«Дело Вайнштейна»: адвокаты увольняются, звезда «Клана Сопрано» заявила об изнасиловании, Харви хромает

В криминальном суде Нью-Йорка начались слушания по делу Харви Вайнштена — 67-летнего известнейшего продюсера, которого десятки актрис в 2017 году хором обвинили в «преступных посягательствах» на сексуальной почве, шантаже ролями и прочих ужасах. Что там у них происходит?

Согласились помириться за миллионы долларов

Еще в середине декабря 2019 года стало известно, что юристы обанкротившегося после дикого скандала Харви Вайнштейна договорились о мировой с десятками якобы жертв. Девушки, обвинившие мужчину в том, что он их домогался, согласились получить по своим гражданским искам 25 миллионов долларов (на всех) и замолчать. Как молчали последние двадцать лет. Сделка получила предварительное одобрение всех сторон. В списке персон, которых обогатит Харви, более 30 актрис и бывших сотрудников Weinstein Company. Все они получат выплаты.

Тогда почему идет суд?

Дело в том, что после шквала обвинений, которые посыпались веерном режиме, в мае 2018 года Харви Вайнштейн добровольно сдался властям, после чего был арестован. И кроме тех, с кем он сумел договориться, есть и другие актрисы. Они уже начали говорить, и отозвать эти показания нельзя.

В ходе новых январских слушаний рассмотрят обвинения, с которыми выступила бывшая помощница продюсера Мими Халеи — по ее словам, Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем доме в нью-йоркском районе Сохо в 2006 году.

Мими Халеи во время пресс-конференции по делу Вайнштейна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть и другая заявительница, она фигурирует как CW-1 (Court Witness-1 - Судебный свидетель-1). Согласно документам, Харви изнасиловал CW-1 в номере отеля DoubleTree на Манхэттене в 2013 году.

Новая жертва: «Он занимался сексом, пока я пыталась бороться»

Почти все фамилии свидетельниц держатся в секрете, чтобы избежать давления со стороны защиты. Но некоторые уже начали говорить. Одна из них — актриса Аннабелла Шиорра («Клан Сопрано», «Куда приводят мечты») — главная надежда обвинения.

В суде женщина вспомнила, как Вайнштейн якобы пришел к ней домой после одной из вечеринок.

- Он продолжал наступать на меня, и я чувствовала себя очень подавленной, потому что он был очень большим, - рассказала актриса. - Он отвел меня в спальню и толкнул на кровать. Я не могу точно сказать, когда он снял штаны и что именно произошло. Я не думаю, что он снял рубашку. Когда я пыталась стащить его с себя, я била его, я пинала его, но он взял мои руки и заложил их мне за голову, чтобы удержать их, и он забрался на меня сверху и изнасиловал. Он засунул свой член мне во влагалище. Он занимался сексом, пока я пыталась бороться.

Аннабелла Шиорра в сериале "Клан Сопрано".

Как только адвокат киномагната Донна Ротанно спросила про месяц или хотя бы год происшествия, Шиорра ответила: «Я заблокировала большую часть этой части своего разума». На вопрос «обратилась ли она после этого инцидента в полицию, к лечащему врачу или в больницу», свидетельница ответила отрицательно дала отрицательный ответ. Дескать, «потому что он был ее знакомым».

Юристы Харви бегут, как крысы с корабля

Обычно для таких резонансных дел голливудские звезды уровня Вайнштейна нанимают очень известных и дорогих адвокатов. А то и группу защитников (как было в деле американского футболиста О.Джей Симпсона), чтобы придать делу максимальную огласку, вызвать всплеск общественного мнения и пробовать манипулировать ситуацией в свою пользу. Вайнштейн пробовал так сделать. Но все уволились. Один из успешнейших адвокатов в США Бенджамен Брафман (его клиенты: Майкл Джексон, муж Бейонсе, рэпер Jay-Z, экс-глава МВФ Доминик Стросс-Канн) жаловался, что Харви «постоянно шастал» по офису, донимая адвоката беспрерывными расспросами. Ушел.

