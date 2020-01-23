Русские в Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники
В самой населенной стране мира — мини-апокалипсис. Орд зомби на улицах, к счастью, пока не видно, но свыше 600 человек заболело доселе неизвестной формой коронавируса. 17 из них за последние две недели погибли. Эпицентр эпидемии — город Ухань. Это такой китайский Ленинград, здесь начиналась коммунистическая революция во главе с Мао. Сейчас в Ухани живет до 20 млн человек (считая пригороды). Региональные власти борются с заразой по-большевистки: перекрыли въезд-выезд, отменили самолеты, поезда и автобусы, с прошлого утра в Ухани не ходит и общественный транспорт.
— Все в масках, службы спасения проводят дезинфекцию всевозможными способами — переносными распылителями и целыми машинами. Задействовали даже вертолеты, — рассказала «КП» местная жительница Кристина Калашникова. Сама родом с Украины, мастер спорта по водному поло. Когда ей предложили поработать в «подводном балете и шоу русалок» в Ухане, она обрадовалась. Кто же знал, что город станет столицей эпидемии.
Из-за карантина не могут уехать даже туристы, прибывшие накануне. Одна из них — россиянка Ирина. Учится в университете Даляня в 1200 км от пугающего весь мир Уханя. На новогодние каникулы решила отправится в колыбель революции:
— Приехала сюда 10 дней назад, тогда в аэропорту пустили без проблем, — пишет девушка. — А сегодня метро из-за вируса закрыли, даже такси почти нет. Улицы опустели! Ты подозреваешь каждого прохожего, вдруг именно он — переносчик вируса. Городские власти выдают градусники и читают лекции «Безопасность при эпидемии». Неизвестно, как долго это продлится.
Впрочем, несмотря на то, что многомиллионный город наглухо запечатан блокпостами, кое-кто умудряется прорваться за периметр волчьими тропами.
— Это в основном китайцы, местные. Они общаются в чатах, проверяют, какие дороги еще не закрыты. Но, думаю, в течение двух суток выехать отсюда уже станет невозможно: китайская армия работает очень хорошо и скоро перекроет город полностью, — сообщила «КП» 27-летняя Виктория Маковцова.
Она работает в местном театре уже полгода. Хорошая зарплата, теплый климат, все в зелени — это казалось сказкой... До недавнего времени.
Изоляция китайского города Ухань.
— В магазинах паника, скупают все. Мы стараемся соблюдать спокойствие, моем руки, промываем дыхательные пути, все дезинфицируем. На улицу — только в маске. Стараемся себя как-то обезопасить.
По словам Виктории, еще одна напасть — спекулянты, взвинтившие цены на лекарства и маски.
— Правительство издало указ об их наказании. Создали даже горячую линию — можно пожаловаться на аптеки, которые завысили ценники. В любом случае, маски уже очень сложно найти — хорошо, что мы запаслись ими заранее. Отсиживаемся дома.
Впрочем, некоторые жители игнорируют средства защиты и не изменяют своим привычкам. Продолжают ходить на базары и площади, тем более, сейчас — новый год по китайскому календарю. Опасаясь, что это подхлестнет эпидемию, в Пекине (1000 км от Уханя) местные власти отменили все новогодние массовые мероприятия, включая традиционные ярмарки при храмах.
В китайском Ухане распространяется коронавирус.
— Очень жаль, что наш город прославился по такому грустному поводу. А ведь из Уханя начались поставки знаменитого китайского чая еще в революционную Россию… — подводит итог Виктория и надеется, что все будет хорошо.
Кстати, средний возраст умерших весьма почтенный — порядка 60 лет. Возможно, из-за того, что у стариков иммунная система работает хуже.
Путешественники не могут покинуть Ухань.
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