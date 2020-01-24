Юрий Башмет: В жизни надо слышать не только "браво", но и "бу"

24 января прославленный музыкант Юрий Башмет отмечает день рождения. Уже стало традицией, что этот праздник маэстро встречает на сцене. Но в этом году есть и то, что выходит за рамки традиций: впервые музыкант проведет в Москве Зимний фестиваль искусств, который продлится до 10 февраля. Подробности узнавала Евгения Коробкова.

- Из "Комсомолки"? Это моя любимая газета,обожаю "Комсомолку", - первым делом сказал Юрий Башмет, когда я еще не задала вопроса. - Я когда в самолете лечу, всегда беру, чтобы не носили. Понимаю, что бизнесмены другое читают, но мне другое непонятно. Я вот "Комосомолочку" люблю.

- Юрий Абрамович, как приятно... Почему не все музыканты такие вежливые и воспитанные?

- Вы считаете, что не все вежливые и воспитанные? Можно, я закурю?

- Можно-можно. Но ваших тонко чувствующих коллег-музыкантов постоянно раздражает то дикция журналиста, то дефекты речи, то еще что-нибудь.

- То, что я принадлежу цеху музыкантов и исполнителей не означает вседозволенности. У меня есть правила, которые заложили мама и папа в детстве, это моя точка отсчета, я стараюсь им следовать.

- Со стороны кажется, что вас ничто никогда не бесит, у вас всегда хорошее настроение...

- Бесит, конечно, просто я научился с годами не реагировать. Из последнего, что взбесило - это конкурс Чайковского. Мне очень не понравилось, что председателями жюри по скрипке и вокалу были иностранцы. И мало того, что иностранцы, так еще и менеджеры, не имеющие никакого отношения к инструменту. Почему Тамара Синявская, лауреат первой премии конкурса Чайковского, не председатель жюри по вокалу? Почему Спиваков не возглавлял жюри по скрипке?

- Что? Юрий Башмет сказал "Спиваков"?

- Да, я сказал "Спиваков", потому что я сейчас справедливые вещи говорю. У нас есть Витя Третьяков и Володя Спиваков - эталоны, лауреаты. Кто-то из них должен был быть председателем жюри по скрипке. Но почему-то нужно было звать иностранца, который скрипку никогда не держал в руках. Вот это меня очень раздражает. А хамство - нет, уже нет. Хамы - они как курильщики. Привыкли, трудно бросить.

"МЕЖДУ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ СЛИВОЙ Я ЗАРЫЛ ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ"

- Почему вы всегда отмечаете день рождения концертом? Не лучше ли за столом с друзьями.

- Одно другому не мешает. Можно сначала на сцене, а потом - за столом. Дело в том, что с детства для меня существует два праздника: день рождения и Новый год. И я привык эти праздники проводить на сцене. Мне, например, друзья говорят: да зачем ты мучаешься, это так тяжело давать концерт 31 декабря... А я помню, что когда под какой-то Новый год не выступал, мне потом было очень плохо, я долго восстанавливался, не мог прийти в себя после такого. Видимо, для меня выступать органичнее, чем не выступать. Поэтому так сложилось, что в день рождения и в Новый год я должен быть на сцене, и желательно - дома.

- Дома - это в Москве, имеете в виду?

- Да, конечно, Москва - мой любимый город.

- А Львов, где вы учились, не ваш любимый город?

- (Вздыхает, выпускает дым кольцами). Ну вы же знаете политическую картину? К сожалению, я там вообще не бываю, не говоря уже о концертах.

- Хотелось бы?

- Очень. И концерт хотелось бы дать и просто по-человечески приехать. Это же город моего детства. Я в последнее время часто его вспоминаю... как с моим лучшим другом бегали за недозрелыми сливами на территорию дворца Потоцких, как страшно боялись, что сторож попадет в нас дробью. Как закопали там бутылку с посланием для будущих поколений...

- У кого-то есть шанс откопать послание молодого Башмета?

- Если уже не откопали. Я помню, где мы зарыли: это между третьей и четвертой сливой.

Во Львове остались все родные могилы: и родителей, и дедушки, который мне деньги на учебу давал, и брата... У меня есть друг детства, он все это время, пока продолжается неразбериха - следит за могилами. Отказывается от денег принципиально, потому что считает, что моя мама была немножко и его мамой. Потому что, когда он приходил ко мне, моя мама говорила: "Юра будет еще час будет заниматься. Посиди, подожди. А вот это ты читал?" И приносила ему интересную книгу. Так он прочел все книги нашей домашней библиотеки...

Мне надо во Львов, проведать их. Поэтому очень хочу, чтобы все политические проблемы утряслись, а они не могут не утрястись. Главное - дожить до этого момента.

- Раз уж затронули такую тему. Вам посвящали произведения выдающиеся композиторы, которых больше нет. Недавно ушел Гия Канчели, посвятивший вам "Стикс". Исполняли ли вы это произведения после ухода Канчели? Чувствовали ли связь.

