2020-01-26T18:56:47+03:00
Звезды

"Светятся от счастья": Брэд Питт устроил тайное свидание с Дженнифер Энистон

Друзья голливудских звезд раскрыли подробности их воссоединения
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Как рассказали осведомленные источники, актер извинился перед бывшей женой за ошибки, допущенные во время их совместной жизниКак рассказали осведомленные источники, актер извинился перед бывшей женой за ошибки, допущенные во время их совместной жизниФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Брэд Питт и Дженнифер Энистон который день являются самыми обсуждаемыми персонами в Голливуде. А все потому, что миллионы поклонников пары замерли в ожидании сенсационных подробностей о воссоединении актеров. И кое-какую информацию разболтали близкие друзья знаменитостей.

Слухи о том, что 56-летний Брэд Питт и 50-летняя Дженнифер Энистон снова возобновили романтические отношения, находят свое подтверждение. Сразу несколько инсайдеров сообщили, что голливудские актеры снова влюблены и снова вместе.

Оказалось, по словам друзей пары, кинозвезды успели сходить на несколько тайных свиданий. Более того, одно из них и вовсе прошло в особняке Дженнифер.

"Ей понадобилось много времени, чтобы простить Питта. Но она это сделала - простила его за все, чтобы двигаться дальше. Но я не думаю, что она переставала его любить, даже несмотря на то, что он разбил ей сердце, бросив ради Анджелины Джоли", - цитирует The Mirror инсайдера.

В свою очередь, давний партнер Брэда Питта по кинокомпании Plan B Entertainment заверил: "Все, о чем он может говорить, - это о Джен. У них роман. Они светятся от счастья. Такого я не видел много лет".

Как рассказали осведомленные источники, актер извинился перед бывшей женой за ошибки, допущенные во время их совместной жизни: "Он действительно взял на себя ответственность. Это изменило их сегодняшние отношения".

Сам голливудский актер ранее отреагировал на слухи о его примирении с бывшей женой Дженнифер Энистон. "Я блаженно наивен и останусь в неведении", - с улыбкой заявил артист в ответ на вопрос репортера о том, что он думает по поводу реакции общественности на его воссоединение со звездой "Друзей".

Напомним, во время вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе Брэд Питт и Дженнифер Энистон не стали скрывать от присутствующих чувств друг к другу. Их фотографии, где Питт держит бывшую за руку и никак не хочет отпустить, а также то, с какой нежностью она смотрела на него, облетели весь мир. Актеры нежно обнимались за кулисами и даже поцеловались. Правда, пока дружеским поцелуем, в щечку.

Но этого было достаточно, чтобы все вокруг начали судачить о воссоединении бывших супругов. Однако сами виновники переполоха пока никак не комментируют слухи. Слишком болезненным был их разрыв. Да и бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли все еще продолжается. Знаменитости никак не могут договориться об опеке над своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
В Иране на борту самолета возник пожар
Причина смерти Всеволода Чаплина: остановилось сердце
Смерть Всеволода Чаплина подтвердил Владимир Легойда
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса
Специалисты вывели формулу «идеального кофе»
Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
С криком «Майк Тайсон!»: Украинский боксер укусил соперника во время боя
Папа Римский выразил солидарность со всеми заразившимися новым коронавирусом
Песков заявил, что между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт
Греф рассказал, в какой валюте он хранит сбережения
«Других вариантов нет»: Песков рассказал, что нужно для развития страны
Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики
Первая партия норвежской нефти поступила на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии
В Совфеде считают, что украинские политики «подыгрывают друг другу», говоря о «возвращении» Крыма и Донбасса
Казахстан приостанавливает действие 72-часового безвизового режима для пассажиров из Китая
Китайские власти заявили, что распространение коронавируса ускорилось
В СК прекратили уголовное дело в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда
В Аризоне мужчина ездил по выделенной полосе, используя в качестве пассажира скилет
В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы
Первый снимок нового коронавируса под микроскопом опубликовали китайские ученые
В Сети появилось видео пациента с судорогами от коронавируса
В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе
Власти США готовят «единственный рейс» из города Ухань: эвакуируют сотрудников своего консульства и рядовых американцев
Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке
Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США