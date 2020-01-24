Эпидемия в Китае может стать благом для России

Уже десяток лет, нас окружает Китай, хотя НОАК еще не выступила в поход, и похоже, даже не собирается этого делать. Без надобности. Китай и так уже везде – от держателя для туалетной бумаги до пластиковой салфетки на столе. Салфетка продавалась под брендом известного шведского мебельного монстра, но страна происхождения все та же самая – Китай. Я покупаю пластиковый чехол для мобильника и машинально спрашиваю продавца: «кто производитель?». Продавец смеется:

- Италия! – и, оценив мое удивленное лицо, уточняет: шучу, Китай, конечно!

Если вдуматься – невеселая шутка. В стране, где вымирает провинция – от безделья и не востребованности людей, такими вещами не шутят. «Нет работы в деревне» - разводят руками эксперты по сельской жизни. И начинают бессильно фантазировать: «региональный туризм», «местная кухня», «народные промыслы», «яблочное повидло». В глубине души, эксперты прекрасно понимают, что несут чушь. Провинцию это не спасет. Но нужно что-то сказать этим экспертам, им за молчание не платят...

Скажу вместо них. Эпидемия в Китае – прекрасный повод оперативно ввести санкции по целым товарным группам ширпотреба, который может изготавливаться в России на малых производствах в провинции. Без обострения отношений с дружественной страной, без контрсанкций. «У вас эпидемия, извините». Без виляний и многомудрых рассуждений государственных мужей: «а может ли вирус оказаться в посылке с Алиэкспресса?». Дело не в вирусе, а в попытке спасти страну без политических склок и экономических войн с соседом. Спасти с помощью жесткого протекционизма. При нынешнем уровне технологий, для штамповки корпусов розеток достаточно крепкого сарая, трехфазного электричества и свободных рук для сборки. Именно так в начале 90-х и поступил Китай, размещая мелкие производства в сельских общинах, выдавая кредиты на оборудования и помогая со сбытом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756680" frameborder="0"></iframe> Дачные поселки в Гонконге превратились в карантинные лагеря.

Дословно, как рассказывал мне знакомый китаец, до сих пор носящий партбилет в кармане. Государственный чиновник вызывал к себе главу общины с представителями народа и заявлял: «Вы будете штамповать резиновые тапочки, есть спрос на рынках Индии. Вот кредит. Вот - контакты завода, производящего прессы, вот контакты поставщиков сырья, вот человек, который будет контролировать качество и покупать продукцию. Вы теперь – кооператив». Разумеется, в начале, качество было ужасное. А теперь нормально? Нравится? Китайский телефончик не виснет, когда читаете этот текст?

Вот только без государственного протекционизма ничего не выйдет. Я видел десятки отчетов наших микро-бизнесменов, они не смогли конкурировать с Китаем. Единственный, кто выплыл – парень, поставивший на придомовом участке мини-цех по производству гвоздей и металлофурнитуры. Он не разорился, так и балансирует на грани выживания, исправно платя налоги. Думает – расширяться или продать все к черту? И жив этот бизнес, только потому что у отца предпринимателя – несколько магазинов скобяных изделий и время от времени, родственник подгоняет ему заказчиков из крупных строительных фирм.

Может быть, государство попробует стать таким «отцом»? Хоть раз? Освободит от налогов импортозаместителей. Даст им кредиты. Посадит десяток менеджеров, вот как за взятки сажают, за необоснованный отказ «войти» в крупные торговые сети.

У нас есть все, чтобы вырваться из ширпотребного китайского плена – сырье, энергия, умелые руки, появившееся «окно возможностей». Осталось найти государственную волю. Надеюсь, на это и уповаю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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