Обнимал и поедал глазами: Дженнифер Энистон cразила наповал Брэда Питта платьем без бюстгальтера

Вручение премии Гильдии киноактеров США обернулось настоящей сенсацией. Весь мир обсуждает трогательные моменты воссоединения бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Артист не сводил глаз с экс-возлюбленной, которая получила заветную статуэтку и блистала на красной дорожке в обтягивающем платье без бюстгальтера.

Лос-Анджелес стоит на ушах. Впрочем, не только он. Несколько часов назад завершилось очень важное для всего киномира событие, которое порадовало не только любителей качественного кино, но и фанатов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Бывшие супруги были как никогда близки.

SAG Awards называют одной из репетиций "Оскара". Поэтому все внимание приковано к тем, кто стал триумфатором вечера. Сначала заветную статуэтку получил Питт за лучшую мужскую второго плана в фильме "Однажды… в Голливуде".

А через несколько минут награждали Энистон за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Утреннее шоу". Награда стала неожиданностью для артистки. Услышав свое имя, она едва смогла сдержать слезы.

Когда 50-летняя актриса вспорхнула на сцену, Брэд находился за кулисами. 56-летний актер с восхищением смотрел на Дженнифер. В какой-то момент он восторженно прошептал: "Ох!". Это был один из самых милых моментов торжества.

А потом экс-супруги встретились за сценой. Брэд и Джен нежно обнялись, держались за руки и о чем-то ворковали. От папарацци не ускользнуло, что все это время Питт буквально поедал глазами Энистон.

Jennifer Aniston Goes BRALESS on the Red Carpet SAG Awards 2020.Jennifer stunned while on the red carpet at the 26th Annual Screen Actors Guild Awards, which aired Sunday on TNT and TBS. Exclusives from