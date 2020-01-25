Во МХАТе за гардеробом нашли спрятанный китайский ресторан

Как известно, в уходящем году МХАТ имени Горького получил 150 миллионов рублей на преобразования. Сумма большая, но преобразования начались еще в прошлом году. Можно себе представить, как удивились строители, когда за одной из глухих стен гардероба МХАТа имени Горького обнаружили следы пребывания подпольного китайского ресторана «Джонка». Ресторан располагался прямо за стеной центрального гардероба, которая выглядела как сплошная.

- Оказалось, что вход в ресторан осуществлялся с другой стороны здания. Никаких документов на него мы не нашли, зато поняли, кто загадил нам вентиляцию и почему в залах пахло горелым жиром, - рассказала "КП" исполнительный директор МХАТа Татьяна Ярошевская.

Отчего пахло горелым жиром, поняли и журналисты КП, которым удалось осмотреть тайную комнату. Кухня бывшего ресторана выглядела как жилище бедняков из фильма "Паразиты", а огромная черная вытяжка сочилась жиром, несмотря на то, что ей не пользовались по назначению в последнее время: к моменту смены руководства заведения китайцы уже съехали.

Кухня бывшего ресторанаФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Для того, чтобы понять, что же было на первом этаже, пришлось приглашать архитектора театра, Владимира Кубасова. (К счастью, архитектор, хотя и в преклонных годах, но жив, и здоров). Кубасов рассказал, что на первом этаже помещения располагался театральный буфет. Вход в него должен был быть, конечно, изнутри, там, где сейчас сплошная стена, однако работал ли когда-нибудь буфет как театральный, а не китайский - неизвестно.

Как отметил архитектор, помещение было великолепно оформлено с использованием редких материалов. На стене висела карта с подсветкой, стены были декорированы плашками из редкой древесины, которую морили в присутствии архитектора, а бордюрчик по периметру был выложен армянским туфом - материалом, который очень трудно отыскать сегодня.

- Когда Кубасов вошел внутрь "китайского ресторана" и увидел, что сделали с помещением - он заплакал, - говорит Ярошевская.

Во МХАТе за гардеробом нашли спрятанный китайский ресторанФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

После ухода китайских арендаторов зал стал выглядеть как приграничная тайга: весь декор содран со стен с мясом.

Сейчас руководство театра надеется вернуть буфет зрителям.

- Насколько сумеем, постараемся отремонтировать пространство, - говорит исполнительный директор. - Конечно, вернуть прежний вид в точности не сумеем. Такого туфа мы уже не найдем, карту - не восстановим. Но буфет снова станет открыт (причем, с внутренней стороны) для наших зрителей.

Если надежды оправдаются, то новое арт-пространство зритель сможет оценить уже к концу этого года.

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