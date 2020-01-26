Причина смерти Всеволода Чаплина: остановилось сердце

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:43:12+03:00

Священник умер после того, как отслужил службу в храме. Стала известна предварительная причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

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По предварительным данным, протоиерей протоиерея и священника Русской православной церкви Всеволода Чаплина умер от остановки сердца.

«Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин скончался от внезапной остановки сердца», - передает ТАСС сообщение источника в медицинских кругах, который сообщил, в ближайшее время будет проведена экспертиза.

Как писал сайт kp.ru, Всеволод Чаплин умер на 51-м году жизни в воскресенье, 26 января. Прихожанин храма московского храма святого Феодора Студита рассказал, что священнику стало плохо, когда он сидел на лавочки около храма. Через 15 минут приехавшая скорая помощь констатировала смерть.

Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе храма, где служил Чаплин, а также предтавитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

ИСТОЧНИК KP.RU