«Выход только один — покаяние»: самые яркие высказывания Всеволода Чаплина

В воскресенье, 26 января, у храма Феодора Студита на 52-м году жизни умер настоятель этого храма, протоиерей Всеволод Чаплин. Приводим самые яркие высказывания, которые ему принадлежали.

- Надо, наконец, развенчать химеру так называемого научного мировоззрения.

- От публичных или частных молитв православных с инославными стоит отказаться.

- Считаю, что наши верующие в 1920-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе, чем они отвечали. Они должны были отвечать всей силой оружия и силой народного сопротивления против большевиков.

- Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы — это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно.

- Если говорить о епископе, здесь надо учитывать: традицией Православной церкви всегда предполагалось, что он окружен определенным почетом. Люди заботятся о том, чтобы у него были достойная машина и резиденция. Он во время богослужения, а иногда и на некоторых мероприятиях восседает на троне, у него есть особое место в храме — кафедра, которая возвышает его над остальными людьми. Такова православная традиция.

- Думаю, доживем мы и до тех времен, когда из приличного места неприлично одетую особу или того самого типа в трениках будут выводить

- Если женщина одета в офис как проститутка, то другие женщины должны иметь право ей об этом сказать

- Не стоит ограничивать исламскую общину в возможности жить по своим правилам. Именно такой путь, я думаю, актуален в будущем и для России, и для Западной Европы. Но очевидно, что нельзя навязывать эти правила другим вне своей общины

Всеволод Чаплин у храма преподобного Феодора Студита у Никитских воротФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я считаю, что Бог это мне открыл, как и всей Церкви открыл Евангелие. Он там обещает предельно жесткое воздаяние за любой грех. Почитайте Нагорную проповедь. Выход только один — покаяние

- Должно быть лицо в стране – президент, монарх, кто-то еще, – который имел бы право не просто в резонансных случаях, а в любых случаях, которые требуют незамутненного нравственного суждения, на абсолютное помилование или на абсолютно жесткую кару. Это не соответствует западной политической системе, но именно в этом она и неправа.

- Господь говорит, что многие погибнут. Какой именно процент, я не знаю. Очевидно, по крайней мере, 51%. И значит, милосердие Божие не простирается на большинство людей, которые являются не кающимися грешниками. Молчать об этом или пытаться спорить с этим значит пытаться спорить с Евангелием - потому что это говорит Премилосердный Господь

- Зачем отдавать российских детей за рубеж в то время, как многие семьи внутри страны хотели бы усыновить любого ребенка?

- Количество сирот к счастью стремительно сокращается, даже дети инвалиды сейчас часто быстро покидают детские дома. У нас есть все шансы добиться того, что через пять лет огромных советских домов просто не будет

- Мне кажется, что не менее важны вопросы общественной нравственности, когда тот или иной деятель, например, поп-исполнитель, пропагандирует вещи, в корне расходящиеся с нравственным менталитетом нашего народа, будь то однополые браки или пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних или несовершеннолетними, как происходило на концерте так называемой леди Гаги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756949" frameborder="0"></iframe> Умер Всеволод Чаплин.Всеволод Чаплин умер прямо у храма Храм Феодора Студита, где он был настоятелем. Ему шел 52-й год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина смерти Всеволода Чаплина: остановилось сердце

По предварительным данным, протоиерей протоиерея и священника Русской православной церкви Всеволода Чаплина умер от остановки сердца (подробности)