Брэд Питт тайно встречается с Дженнифер Энистон

Ни для кого не секрет, что Брэд Питт потянулся к бывшей жене Дженнифер Энистон после его развода с Анджелиной Джоли. Активное участие в воссединении бывших супругов принимает Джордж Клуни. Он организовал судьбоносную встречу артистов на итальянской вилле. Как поговаривают осведомленные источники, теперь дом в Риме стал "секретным местом", где тайно встречаются Питт и Энистон.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон все больше проводят времени вместе. В окружении пары не скрывают - бывшие супруги закладывая фундамент для новых, более прочных отношений.

Брэд до сих пор не оправился от скандального развода с Анджелиной Джоли. А Дженнифер стала для него отдушиной. Он признался ей, что ему тяжело справиться со стрессом после истерик Джоли, которая огульно обвиняла его в пьянстве и рукоприкладстве. Теперь звезда "Бойцовского клуба" всерьез намерен вернуть доверие бывшей жены и создать с ней семью.

vintageornow Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в июле 2000 года

Большую роль с этом играет близкий друг Питта - актер Джордж Клуни. Он выступил в роли изобретательной свахи, показав бывшим супругам уединенную виллу в сердце столицы Италии. За особняком приглядывает прислуга, умеющая хранить чужие секреты.

По некоторым данным, Питт и Энистон бывали там не один раз. Поговаривают, что во время утешительных бесед с экс-возлюбленной Брэд в очередной раз извинился за свои обидные слова, произнесенные после развода. Тогда он заявил, что жизнь с Дженнифер наводила на него страшную скуку.

bradpitt0fficial Брэд Питт устал от бесконечного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли

"Джордж хочет, чтобы один из его лучших друзей снова обрел счастье. А счастье для Брэда Питта значит одно: Дженнифер Энистон. Джордж сделал своей миссией воссоединить влюбленных", - цитирует Mirror осведомленного источника.

Напомним, Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 годы. В 2006 году Питт и Джоли объявили о своем романе. В 2014 году они поженились, а через два года актриса подала на развод. Сейчас Брэд и Анджелина официально разведены, однако судебный процесс по поводу имущества и детей не завершен. По слухам, Джоли возмущена тем, что ее бывший муж снова сблизился со звездой сериала "Друзья".