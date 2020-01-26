"Светятся от счастья": Брэд Питт устроил тайное свидание с Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон который день являются самыми обсуждаемыми персонами в Голливуде. А все потому, что миллионы поклонников пары замерли в ожидании сенсационных подробностей о воссоединении актеров. И кое-какую информацию разболтали близкие друзья знаменитостей.

Слухи о том, что 56-летний Брэд Питт и 50-летняя Дженнифер Энистон снова возобновили романтические отношения, находят свое подтверждение. Сразу несколько инсайдеров сообщили, что голливудские актеры снова влюблены и снова вместе.

Оказалось, по словам друзей пары, кинозвезды успели сходить на несколько тайных свиданий. Более того, одно из них и вовсе прошло в особняке Дженнифер.

"Ей понадобилось много времени, чтобы простить Питта. Но она это сделала - простила его за все, чтобы двигаться дальше. Но я не думаю, что она переставала его любить, даже несмотря на то, что он разбил ей сердце, бросив ради Анджелины Джоли", - цитирует The Mirror инсайдера.

В свою очередь, давний партнер Брэда Питта по кинокомпании Plan B Entertainment заверил: "Все, о чем он может говорить, - это о Джен. У них роман. Они светятся от счастья. Такого я не видел много лет".

Как рассказали осведомленные источники, актер извинился перед бывшей женой за ошибки, допущенные во время их совместной жизни: "Он действительно взял на себя ответственность. Это изменило их сегодняшние отношения".

Сам голливудский актер ранее отреагировал на слухи о его примирении с бывшей женой Дженнифер Энистон. "Я блаженно наивен и останусь в неведении", - с улыбкой заявил артист в ответ на вопрос репортера о том, что он думает по поводу реакции общественности на его воссоединение со звездой "Друзей".

Напомним, во время вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе Брэд Питт и Дженнифер Энистон не стали скрывать от присутствующих чувств друг к другу. Их фотографии, где Питт держит бывшую за руку и никак не хочет отпустить, а также то, с какой нежностью она смотрела на него, облетели весь мир. Актеры нежно обнимались за кулисами и даже поцеловались. Правда, пока дружеским поцелуем, в щечку.

Но этого было достаточно, чтобы все вокруг начали судачить о воссоединении бывших супругов. Однако сами виновники переполоха пока никак не комментируют слухи. Слишком болезненным был их разрыв. Да и бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли все еще продолжается. Знаменитости никак не могут договориться об опеке над своими детьми.