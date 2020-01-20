2020-01-20T14:45:45+03:00
Звезды

Обнимал и поедал глазами: Дженнифер Энистон cразила наповал Брэда Питта платьем без бюстгальтера

Актер не сводил глаз с бывшей жены и нежно обнимал ее на премии Гильдии киноактеров
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бывшие супруги встретились на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США.Бывшие супруги встретились на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США.Фото: EAST NEWS
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Вручение премии Гильдии киноактеров США обернулось настоящей сенсацией. Весь мир обсуждает трогательные моменты воссоединения бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Артист не сводил глаз с экс-возлюбленной, которая получила заветную статуэтку и блистала на красной дорожке в обтягивающем платье без бюстгальтера.

Лос-Анджелес стоит на ушах. Впрочем, не только он. Несколько часов назад завершилось очень важное для всего киномира событие, которое порадовало не только любителей качественного кино, но и фанатов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Бывшие супруги были как никогда близки.

SAG Awards называют одной из репетиций "Оскара". Поэтому все внимание приковано к тем, кто стал триумфатором вечера. Сначала заветную статуэтку получил Питт за лучшую мужскую второго плана в фильме "Однажды… в Голливуде".

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Заветную статуэтку получил Брэд Питт за лучшую мужскую второго плана в фильме "Однажды в Голливуде"
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А через несколько минут награждали Энистон за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Утреннее шоу". Награда стала неожиданностью для артистки. Услышав свое имя, она едва смогла сдержать слезы.

Брэд Питт наблюдает за выступлением бывшей супруги за кулисами церемонии. Фото: EAST NEWS

Брэд Питт наблюдает за выступлением бывшей супруги за кулисами церемонии.Фото: EAST NEWS

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Услышав свое имя, Энистон едва смогла сдержать слезы
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Когда 50-летняя актриса вспорхнула на сцену, Брэд находился за кулисами. 56-летний актер с восхищением смотрел на Дженнифер. В какой-то момент он восторженно прошептал: "Ох!". Это был один из самых милых моментов торжества.

А потом экс-супруги встретились за сценой. Брэд и Джен нежно обнялись, держались за руки и о чем-то ворковали. От папарацци не ускользнуло, что все это время Питт буквально поедал глазами Энистон.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились за сценой на виду у фотографов. Фото: EAST NEWS

Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились за сценой на виду у фотографов.Фото: EAST NEWS

Jennifer Aniston Goes BRALESS on the Red Carpet SAG Awards 2020.Jennifer stunned while on the red carpet at the 26th Annual Screen Actors Guild Awards, which aired Sunday on TNT and TBS. Exclusives from

Это и не удивительно. Дженнифер появилась на премии в облегающем платье в пол цвета слоновой кости без бюстгальтера. Соблазнительный наряд с открытой спиной подчеркнул женственные изгибы фигуры. Звезда сериала "Друзья" распустила светлые волосы и сделала яркий макияж глаз. Образ актрисы стал одним из самых эффектных на церемонии.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт прожили в браке пять лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Энистон и Брэд Питт прожили в браке пять лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Behind the scenes with two of tonight s Actor recipients
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Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт прожили в браке пять лет. Супруги расстались в 2005 году, когда Питт закрутил роман с Анджелиной Джоли. По словам инсайдеров, Брэд и Дженнифер договорились не затрагивать прошлое и не вспоминать о разлучнице. Именно так им удалось сохранить связь друг с другом. Возобновившиеся отношения голливудских звезд не дают покоя поклонникам. Они надеются, что бывшие влюбленные будут вместе навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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