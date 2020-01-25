Музей Василия Пескова Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова объявляет о проведении Года Памяти Василия Пескова, мероприятия которого подготовлены совместно с друзьями Музея:

Факультетом журналистики Воронежского госуниверситета;

Факультетом географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета;

Воронежским отделением Русского географического общества;

Воронежским отделением Союза писателей России;

Воронежским государственным педуниверситетом;

Воронежской областной библиотекой имени И.С. Никитина;

Орловскими ДК, библиотекой (с. Орлово Новоусманского района Воронежской обл.);

Орловской СОШ (с. Орлово Новоусманского района Воронежской обл.);

Библиотекой № 25 им. Василия Пескова (г. Воронеж);

Усманским краеведческим музеем им. П.Б. Княжинского (г. Усмань Липецкой обл.);

Углянскими ДК, библиотекой (с. Углянец Верхнехавского района Воронежской обл.);

Воронежским областным фотоклубом «Экспресс»;

Тресвятской СОШ им. Василия Пескова (пос. Воля Новоусманского района Воронежской обл.)

Лицеем № 4 г. Воронежа

Мероприятия Года Памяти Василия Пескова проходят в Воронежском заповеднике и на других информационных площадках при участии и научно-методической поддержке Музея Василия Пескова Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова и при информационной поддержке «Комсомольская правда в Воронеже».

Публикуем подробную программу Года Памяти Василия Пескова. Подробности о мероприятиях появятся на нашем сайте в течение года.

Программа проведения Года Памяти Василия Пескова. 1.