы и заколки в волосах Марины. Это смотрится так стильно и тонко, что создается впечатление, что Александрова пришла на премию не из дома или салона красоты, а соскользнула со страниц сборника поэзии Серебряного века.

Марина АлександроваФото: Михаил ФРОЛОВ

Что же касается Яны Кошкиной, то, она всегда выглядит позитивно и ярко благодаря некоторым особенностям фигуры, которые она любит и умеет подчёркивать. Помимо манящего декольте, обрамлённого перьями, Яна дополнила образ серьгами от Картье, которые стоят около 15 тысяч евро.

Яна КошкинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Асмус

- Прелести Кристины обсуждают уже который месяц. А все благодаря ее роли в фильме «Текст», точнее некоторым сценам, в которых она участвовала. Хотя актрису подобное внимание скорее расстраивает и смущает. В жизни Кристина выглядит значительно скромнее, чем в своих киноработах,-считает стилист Алина Ян.-

Кристина АсмусФото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, серое платье, в котором Асмус предстала на красной ковровой дорожке, по фасону один в один платье Мерилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Ну то, в котором голливудская дива распевала о лучших друзьях девушек (бриллиантах)! Об этом платье известно, что сшивали его прямо на Мерилин. И сидело оно так четко по фигуре, что под него нельзя было даже надеть белье. Платье Кристины, конечно, не так облегает, и цвет у него не вырвиглазный розовый, а благородный серый. Но дополняют его, как и наряд Монро, бриллианты.

Светлана Ходченкова

- Светлана наконец развеяла слухи о своей беременности, которые курсировали последние месяцы.

Актриса появилась на дорожке в обтягивающем желтом платье от Тома Форда за 350 тысяч рублей,-предполагает наш эксперт. -

Наряд выполнен в соответствии с последними модными трендами. Желтая ткань c пайетками, открытая спина и украшения из золота в дополнение к образу.

Светлана Ходченкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Елена Борщева

- Юмористка решила отдать должное погоде и появилась на красной ковровой дорожке в синем кружевном платье. По движениям Елены чувствовалось, что ей немного непривычно носить платья подобного фасона. Хотя стоит отметить, что в подобных нарядах юмористка весьма хороша. Кстати, хочу отметить, что в плане моды Елена – патриот. И частенько выгуливает на мероприятиях наряды от русских дизайнеров, со многими из которых девушка находится в дружеских отношениях. Так было и в этот раз. Скорее всего на девушке платье от Софи Строкатто,-говорит стилист Алина Ян.

Елена БорщеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Петров с невестой

- Как всегда всегда не изменил своему привычному «есенинскому» образу актер Александр Петров, - отмечает эксперт «КП». - На премию Петров пришел в своём неизменном стиле casual: простая белая рубашка и черная льняная двойка. Без всякого намека на галстук или бабочку.

А вот и один из первых официальных выходов в свет секс-символа российского кино Александра Петрова и его новой девушки и коллеги актрисы Стаси МилославскойФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот его спутница актриса Стася Милославская наоборот одета броско -белое дизайнерское платье от Ольги Якубович в модной нынче стилистике конца 80-х. Наряд выгодно подчеркнул талию и стройные ноги актрисы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756745" frameborder="0"></iframe> Звёздная дорожка кинопремии «Золотой орёл»: Декольте Яны Кошкиной и грация Марины Александровой.Мария РЕМИЗОВА

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