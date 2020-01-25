Биография Владислава Суркова: Что известно о загадочном помощнике президента

Владислав Юрьевич Сурков – человек, с одной стороны, очень известный, с другой – достаточно закрытый для СМИ. Его жизнь, если посмотреть подробнее, ничуть не напоминает описанное еще Гоголем чиновничество, прозябающее промозглыми вечерами с насморком над чашкой жиденького спитого чая, кутаясь в плед. Она, скорее, основа для настоящего приключенческого романа, сюжетно завязанного с произведением сугубо производственного жанра. Артур Хейли обзавидовался бы, а вместе с Томом Клэнси они бы наверняка скинулись, чтобы купить такой сюжетец.

Мальчик родился 21 сентября 1964 года в семье учителей, можно сказать, в интернациональной, что в СССР было совсем не редкостью. Его мама после окончания пединститута была направлена в Чечено-Ингушетию по распределению, где познакомилась с коллегой Юрием (Андарбеком) Дудаевым, будущим отцом нашего героя, и вышла за него замуж. А потому неудивительно, что первые 5 лет Влад прожил на родине отца. А вот среднюю школу он заканчивал уже в Скопине Рязанской области, куда мать переехала после развода с мужем.

В 1983-1985 годах, как и большинство советских юношей, Владислав Сурков прошел армейскую школу. Но, как у подавляющего меньшинства этой же категории населения, она была у него весьма суровой, поскольку, по свидетельству министра обороны в 2001 году Сергея Иванова, Сурков служил в спецназе ГРУ. Что подтвердил и его отец, служивший также в Главном разведуправлении.

В 1987-м Владислав Сурков получил первую площадку для реализации своего творческого потенциала – он возглавил рекламный отдел возглавляемого Михаилом Ходорковским Центра межотраслевых научно-технических программ Фонда молодежной инициативы при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ. Затем его карьера напоминает взлет, если не ракеты, то самолета. Руководитель агентства рыночных коммуникаций, руководящие должности в «Менатепе» все того же Ходорковского, параллельно президент и вице-президент Российской ассоциации рекламодателей. Потом ответственные должности в «Роспроме», «Альфа-банке», ОРТ.

В 1999-м Владислав Сурков поступает на госслужбу, становится сначала помощником руководителя Администрации президента (АП) РФ, а в августе того же года – заместителем руководителя АП. Это в 34 года! В 2000-м, когда ему еще не исполнилось 36 лет, Суркову был присвоен классный чин Действительный государственный советник РФ 1-го класса. Это, на минутку, высший классный чин на гражданской службе. Если посмотреть аналогии с воинскими званиями – генерал- полковник или генерал армии. Без блата, мохнатой руки и т.д.

В марте 2004-го должность замруководителя АП Владислав Сурков совместил с обязанностями помощника президента РФ. Через четыре года стал Первым заместителем руководителя АП. Затем в декабре 2011-го был назначен заместителем председателя правительства России. После того, как в правительстве в 2012-м Сурков стал руководить аппаратом, возглавил комиссию по развитию телерадиовещания, стал курировать СМИ, юстицию, статистику, взаимодействие с судами и прокуратурой, кадровые вопросы.

В 2013-м Владислав Сурков вернулся из правительства к президенту, вновь став его помощником. Полем его деятельности стала Украина, после победы Евромайдана – вопросами урегулирования конфликта на Донбассе.

Личность сама по себе очень одаренная. Того, что сделал Владислав Сурков, хватит для десятка обычных даже не людей, а политических сил. Практически каждое публичное выступление Суркова становится значимым явлением. Год назад (11 февраля 2019-го) Сурков опубликовал статью «Долгое государство Путина», которая вызвала бурю дискуссий и обсуждений. И вряд ли было хоть одно СМИ в России, которое не цитировало высказанные в той статье тезисы.

Ему отдают должное даже противники. Михаил Прохоров назвал Суркова «главным кукловодом политического процесса», а Михаил Ходорковский назвал своего бывшего подчиненного (а одно время – и своего телохранителя в период бурной юности бизнесмена от комсомола Ходорковского) «исключительно одаренным пиарщиком и очень талантливым креативным креативщиком», которому за талант можно простить все или почти все.

Что и неудивительно. У маленького Владика в детстве было редкостное умение расположить к себе всех окружающих – дедушек с бабушками, остальную родню, учителей, одноклассников и т.д. И эту способность с годами он точно не растерял.

А еще он просто одарен от природы. Пишет музыку, и не просто какую, а даже и симфоническую. Мастерски играет на гитаре. Пишет тексты к песням популярных рок-исполнителей. Но, мягко говоря, не чурается и более «серьезных» литературных форматов. Приписываемый ему роман «Околоноля», опубликованный под псевдонимом, также вызвал резонанс в российском обществе. Как и роман «Машинка и Велик, или упрощение Дублина».

Ему только 55. Мужчина в полном расцвете сил, как говорил герой одного мультфильма. И вряд ли кто сможет представить, сколько он еще сможет сделать там, где захочет. Если захочет.

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