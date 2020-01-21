2020-01-21T01:40:12+03:00
Звезды

Кольцо за миллион и снова свадьба? Брэда Питта женят на Дженнифер Энистон

Новость о воссоединении бывших супругов стала сенсацией
Ольга ЛИБГАРДТ
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Брэда Питта вновь женят на Дженнифер ЭнистонБрэда Питта вновь женят на Дженнифер ЭнистонФото: REUTERS
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова на первых полосах газет. Все как в старые добрые времена. Поклонники ликуют, ненавистники в ярости. Но неравнодушных точно нет. Премия Гильдии киноактеров США преподнесла свой поистине главный сюрприз.

Лос-Анджелес стоит на ушах. Да что там, вся Америка в шоке - то, как вели себя на премии Брэд Питт и Дженнифер Энистон стало настоящей сенсацией не только для обывателей, но и для всего Голливуда. Их фотографии, где Питт держит бывшую за руку и никак не хочет отпустить, а также то, с какой нежностью она смотрела на него, облетели весь мир.

56-летний Брэд и 50-летняя Дженнифер не стали скрывать от присутствующих чувств друг к другу. С лица Джен не сходила улыбка. "Она вся светилась от счастья. И прямо сказала мне, что у нее был отличный вечер. Ее глаза наполнились эмоциями, когда она увидела, что Брэд выиграл", - рассказал инсайдер.

Актеры нежно обнимались за кулисами и даже поцеловались. Правда, пока дружеским поцелуем, в щечку. Но ведь артисты знаю, как выждать паузу. Так что в окружении бывших супругов не сомневаются - Питт и Энистон снова пара.

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Brad and Jen broke the internet last night at the SAG Awards. This and more in today s Hot Topics at the link in our IG Story!
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А тут еще таблоид InTouch посвятил целый номер воссоединению пары. И раскрыл шокирующие подробности. Источник, как водится, крайне осведомленный, рассказал: Брэд снова попросил Джен выйти за него замуж. Но произошло это на афтепати "Золотого Глобуса".

Дальше - больше. Энистон сказала "Да" и, рыдая, позвонила маме жениха. То есть своей бывшей свекрови. Говорят, Джейн Питт всегда души не чаяла в кроткой Джен, а Анджелину Джоли на дух не переносила. Однажды женщина в сердцах выпалила: "Никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила жизнь моего сына и и довела Брэда до нервного срыва".

Таблоид InTouch посвятил целый номер предполагаемому воссоединению пары

Таблоид InTouch посвятил целый номер предполагаемому воссоединению пары

Ну и финальный инсайд - помимо прочего звезда фильма "Однажды в... Голливуде" якобы даже успел преподнести бывшей-будущей жене помолвочное кольце. И вроде бы, такой каратник в платине тянет на 1,2 миллиона долларов.

Однако сами виновники переполоха пока никак не комментируют слухи о своем воссоединении, а тем более о свадьбе. Слишком болезненным был их разрыв. А сплетни о том, что между ними что-то есть, регулярно появляются в прессе. Поэтому знаменитости относятся к ним с улыбкой.

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Таблоиды стоят на ушах после трогательного воссоединения Питта и Энистон
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Меж тем, в окружении Питта и Энистон многие признаются, что актеры всегда казались им идеальной парой. Так, младшая сестра Бритни Спирс призналась, что поведение Брэда и Джен вызвало в ней самые теплые эмоции. "Мы будем рассказывать об этом своим внукам. Вот насколько это важно", - заявила Джейми Линн. С ней согласна дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. "Мое нежное сердце не выдержит этой милоты", - сообщила Румер.

На тему воссоединения актеров высказались и эксперты по языку и телу. Так, они в один голос твердят, что между бывшими супругами "определенно что-то происходит": "Определенно, они тянутся к друг другу. Похоже, что они снова близки".

Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт прожили в браке пять лет. Супруги расстались в 2005 году. Именно тогда Питт закрутил роман с Анджелиной Джоли. По словам инсайдеров, Брэд и Дженнифер сохранили связь друг с другом благодаря тому, что смогли простить друг другу былые обиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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