Харви Вайнштейн в окружении своих адвокатов покидает здание суда.Фото: REUTERS

Другой, профессор юридического факультета Гарвардского университета Рон Салливан, поступил так же, потому что студенты начали бастовать против его назначения деканом. Еще один, Хосе Баез, взял самоотвод прямо в суде, сославшись на то, что ему попался «неоправданно сложный» клиент. Судья одобрил ходатайство, а юрист признался, что «испытывает такие же чувства, как будто выиграл лотерею».

Так кто защищает киномагната?

Харви не сдался — он сработал точечно. Нанял малоизвестного адвоката Донну Ротунно из Чикаго, у которой совсем недавно и сайта собственного не было, зато прекрасно специализирующегося на делах об изнасиловании. По логике продюсера, именно такой человек поможет если не разбить в пух и прах показания «жертв», то серьезно пошатнет позицию обвинения. И плевать на звездных юристов.

Ротунно сразу же начала раздавать интервью, подчеркивая, что Харви Вайнштейн стал жертвой «односторонней и пристрастной медиа-атаки», а громкий суд вынудит насторожиться «всех братьев, сыновей и отцов в стране».

- Если я приду в полицейский участок и скажу: «Джон Д. продал мне девять килограмм кокаина», но у меня нет кокаина, у меня нет денег и нет никаких доказательств, что мы вообще общались, полиция сразу скажет: «Вы сошли с ума, до свидания», - привела пример адвокат в одном из интервью. - Но если я приду к ним и скажу, что Джон Д. меня изнасиловал, то они не зададут мне больше никаких вопросов.

На что надеется Вайнштейн?

Основа стратегии защиты — переписка Харви с «жертвами» после якобы актов насилия. Почти со всеми он продолжал поддерживать отношения и переписываться. Адвокаты подчеркивают, что характер переписки был «комплиментарный», что никак нельзя соотнести с заявленной позицией растоптанных жертв. Почему они не шли в полицию, а продолжали мило общаться как ни в чем ни бывало?

А что он сам? Раскаялся?

Вайнштейн последовательно отрицает обвинения (даже от тех, от кого пришлось откупаться), настаивая, что все было по любви. После предъявления обвинения он был освобожден из-под стражи под залог в 1 миллион долларов. А конце прошлого года суд увеличил залог до двух миллионов долларов, после того как Харви Вайнштейна уличили в нарушении правил ношения электронного браслета.

Донна Ротунно, главный защитник кинопродюсера Вайнштейна.Фото: REUTERS

Визуально продюсер выглядит сильно сдавшим: он осунулся, еле-еле передвигается на ходунках с одышкой. Говорят, машина Харви попала под оленя — и он перенес тяжелейшую операцию на позвоночнике. Впрочем, не стоит забывать, что дело касается киноиндустрии, где любые визуальные эффекты идут на ублажение запросов публики. Иные рассмотрели, что ходунки продюсера подобраны не по размеру, да и походка его не указывает на боли в спине.

Статья, по которой судят Вайнштейна, предусматривает тюремное заключение сроком от пяти лет до пожизненного содержания под стражей — в зависимости от тяжести доказанных эпизодов. Самый тяжелый срок Харви получит, если обвинение докажет, что домогательства были системой в его жизни и работе. Вердикт будут выносить 12 присяжных — семь мужчин и пять женщин.

Сам Вайнштейн считает себя жертвой и «прокаженным».

- Я создал больше фильмов, срежиссированных женщинами и с участием женщин, чем любой другой человек, - подчеркнул он в оправдание. - И это было 30 лет назад! Я не говорю о нынешнем времени, когда это стало модно. Я начал делать это первым! Из-за того, что произошло, вся моя работа была забыта!

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