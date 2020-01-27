«Я была жертвой»: Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии

Селена Гомес обвинила экс-бойфренда Джастина Бибера в эмоциональном насилии. Певица призналась, что только сейчас поняла: во время их романа она была жертвой. Пара рассталась два года назад, но поклонники до сих пор обсуждают их роман, считая, что Селена подходила Джастину гораздо больше, чем его нынешняя жена Хейли Болдуин. Но, как оказалось, все было далеко не так радужно, как это себе представляли фанаты.

- Я действительно стала жертвой эмоционального насилия. Я поняла это, только когда окончательно повзрослела. Мне бы не хотелось провести остаток своей жизни в разговорах об этом, но я правда горжусь тем, что теперь стала сильнее, чем когда-либо, и смогла найти способ с достоинством выйти из этой ситуации, - рассказала Селена во время своего визита на радиостанцию National Public Radio.

Певица подтвердила, что, как и подозревали поклонники, свой хит «Lose You to Love Me» («Потерять тебя, чтобы полюбить себя») из нового альбома Rare она посвятила Джастину Биберу.

- Я очень горжусь этой песней. В этих отношениях мне не хватило уважительного завершения, и я это приняла. Но мне нужно было кое-что высказать, и я нашла способ, - рассказала Гомес. - Это песня не о ненависти. Это песня, в которой я говорю: «У меня было что-то прекрасное, и я никогда этого не отрицала. Это было очень трудно, и я рада, что это закончилось».

Джастин и Селена расстались в 2012 году, затем возобновили отношения в 2017-м, но спустя несколько месяцев окончательно расстались.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадский певец и американская исполнительница с мексиканскими корнями закрутили роман в 2010 году. За историей их любви следила вся планета: 18-летний «мальчиш-плохиш» и его 19-летняя подруга прилюдно выясняли отношения в соцсетях и устраивали скандалы в реальной жизни. У Бибера в активе тогда было пятое место в рейтинге самых богатых молодых певцов по версии Forbes и 55 миллионов долларов дохода в год. У Селены - более «скромные» пять миллионов долларов, роли в нескольких голливудских фильмах и звание одной из самых желанных женщин планеты. Тысячи фанатов «держали кулачки» за то, чтобы их любимцы были вместе. Джастин стал первым мужчиной Селены, а забыть былую любовь не так-то просто.

Пара объявила о расставании в 2012 году. После этого Селена появилась на церемонии «Золотой глобус» в компании актера Джоша Хатчерсона. Затем Селене приписывали нежные отношения со звездой «Властелина колец» Орландо Блумом. В 2015 году Гомес несколько месяцев встречалась с русским ди-джеем Антоном Заславским. Уроженец Саратова считается одним из самых успешных ди-джеев мира: он пишет музыку и работает с Мадонной, Леди Гагой, Black Eyed Peas и другими звездами. С Селеной его тоже свела работа. Говорят, Бибер тогда был в бешенстве и обещал «набить морду этому русскому».

В ноябре 2017 года Селена и Джастин вновь предприняли попытку воссоединиться и провели вместе несколько месяцев. Но в марте 2018-го снова расстались. И вдруг — сюрприз — в сентябре того же 2018-го Джастин Бибер скоропалительно женился на подруге юности, модели Хейли Болдуин, племяннице голливудского актера Алека Болдуина.

После расставания с Селеной Джастин женился на модели Хейли Болдуин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С тех пор Селена не раз говорила в интервью, что была несчастна рядом с Джастином, и называла их отношения «токсичными».

- Ты привыкаешь, что у вас то страсть, то разочарования, то ссоры, и думаешь, что это и есть любовь, - рассказывала певица. - И я долго верила в это. Сейчас я хочу настоящих отношений. Чтобы они не были сложными, с проблемами в общении.