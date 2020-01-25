2020-01-24T23:01:36+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

В погоню за титулом лучшей на континенте устремились три звездные ученицы Этери Тутберидзе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова пока что идет на третьем месте после короткой программы ЧЕ-2020.Александра Трусова пока что идет на третьем месте после короткой программы ЧЕ-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 25 января, на чемпионате Европы в Граце будет поставлена яркая точка. Девушки разыграют медали по итогам произвольной программы. В числе фавориток - ученицы Этери Тутберидзе, которые идут на трех первых позициях после первого проката. Что будет дальше? "КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 года.

Время выхода на лед российских фигуристок на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 в произвольной программе

Выступлением трех российских девушек завершится выступление в произвольной программе чемпионата Европы 2020 года. Так вышло, что у учениц Этери Тутберидзе - три последних стартовых номера в произвольной программе. Анна Щербакова выйдет на лед под номером 22 ровно в полночь по московскому времени. Александра Трусова - следом за ней в 00:08. А после нее в 00:16 - Алена Косторная.

Стартовый порядок фигуристок произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020

Третья разминка

13. Ева Лотта Киибус (Эстония)

14. Леа Серна (Франция)

15. Алина Урушадзе (Грузия)

16. Анита Остлунд (Швеция)

17. Мэ Беренис Мейте (Франция)

18. Алесса Торнаги (Италия)

Четвертая разминка

19. Екатерина Рябова (Азербайджан)

20. Эмми Пелтонен (Финляндия)

21. Алексия Паганини (Швейцария)

22. Анна Щербакова (Россия)

23. Александра Трусова (Россия)

24. Алена Косторная (Россия)

Положение топ-10 ведущих фигуристок после короткой программы чемпионата Европы по фигурному катанию 2020

1. Алена Косторная (Россия) – 84,92

2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95

3. Александра Трусова (Россия) – 74,95

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 66,49

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 62,22

7. Алесса Торнаги (Италия) – 61,27

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 60,64

9. Анита Остлунд (Швеция) – 60,57

10. Леа Серна (Франция) – 59,90

Прямая видеотрансляция произвольной программы чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 среди женщин

Старт соревнований намечен на 20.30 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире и на сайте Первого канала. Старт эфира на Первом канале - с 23.00 по московскому времени. После завершения выступлений - пресс-конференция с участием трех лучших фигуристок. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Международного союза конькобежцев ISU. Но она доступна только для пользователей за пределами России. Для россиян тут предусмотрена геоблокировка.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020. Женщины. Произвольная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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