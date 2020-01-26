2020-01-26T14:27:46+03:00
Туризм

Новый коронавирус на Хайнане: с острова вывозят российских туристов

На острове сейчас около 7 тысяч наших отпускников. Продажи туров прекращены. Рассказываем о ситуации с новым коронавирусом на Хайнане
Юлия СМИРНОВА
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Ситуация с коронавирусом признана угрожающей жизни и здоровью российских гражданСитуация с коронавирусом признана угрожающей жизни и здоровью российских гражданФото: EAST NEWS
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В Китае, на тропическом курортом острове Хайнань, сейчас находятся около 7 тысяч российских отпускников, сообщают в Ассоциации туроператоров России. Еще около тысячи человек путешествуют по материковому Китаю, в основном - в Пекине и Шанхае.

Речь идет только об организованных туристах (для групповых поездок виза в Китай не нужна, и это удобно). В реальности, конечно, наших соотечественников в Китае больше, так как и у самостоятельных путешественников он популярен. За прошлый год в Поднебесной побывали больше 2 миллионов россиян (это с учетом поездок из приграничных районов Дальнего Востока).

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В пятницу, 24 января, Ростуризм выпустил официальные и максимально жесткие рекомендации по Китаю. Ситуация с коронавирусом признана угрожающей жизни и здоровью российских граждан. Туроператорам рекомендовано прекратить продажи туров и любых других услуг (то есть авиабилетов, экскурсий, трансферов и т. д.). Отпускникам – воздержаться от поездок в Китай.

За уже купленные путевки деньги должны вернуть в полном объеме, теперь для этого есть все юридические основания. В случае вопросов Ростуризм и Роспотребнадзор готовы консультировать отпускников о порядке возврата стоимости туров.

Для туркомпаний рекомендации чиновников – однозначный запрет, если сейчас они будут продавать путевки в Китай, это станет нарушением закона. Туроператоры моментально отчитались об исполнении. “Тез Тур”, “Интурист”, “Anex Tour” уже с вечера пятницы прекратили продажи поездок в Китай.

У самостоятельных путешественников отказ от поездки в Китай может упереться и в серьезные финансовые потери Фото: EAST NEWS

У самостоятельных путешественников отказ от поездки в Китай может упереться и в серьезные финансовые потериФото: EAST NEWS

Однако лишь один туроператор решил эвакуировать своих клиентов с Хайнаня. Это “Русь-тур”, у него сейчас на пляжном острове 1100 отдыхающих.

"Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок. В связи с этим компания приняла решение о досрочном вывозе своих туристов из Китая. Эвакуация начнется с 26 января”. В течение недели обещают вывезти всех клиентов “Русь-тур”. Собственно, для этого достаточно трех – четырех больших лайнеров.

Другие туроператоры об эвакуации не говорят – пока, во всяком случае. Отпускники будут возвращться домой по своим билетам, рейсы выполняются по расписанию.

При этом туроператоры готовы предложить отпускникам отдых в других странах. Если уж отпуск на море запланирован логичнее слетать вместо Хайнаня куда-то еще, чем просто получить назад деньги. Вопрос лишь в том, что и в других странах Юго-Восточной АзииТаиланде, Вьетнаме – зафиксированы первые случаи китайской пневмонии. Куба или Доминикана намного дороже. Но есть Эмираты, Бахрейн, или даже Египет с перелетом в Каир.

Для самих путешественинков рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора все же совет, а не запрет. Лететь в Китай или нет, каждый решает сам. Особенно если на руках билеты на регулярный рейс. Полеты в Китай авиакомпании не остановили, рейсы выполняются по расписанию. Исключение – лишь прямые рейсы из Москвы в Ухань китайского перевозчика China Southern, они отменены с прошлой недели, аэропорт Уханя закрыт.

Пока из российских авиакомпаний лишь “Аэрофлот” официально объявил, что готов возвращать деньги за авиабилеты на любые свои рейсы в Китай с вылетом вплоть до 7 февраля. Та же политика у китайских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию: Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines.

Однако в Поднебесную из России летают и S7, и “Уральские авиалинии” (там пообещали выдавать пассажирам защитные маски), и Azur Air. Так что у самостоятельных путешественников отказ от поездки в Китай может упереться и в серьезные финансовые потери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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