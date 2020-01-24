Не «Сопля», а «Консул 2»: ЦРУ рассекретило документы о «гитлеровском агенте Степане Бандере»

Черные дни настали для украинских неонацистов, восхваляющих Степану Бандеру и регулярно проводящих факельные шествия в городах в его день рождения. Мифу о «великом патриоте» и «освободителе Украины» пришел окончательный конец. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило свыше 13 миллионов архивных документов, относящихся к периоду Второй Мировой войны. Порядка 300 страниц этих документов относятся к деятельности лидера украинских националистов той поры Степана Бандеры. И в этих документах он прямо, без всяких экивоков называется гитлеровским агентом.

- 30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина, - говорится в одном из рассекреченных донесений американской разведки. Сомневаться в подлинности документа нет никаких причин. Понятно, что тогда ЦРУ как такового еще не было, но это не значит, что США не имели разведки. Это примерно так же, как сейчас документы Министерства Госбезопасности СССР находятся в архиве ФСБ России.

Автор донесения дополнительно сообщает, что «за пять недель существования государства» Бандеры его отряды уничтожили порядка 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков. И это все было задолго да ставшей знаменитой трагедии «Волынской резни», в 1941-м.

У памятника Степану Бандере во Львове.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- 10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией, - приводится один из конкретных фактов расправы бандеровцев над евреями в публикации. - На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении...

Что же касается заключения Бандеры в концлагерь, то свидетельства очевидцев не оставляют никаких сомнений, что немцы таким способом наказали зарвавшегося агента, поскольку никакого украинского государства в планах Гитлера не было, и терпеть таковое он не собирался. Бандеровцы, кстати, утерлись после «уничтожения» этого «государства» и продолжали служить нацистам верой и правдой, став одними из самых жестоких пособников гитлеровских оккупантов. Кстати, как показали свидетели, уезжая из концлагеря после освобождения, Бандера целый грузовик загрузил личными, что никак не вяжется со статусом узника. Да и другие свидетельства указывают, что он обладал определенной свободой передвижения внутри лагеря, хорошо питался, ни к каким работам не привлекался, словом, имел особый привилегированный статус.

Одно время были популярны публикации, в которых называлась другая кличка Бандеры. Якобы немцы называли его «Соплей». Вряд ли это было именно агентурная кличка, агент обычно выбирает ее сам, во всяком случае, вербовщики ее с ним согласовывают, и Степан Бандеры, будучи человеком с раздутым эго, никогда бы не согласился на такой псевдоним. А вот «Консул 2» - это совсем другое дело. Впрочем, не исключено, что немцы могли называть этого неказистого малорослого мужичка «Соплей» между собой.

Однако, даже не это сейчас самое главное. Что теперь будет делать Киев с «дегероизацией» своего нынешнего идола? Так ведь и до другого «Героя Украины» скоро доберутся» - до гауптмана Шухевича. И ведь возразить в ответ на разоблачение Бандеры на Украине вряд ли осмелятся, это же США. Которые «поддерживают», которые самый главный «стратегический союзник», да и просто свет в оконце. И согласиться с новым официальным статусом Бандеры для радикальных украинских националистов не просто трудно, а практически невозможно. Вся тщательно выпестованная мифология по истории Украины в период Второй Мировой войны, взятая на вооружение в нынешней Незалежной, летит в топку и коту под хвост. Куда ни кинь, всюду клин.

В Польше Бандеру многие считают нацистским преступником.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ведь там, в архивах ЦРУ еще наверняка находится очень много не менее интересных документов. И все они будут рано или поздно рассекречены в соответствии с «законом о разоблачении нацистских военных преступников». Одним словом, спасайтесь, люди недобрые! Рятуйтеся, хто може!

P.S. Ну, и чтобы окончательно расставить все точки над «i», приведу еще текст присяги «украинских патриотов», добровольно поступавших на службу в созданную для украинских националистов дивизию «СС» Галичина», бойцов которой сейчас чествуют на Украине.

«Я, украинский доброволец, этой присягой добровольно отдаю себя в распоряжение Немецкой Армии.

Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании.

Я торжественно обязуюсь все приказы и распоряжения начальников исполнять, а также все военные, государственные и служебные дела строго держать в тайне и тем самым верно и преданно служить Немецкой Армии и одновременно своей родине.

Мне ясно, что я после своей присяги подвергаюсь всем немецким военным дисциплинарным взысканиям. Конец молей службы как украинского добровольца определяет Немецкая Армия».

Найдите в этом тексте хоть раз употребление слова «Украина».