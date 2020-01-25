2020-01-25T12:19:56+03:00
Василий Песков

Программа проведения Года Памяти Василия Пескова

14 марта 2020 года исполняется 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова – известного российского журналиста, писателя, телеведущего, путешественника и фотографа
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Василий ПесковВасилий ПесковФото: Личный архив
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Музей Василия Пескова Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова объявляет о проведении Года Памяти Василия Пескова, мероприятия которого подготовлены совместно с друзьями Музея:

Факультетом журналистики Воронежского госуниверситета;

Факультетом географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета;

Воронежским отделением Русского географического общества;

Воронежским отделением Союза писателей России;

Воронежским государственным педуниверситетом;

Воронежской областной библиотекой имени И.С. Никитина;

Орловскими ДК, библиотекой (с. Орлово Новоусманского района Воронежской обл.);

Орловской СОШ (с. Орлово Новоусманского района Воронежской обл.);

Библиотекой № 25 им. Василия Пескова (г. Воронеж);

Усманским краеведческим музеем им. П.Б. Княжинского (г. Усмань Липецкой обл.);

Углянскими ДК, библиотекой (с. Углянец Верхнехавского района Воронежской обл.);

Воронежским областным фотоклубом «Экспресс»;

Тресвятской СОШ им. Василия Пескова (пос. Воля Новоусманского района Воронежской обл.)

Лицеем № 4 г. Воронежа

Мероприятия Года Памяти Василия Пескова проходят в Воронежском заповеднике и на других информационных площадках при участии и научно-методической поддержке Музея Василия Пескова Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова и при информационной поддержке «Комсомольская правда в Воронеже».

Публикуем подробную программу Года Памяти Василия Пескова. Подробности о мероприятиях появятся на нашем сайте в течение года.

Программа проведения Года Памяти Василия Пескова. 1.

Программа проведения Года Памяти Василия Пескова. 1.

Программа проведения Года Памяти Василия Пескова. 2.

Программа проведения Года Памяти Василия Пескова. 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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