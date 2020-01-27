Драма Кости Иночкина

Его тощую попу знал весь Советский Союз. Витя Косых начал карьеру молниеносно, сыграв в 13 лет Иночкина в комедии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964). Именно там начальник пионерского лагеря товарищ Дынин (Евгений Евстигнеев) и опознавал нарушителей режима по голым пятым точкам в бинокль. Купались в неположенном месте! Комедию посмотрели 54,5 млн советских зрителей.

Соврал, но не сфальшивил

Витя Косых учился в московской школе на Мичуринском проспекте. И в кино попал по традиции благодаря случаю.

- Меня приметил сам режиссер, - вспоминал актер. - Климов пришел к нам на урок физкультуры и спрашивает: «Кто умеет плавать?» Я плавать не умел, но поднял руку. Потому что после физкультуры у нас были химия и математика. И я сразу сообразил, что есть официальный повод слинять с этих уроков. Климов отобрал несколько человек, посадил нас в автобус и уже по пути объяснил, что он режиссер, снимает фильм и ищет мальчишек на роли Марата и Кости Иночкина.... Мы, конечно, тут же возомнили себя звездами. Но эта звездная болезнь прошла, как только нас привезли на «Мосфильм». Этаж, на котором проходили пробы, был целиком забит детьми. И то, что выбрали меня, - чудо!

Чудо было, скорее всего, провидением. Ведь рос Витя в семье актера. Его настоящего отца звали Николай Волков, умер он рано, после чего мама парня вышла замуж за боевого офицера, ветерана Великой Отечественной Ивана Косых (награжден орденом Отечественной войны I степени), который часто мелькал в эпизодах советских фильмов («Отец солдата», «С тобой и без тебя»), и перебралась в Москву из Алапаевска Свердловской области. Иван Косых усыновил мальчика.

На первичных пробах в «Добро пожаловать...» Витя плохо, как умел, прочел стих, громко крича и вращая глазами - «с выражением», но ему предложили роль. Правда, второстепенную, бывшего друга Иночкина Марата, нарисовавшего позорную карикатуру на Костю («так у Кости стало на одного друга меньше»). На актерских пробах Косых, перепугавшись камеры на тележке и сильного света, от ужаса натурально зарыдал, выдавая сквозь слезы текст: «Извини меня, я ни в чем не виноват! Меня заставили!» Вышло так убедительно, что Климов утвердил Косых на главную роль, выдав путевку в жизнь.

1964. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»: первая роль, и сразу звездная. Фото: Кадр из фильма

Супергерой

На момент съемок в «Неуловимых мстителях» (1966) Виктору исполнилось 16, и он опять не сфальшивил: сыграл мегаорганично и порой даже избыточно хладнокровно. Его герой, ловкий Данька, по-взрослому мстил за гибель отца, внедрился в логово врагов, шпионил под носом у атамана Бурнаша (Ефим Копелян), не поддаваясь на провокации и попытки разоблачения.

Трюковой боевик из трех частей запаял его в костюм супергероя.

- В ресторанах с нас никогда не брали денег, - уверял актер. - Официанты приносили чек, просили автограф и уходили. Так же поступали и таксисты. В 15 - 16 лет мы с ребятами не могли спокойно ходить по улицам и магазинам.

Актеры эпопеи дружили до конца дней.

2006. «Сотворение любви»: одна из последних картин, где снялся Косых. Здесь его эпизодическая роль обозначена просто как «мужчина в гимнастерке». Фото: Кадр из фильма

ДТП как проклятие

После двух прогремевших проектов и окончания школы Косых отучился в Московском погранучилище, а затем и на актерском факультете ВГИКа у Сергея Бондарчука, получил разряд мастера спорта по самбо. Но, как это часто бывает, аномально раннюю актерскую славу развить в грандиозный успех не удалось: Данька Щусь и Костя Иночкин остались самыми крупными ролями, словно весь потенциал и естество вычерпали без остатка, хотя снялся Косых более чем в полусотне работ.

В 90-е Виктор Николаевич вообще пропал и почти не снимался. Поползли слухи о тюрьме или даже смерти. И то и другое близко к правде. Летом 1997 года он устроил ДТП, которое стоило одному из участников аварии жизни.

Актер рассказывал, что из-за выбежавшей на дорогу пьяной троицы он выкрутил руль и врезался в кафе у обочины, сбив столик: «Один мужчина получил серьезную травму ноги. Другой остался без единой царапины, третий удрал».

В материалах судебного дела значится другое: актер, находясь в машине вместе с 11-летним сыном, игнорировал требование ГАИ остановиться, началась погоня, которая и привела к трагедии - в кафе «Биш» автомобиль налетел на столики, мужчина 40 лет скончался на месте. Суд оправдал Косых: «не имел технической возможности предотвратить наезд».

С первой женой Татьяной, дочерью Кристиной (слева) и сыном Максимом. Фото: Личный архив

Актер был дважды женат: с первой женой, Татьяной, прожил в браке 18 лет и полюбовно разошелся - она подарила ему двоих детей (дочь Кристину и сына Максима), он ей - трехкомнатную квартиру в Москве. Вторая жена, Елена, была вдвое моложе, в 2001 году родила ему дочь Катю. Остался у актера и внук. В 2009 году Косых узнал об этом по телефону от сына Максима - и в тот же день разбился на «Жигулях». Врачи поправили здоровье актера, но через год машина сбила уже его самого. Будто автомобильный бог воздавал Косых за то самое смертельное ДТП.

В последние годы жизни он работал в театре «Темп» при Союзе театральных деятелей и, по уверениям близких, никак не мог справиться с алкоголем. Были серьезные проблемы с желудком. 22 декабря 2011 года Виктор Косых скончался в своей квартире от сердечной недостаточности. Ему был 61 год. Похоронили актера на Хованском кладбище рядом с отчимом, которого он пережил всего на 11 лет.