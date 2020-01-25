Программа проведения Года Памяти Василия Пескова
Музей Василия Пескова Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова объявляет о проведении Года Памяти Василия Пескова, мероприятия которого подготовлены совместно с друзьями Музея:
Факультетом журналистики Воронежского госуниверситета;
Факультетом географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета;
Воронежским отделением Русского географического общества;
Воронежским отделением Союза писателей России;
Воронежским государственным педуниверситетом;
Воронежской областной библиотекой имени И.С. Никитина;
Орловскими ДК, библиотекой (с. Орлово Новоусманского района Воронежской обл.);
Орловской СОШ (с. Орлово Новоусманского района Воронежской обл.);
Библиотекой № 25 им. Василия Пескова (г. Воронеж);
Усманским краеведческим музеем им. П.Б. Княжинского (г. Усмань Липецкой обл.);
Углянскими ДК, библиотекой (с. Углянец Верхнехавского района Воронежской обл.);
Воронежским областным фотоклубом «Экспресс»;
Тресвятской СОШ им. Василия Пескова (пос. Воля Новоусманского района Воронежской обл.)
Лицеем № 4 г. Воронежа
Мероприятия Года Памяти Василия Пескова проходят в Воронежском заповеднике и на других информационных площадках при участии и научно-методической поддержке Музея Василия Пескова Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова и при информационной поддержке «Комсомольская правда в Воронеже».
Публикуем подробную программу Года Памяти Василия Пескова. Подробности о мероприятиях появятся на нашем сайте в течение года.
Программа проведения Года Памяти Василия Пескова. 1.
Программа проведения Года Памяти Василия Пескова. 2.
ИСТОЧНИК KP.RU
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