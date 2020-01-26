В Шереметьево о коронавирусе: Ежедневно оправляем в инфекционные больницы по одному-два человека с подозрениями

В Китае распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется. Число жертв уже достигло 56, а число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1975 случаев. В ночь на субботу, когда Китай встречал Новый год, многие праздничные мероприятия были отменены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

Ежедневно фиксируются один-два случая

Цифры вызывают опасения во всех странах, куда едут китайские туристы. В Москву ежегодно приезжает около 1 млн человек из Поднебесной. Уже неделю прилетающих из Китая проверяют сразу же по прибытию в столицу — в аэропортах. Больше всего самолетов приземляется в «Шереметьево» — около 11 рейсов в день, во «Внуково» — восемь рейсов в неделю, в «Домодедово» — один рейс в неделю.

- Ежедневно фиксируются один-два случая, когда пассажиров отправляют на дополнительную диагностику в столичные инфекционные больницы. Подтверждения заболеваний коронавирусом на данный момент нет, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».

В Китае распространение смертельно опасного коронавируса ускоряетсяФото: REUTERS

Среди подозреваемых, у кого выявляют температуру, не только граждане Китая. В начале недели панику вызвал канадец, летевший из Бангкока в Москву. Мужчине стало плохо прямо во время полета. У него была температура, недомогание. Оказалось, что пищевое отравление. Столичные медики оказали необходимую помощь и мужчина в тот же день улетел в Румынию.

Не обнаружили вирус и у российской пары, которая возвращалась с отдыха в Таиланде. Медики поставили мужчине диагноз ОРВИ при госпитализации. Супруга госпитализированного здорова.

Подозревали коронавирус даже у 13-летнего ребенка, гражданина Китая, который прилетел в «Шереметьево» транзитным рейсом из Пекина. Однако высокая температура и боль в животе были связаны с синдромом раздраженного кишечника. После оказания помощи, он вылетел в Афины.

- На днях в медпункт терминала D обратились с жалобой на повышенную температуру пассажиры, прибывшие рейсом из Стамбула (гражданин КНР 1980 года рождения) и рейсом из Ханоя (гражданка России 1996 года рождения). После оказания медицинской помощи, по решению СКП (стационар кратковременного пребывания), госпитализированы в инфекционное отделение больниц Красногорска и Домодедово. Предварительный диагноз — ОРВИ, - рассказали в «Шереметьево».

Семь китайских туристов, одна с гриппом

Панику в столице наделали и семь китайских туристов, прибывших в гостиницу «Арт-Москва Войковская». Постояльцы увидели, как в лифты заходило несколько бригад медиков в масках. Сразу заговорили, что массовое заболевание, ведь китайских граждан видели среди 270 постояльцев гостиницы.

- Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу, обследованы. У всех лабораторный тест на наличие коронавируса2019-CoV является отрицательным. Вирус не обнаружен, - рассказали «Комсомольской правде» в Департаменте здравоохранения Москвы.

Каждый день пару человек из аэропортов отправляют в больницу, ни у кого болезни нетФото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756881" frameborder="0"></iframe> Видео из гостиницы «Арт Москва Войковская», откуда госпитализировали китайских туристов..

Всех пациентов выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А (у большинства людей симптомы гриппа проходят в течение недели без медицинской помощи, но может приводить к тяжелой болезни и смерти, особенно у людей из групп риска).

- Пациентке оказывается соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика, чувствует себя она удовлетворительно и в ближайшее время также будет выписана, - добавили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Как проверяют пассажиров?

Специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи переносных и стационарных тепловизоров. В случае выявления у пассажира повышенной температуры тела на борт немедленно вызывается медицинская бригада здравпункта аэропорта. Если у пассажира обнаружат характерные симптомы коронавирусной инфекции, то его незамедлительно изолируют в специальное помещение и госпитализируют в специализированное лечебное учреждение (инфекционную больницу) для дополнительного обследования.

КСТАТИ

«Аэрофлот» предложил бесплатно перенести вылет в Китай

В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям в/из Китая.

Аэропорты некоторых городов Китая полностью закрытыФото: REUTERS

- Речь о рейсах вылета и прилета из следующих городов: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами «Аэрофлота» China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань), - уточнили в авиакомпании.

Пассажиры с билетами, оформленными не позднее 24 января 2020 года, разрешается (без взимания дополнительной платы): изменить дату вылета по 29 февраля 2020 года или оформить вынужденный возврат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

ВАЖНО

Советы Роспотребнадзора туристам, выезжающим в КНР:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

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