- Я вам рассказывал, наверное, как исполняя последнее произведение Шостаковича, после его смерти уже - увидел Шостаковича в зале. Обычно я исполняю "Стикс" раз в год, но после ухода Гии я еще этого не делал. Мне нужно собраться с силами, потому что это особое произведение: мощное, мистическое. Как говорил Гия, он написал "Стикс" для альта, потому что голос альта способен объединить голоса живых и мертвых.

Связь с композитором, конечно, ощущается в нем особо. Эта музыка проникает во все тело. Например, я не играю год, а потом мне достаточно совсем немного времени, чтобы восстановить. Руки, помнят его, "Стикс" остается в теле, становится частью меня.

- Разве не со всеми произведениями так?

- Далеко нет. Есть музыка, которые забывается начисто. Бриттен например. У него несколько вещей я их отыгрываю и забываю полностью, будто не играл никогда... Вообще-то это большая тайна, но я исполню исполню "Стикс" на концерте 24 января.

Уже стало традицией, что этот праздник маэстро встречает на сцене. Фото: Пресс-служба РКА

СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ - ЛУЧШАЯ

- Незадолго перед вашим днем рождения назначили нового министра культуры. Что вы ждете от него?

- Если бы меня спросили, что нужно делать министру, я бы тут же посоветовал направить ресурсы на увеличение оплаты труда педагогов музыкальных школ. Они же за копейки работают, на энтузиазме. Мы когда ездим по стране, отбираем детей во Всероссийский оркестр - очень даже заметно, где сильный педагог работает. Вроде бы, дела постепенно налаживаются, если вы слушали Послание президента Федеральному собранию, то он сказал, что выделит музыкальным школам 8 миллиардов рублей на закупку инструментов. Это сильный шаг. Конечно, если пропорционально на все школы разделить, не так много получится, но, с другой стороны, не во все же школы "Стенвеи" покупать...

- А что думаете относительно будущего музыкальных школ? В последнее время много говорят о том, что они не нужны и музыке нельзя учить из-под палки.

- Я все-таки за советскую систему образования, она давала прекрасные плоды. Есть разные способы учить музыке, из-под палки - один из них. У меня была студентка из Китая, помню, она просила: поставьте мне четверку, я буду стараться, иначе, когда я приду домой, папа будет бить меня палкой долго и больно... А папа у нее был министром культуры какой-то китайской провинции...

Шутка, наверное, про палку, но строгость нужна. Мне даже моя дочь Ксения однажды сказала: папа, тебе надо было быть со мной строже.

- Извините, но не могу не задать вопрос про внука Гранта, когда он после пожара в доме сказал, жаль, что скрипка не сгорела.

- Грант сейчас в таком возрасте, когда, может быть не всегда хочется заниматься. Я сам себя помню в это время, может быть, хотелось больше чего-то другого: на улице бегать, в футбол гонять. Он очень вежливый, воспитанный мальчик, и я от него никогда не слышал ничего подобного.

Все это было сказано из-за стресса, который испытали и он, и Ксения во время пожара, а этой записью, которую везде распространили, его товарищ просто подставил. Через короткое время после того, что случилось, Грант выиграл детский скрипичный конкурс и мне сказал, что ему нравится играть и нравится побеждать.

МУЗЫКАНТУ ВСЕ ИНТЕРЕСНО ПОЩУПАТЬ

- Вот вы говорили, что надо думать о публике, а сами на каждом концерте исполняете такое, что иногда непонятно, это музыканты инструменты настраивают или уже произведение звучит.

- Я считаю, что в программе должно звучать все: от самого простого, до самого сложного. Кто-то ведь в первый раз приходит, а кто-то - абонемент купил и все знает, поэтому ориентироваться нужно на весь спектр гостей. На каждом концерте я обязательно даю шлягер: это может быть увертюра Россини или сороковая симфония Моцарта, или пятая симфония Бетховена. И в то же время обязательно звучит что-то новое, сложное. Без этого нельзя.

- А вам самому эти акустические полотна новых композиторов, что, нравятся?

- Нет, я не говорю, что мне все это нравится. Мы как-то исполняли "спектальную" музыку, это такое направление, когда играет специально расстроенный по частотам инструмент. Уходит полчаса чтобы так настроить или расстроить оркестр. Звучит дикая фальшь! Но в то же время эта фальшь системна. А в прошлом году в Сочи исполняли музыку, написанную "Яндексом". И даже в этой музыке даже было что-то симпатичное. Конечно, я сильно сомневаюсь в том, что будущее музыки связано с этим направлением, но музыканту все интересно пощупать, а ждем-то все равно нового Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова.

- Не боитесь, что публика не выдержит такого щупания?

- Давно не боюсь. Перестал бояться после одного Новогоднего концерта, который мы играли с Ростроповичем. Исполняли Шнитке и русскую программу, а публика хотела Штрауса и польки. Мы играли очень хорошо, но в генеральной паузе кто-то выкрикнул: "Бу". Я тогда не знал, что это значит, и Ростропович мне сказал, что это "антибраво". Удивительно то, что это "бу" привело к бешеному успеху. Про нас написали абсолютно все. Я тогда подумал, что в жизни надо слышать не только "браво", но и "бу".

