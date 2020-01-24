Из-за вспышки заболевания в Китае закрыли десять городов: ученые публикуют первые снимки коронавируса

Новый тип коронавируса, впервые зафиксированный в китайском Ухане в конце прошлого года, продолжает распространяться по стране. Национальное хранилище патогенных микроорганизмов республики обнародовало первые снимки 2019-nCoV с электронного микроскопа.

Первый снимок китайского коронавируса. Фото: nmdc.cn

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию объявлен в Пекине и провинции Хубэй. Власти столицы отменили все масштабные общественные мероприятия, включая те, что приурочены к празднованию Китайского Нового года. Также во избежание распространения заболевания с 25 января приостанавливает свою работу Шанхайский тематический парк развлечений Disneyland.

Ученые продолжают изучать новую заразу. Фото: nmdc.cn

В десяти города провинции Хубэй временно приостановлено практические все транспортное сообщение. Люди не могут выбраться и региона и толпятся в огромных очередях. Меры коснулись свыше 29,2 миллиона человек.

Специальные бригады измеряют температуру тел прохожих, пытаясь выявить наличие китайской пневмонии на ранних стадиях. Пассажирам раздают градусники и маски. Спасатели дезинфицируют города с вертолетов и с помощью специальных машин.

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Жители Китая массово скупают маскиФото: REUTERS

По последним данным, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 830 человек. От заболевания скончались 26 пациентов, большинство из них - жители провинции Хубэй. Также случаи заражения зафиксированы в Японии, Таиланде, Макао, США, Южной Корее, Сингапуре и Тайване.

В России нескольких человек проверяли на наличие коронавируса. Они почувствовали себя плохо после прилета из Китая. Их госпитализировали прямо из аэропорта, соблюдая все меры предосторожности. Самолеты обработали специальными растворами. После проверки диагноз не подтвердился. В Роспотребнадзоре заверили, что вероятность распространения этого заболевания в нашей стране весьма мала, но туристам все же не рекомендуется посещать Китай до стабилизации ситуации. Многие россияне отказываются от путевок. Контроль на границах усилен.

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Большинство жертв нового вируса скончались в провинции ХубэйФото: REUTERS

Тем временем, в Ухане началось строительство отдельной больницы для размещения зараженных. Проект планируется завершить до 2 февраля. Площадь медицинского учреждения составит 25 тысяч квадратных метров. Там смогут одновременно находиться до тысячи пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756399" frameborder="0"></iframe> Изоляция китайского города Ухань.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756576" frameborder="0"></iframe> Что происходит в китайском городе, блокированном из-за вируса.

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