На Зимнем фестивале Башмета кашляющего Ефремова заменит Сергей Гармаш

Юрий Башмет организовал огромное множество фестивалей в разных городах России. Многие слышали о фестивалях в Сочи, в Ростове-на-Дону, в Ярославле... Почему среди этих городов не было Москвы - остается только догадываться. Москвичи шутили, что для того, чтобы увидеть и услышать некоторые нашумевшие постановки Башмета, легче поехать в Сочи, чем подкараулить и попасть на московские показы. (Например, это касается аншлагового спектакля по Экзюпери "Не покидай свою планету", где единственную роль исполняет Константин Хабенский, а за музыкальное сопровождение ответственны Башмет и оркестр.

И вот маэстро понял сам, что "время пришло". С 24 января по 10 февраля в Москве на восьми площадках развернется первый столичный Зимний фестиваль искусств Башмета. Билеты уже почти проданы, но если постараться, то можно попасть. Например, важно услышать шесть Бранденбургских концертов Баха, которые сыграют "Солисты Москвы" в Зарядье 30 января. Обычно исполняются один или два концерта, чтобы прозвучало сразу шесть - это большая редкость.

Важно помнить, что фестиваль искусств - это не только музыка, но и спектакли. Башмет придумал интересный новый жанр, который получил известность как "театр Башмета". Это микс спектакля и концерта, музыки и танца. Объяснить сложно, но смотреть легко, приятно и познавательно.

- Сейчас у молодого поколения другие скорости. Заставить ребенка пять часов слушать оперу - это катастрофа, - говорит маэстро. - Взять "Евгения Онегина": да девяносто процентов наших граждан вообще не знают, в чем сюжет. Поэтому мы во время спектакля рассказываем сюжет, подбираем хиты из оперы и все это укладываем в полтора часа. Так получается, что неподготовленный зритель обогащается. Он и содержание узнал, и оперу послушал.

В копилке мастера уже пять спектаклей. А своей самой любимой маэстро называет постановку "Фантастическая Кармен", которая пройдет 4 февраля в "Геликон-опере". - Существует три произведения "Кармен". Во-первых, это история Проспера Мериме, во-вторых, оригинальная опера Чайковкого и, наконец, сюита для балета, которую сочинил для Майи Плисецкой Родион Щедрин. Мы все это соединили. Поэтому в нашей постановке есть и оперная певица, и прима Большого театра, и драматическая актриса", - объяснял музыкант журналистам.

Сам он сравнивает свою "Кармен" со знаменитым фильмом "Амадеус", где история взаимоотношений Моцарта и Сальери рассказана с точки зрения Сальери: "Вот так и мы в постановке сделали: факты не меняются, зато взгляд другой. Все, как я люблю".

Как всегда, маэстро приготовит неожиданности. Однажды в Сочи Башмет привозил китайскую оперу "Волшебная заколка". Сказать, что она удивила слушателей - ничего не сказать. В Москву приедет не менее оригинальная постановка - опера "Лейла и Маджнун" на арабском языке.

Автор ее - всемирно известный композитор Арман Амар, известный музыкой к фильмам Люка Бессона.

Будут в течение фестиваля и мировые премьеры произведений отечественных композиторов. А десятого февраля в Большом зале консерватории состоится гала-концерт. На котором, среди прочего, прозвучит "Слово о полку Игореве" Александра Чайковского. Это замечательное произведение в забытом жанре мелодекламации: когда чтец исполняет текст, а оркестр под управлением Юрия Башмета - сопровождает чтение музыкой. Москвичи могли слышать это произведение. Например, два года на концерте по случаю дня рождения маэстро в роли чтеца выступал Михаил Ефремов, и тогда случилось непредвиденное: исполнителя прямо на сцене сразил кашель. Огромный зрительный зал сочувствовал не князю Игорю, Ярославне и дружине, а Ефремову, захлебывающемуся от кашля, но продолжающему читать. Зал выдохнул только на последней фразе: "Князю слава, а дружине "аминь".

Непонятно, этот ли случай тому причина или что-то другое, но на сей раз исполнять "Слово" будет Сергей Гармаш.

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