ПОЧТИ ЗАБЫЛ, КАК ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ

- В программе сказано, что вы исполните некий музыкальный Манифест Башмета. Что за манифест у Башмета?

- Пока никому особенно не рассказываю, что это. Но если коротко, то я за академическую основу. Сначала - академизм, а потом - любые свободы, иначе будет анархия. Я против внешнего эффекта.

- А вы считаете, что у вас нет внешнего эффекта? Красивый мужчина с альтом - это разве не внешний эффект.

- Гм, спасибо, мне приятно, что считаете меня красивым.

- На ваше шестидесятипятилетие, в концертном зале Чайковского была выставка ваших фотографий, и я сама видела, как тетеньки зависали и умилялись: "ой, ну какой красивый мужчина". Это к тому, что вы не можете отрицать внешний эффект, который производите. Все эти длинные волосы, фантастические перстни на мизинце.

- Волосы да, но я же битломан, битломанам положено длинные волосы. К тому же мне на них дал индульгенцию Рихтер. Он сказал: "Знаете, я не люблю когда у мужчин длинные волосы, но вам идет. Только длиннее - уже не надо". Но внешний эффект в них, мне кажется, был раньше, а сейчас - нет. У меня ведь волосы уже не густые, длина пожалуйста, растут быстро, но нет густоты.

- А как тогда ваши знаменитые украшения? Огромные кольца на мизинце?

- Так кольца не для красоты совсем, а для веса. Я раньше очень строго относился к украшениям, сам ничего не носил и не приветствовал даже обручальные кольца у участников ансамбля. Как-то отвлекают, что-то внешнее в этом есть. Но однажды застрял в израильском аэропорту на пять часов и от скуки приобрел кольцо. Оно было большое такое, дорогое. Так привык к ощущению веса на пальце, что четырнадцать лет с ним отыграл, пока не потерял. А после того, как потерял, понял, что не могу без ощущения веса на пальце. Пошел в ювелирный магазин, раскрыл инструмент и мы с продавщицей стали пробовали разные украшения, насколько комфортно в них играть. Выяснилось, что одного кольца мало, поэтому я купил два.

- А, так это у вас два кольца на мизинце?

- Да, два, они в сумме весят тридцать два грамма. Но я думаю от них отказаться совсем. В прошлом году во время активной игры в консерватории одно у меня соскочило и улетело. Я его нашел и с тех пор играю без колец. Причем, многие заметили, что без колец звук стал лучше, полетнее. В общем, ношу кольца по привычке, но скоро и совсем от них откажусь, мне так кажется.

- Вы же гитарист в прошлом, когда в последний раз брали в руки гитару?

- Недавно играл. Понял, что вообще все забыл. Это было на передаче "Синяя птица", там один из участников исполнял органную фантазию, потом парень дал мне гитару и говорит: Юрий Абрамович, мы знаем, что вы играете...

Это была простая такая, дешевая гитара... я взял несколько аккордов, он подхватил. И, счастью, гитару у меня забрали и дали альт, на котором я доиграл.

НАШ ПРЕЗИДЕНТ ОТЛИЧНО РАЗБИРАЕТСЯ В МУЗЫКЕ

- Юрий Абрамович, и напоследок. Вы говорили, что музыкант должен испытывать чувство любви перед концертом.

- Я так говорил?

- Да, имеется в виду, к произведению.

- А, это да. Обязательно. Если я сам не влюблен, не могу заставлять влюбляться зрителя.

- В какие произведения влюблены в данный момент.

- Да, почему-то "Лебедь" Сен- Санса. Крутится в голове, не знаю, почему. Та-ра-ти-ра (поет) там такая блестящая серединка, абсолютно классический пример высказывания Гете, что в любой форме должен быть эпизод, который сам по себе не несет смысла, но если его убрать - форма рассыплется. Потрясающая вещь... Та-ра-ти-ра... Не знаю, к чему я это, наверное,потому, что Майю Плисецкую вспомнили недавно. Она очень хотела, чтобы я играл это произведение на альте, а она - танцевала. Но у нас так и не получилось, а Майя вскоре умерла. Правда, потом я "Лебедя" сыграл в Токио с мамой теперешнего императора. Она предложила, я говорю, это же не для альта написано, у меня нет нот. А она отвечает, ну ничего, мой сын играет на альте, у него есть переложение. И мы сыграли.

- Ничего себе в Японии императоры. На альте играют!

- Да, но у нас, знаете ли, президент тоже в музыке очень хорошо разбирается. Я это сам знаю.

С 24 января по 10 февраля в Москве пройдет первый Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета. Фото: Пресс-служба РКА

КСТАТИ

С 24 января по 10 февраля в Москве пройдет первый Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета. Всемирно известные музыканты и знаменитые актеры театра и кино объединятся, чтобы представить публике разнообразную программу из 12 вечеров сразу на 8 площадках города.

Спектакли, музыкально-литературные проекты, концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы, выставки в фойе театров и концертных залов, специальные проекты фестиваля – все это, и многое другое ждет гостей на настоящем празднике искусства под управлением маэстро Башмета.