Анджелина Джоли раздавлена откровениями Брэда Питта о рухнувшем браке

Анджелина Джоли не находит себе места после церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Актрисе неприятно, что Брэд Питт вовсю флиртовал с бывшей женой Дженнифер Энистон. Но настоящим ударом для многодетной матери стало публичное признание звезды фильма "Однажды в... Голливуде" по поводу их брака.

"Энджи раздавлена чувством неуважения, которое Питт проявил к ней. Брэд на церемонии вручения SAG Awards наговорил много лишнего об их рухнувшем браке. Конечно, она не в восторге от того, что ее личная жизнь стала достоянием общественности. Это все равно, что рассказать о любовных проблемах в комнате, полной незнакомцев", - рассказала приятельница 44-летней Анджелины Джоли.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились за кулисами церемонии вручения наград американской гильдии киноактеров.Фото: EAST NEWS

По ее словам, слова бывшего мужа стали для актрисы ударом ниже пояса. Особенно ее разозлило то, как веселилась от этих слов Дженнифер Энистон. "Анджелина расстроена еще и потому, что она никогда не сделала бы ничего подобного с ним. И все это на фоне слухов о воссоединении Питта с Энистон. Сейчас она чувствует себя подавленной", - добавила подруга.

В частности, 56-летний Брэд Питт иронично высказался о своих скандалах с Джоли. Он заявил, что их брак был для него настоящим вызовом судьбы.

"Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко, совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени", - цитирует актера OK!.

Напомним, во время вручения премии в Лос-Анджелесе Брэд Питт и Дженнифер Энистон не стали скрывать от присутствующих чувств друг к другу. Их фотографии, где Питт держит бывшую за руку и никак не хочет отпустить, а также то, с какой нежностью она смотрела на него, облетели весь мир. "Она вся светилась от счастья. И прямо сказала мне, что у нее был отличный вечер. Ее глаза наполнились эмоциями, когда она увидела, что Брэд выиграл", - рассказал инсайдер.

Актеры нежно обнимались за кулисами и даже поцеловались. Правда, пока дружеским поцелуем, в щечку. Но этого было достаточно, чтобы все вокруг начали судачить о воссоединении бывших супругов. Якобы Брэд даже попросил Джен выйти за него замуж. Помимо прочего Питт даже успел преподнести бывшей-будущей жене помолвочное кольце. И вроде бы, такой каратник в платине тянет на 1,2 миллиона долларов.

Однако сами виновники переполоха пока никак не комментируют слухи о своем воссоединении, а тем более о свадьбе. Слишком болезненным был их разрыв. А сплетни о том, что между ними что-то есть, регулярно появляются в прессе. Поэтому знаменитости относятся к ним с улыбкой. Да и бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли все еще продолжается. Актеры никак не могут договориться об опеке над своими детьми.