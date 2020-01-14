Синоптики прогнозируют к Крещению новые температурные рекорды

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:50:25+03:00

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Зима 2019-2020 года не перестает удивлять аномальными температурами со знаком плюс. И пока еще погода продемонстрировала далеко не все рекорды – впереди есть несколько сюрпризов. Они ждут россиян уже к Крещению, погода начнет меняться с 16 января, столбики термометров поползут вверх. Потепление составит до плюс пяти градусов.

Минусовые температуры еще придут, прогнозируют синоптики, но наверстать упущенное зиме уже не удастся. Она войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет.

— Не существует корреляции между теплой зимой и холодным летом или другими сезонами. По моим оценкам, весна будет теплая, температура в марте-апреле ожидается выше нормы. К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21–22 градуса. То есть всё как положено, — рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Гидрометцентре отметили, что температура воздуха в умеренных широтах повысилась на два градуса, но то, что мы видим сейчас, вряд ли станет нормальным явлением.

- Зимы постепенно будут теплеть, но это не значит, что в следующем году можно рассчитывать на подобные температуры, - рассуждает и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ученые признаются – аномально теплая зима явление интересное, но пока не стоит записывать его на счет последствий изменения климата. Главный специалист отдела наук о Земле РАН Нина Зайцева призвала не называть происходящее глобальным потеплением.

- Вспомните лето в Москве, когда все мерзли, или май 2017-го, когда выпал снег. То, что происходит на протяжении десяти лет еще не свидетельствует о климате, - заключила Зайцева.

Ранее в Гидрометцентре назвали последствия теплой зимы. Постоянные перепады температур негативно влияют на человека, сильно страдает дорожная инфраструктура, которая в результате к весне приходит в негодность. При температуре около нуля увеличивается скольжение и возникают проблемы для транспорта. Опасна теплая зима и для сельского хозяйства. Из-за низких температур происходит выпревание озимых, и весной приходится их пересеивать

ИСТОЧНИК KP.RU