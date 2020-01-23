Русские в Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники

В самой населенной стране мира — мини-апокалипсис. Орд зомби на улицах, к счастью, пока не видно, но свыше 600 человек заболело доселе неизвестной формой коронавируса. 17 из них за последние две недели погибли. Эпицентр эпидемии — город Ухань. Это такой китайский Ленинград, здесь начиналась коммунистическая революция во главе с Мао. Сейчас в Ухани живет до 20 млн человек (считая пригороды). Региональные власти борются с заразой по-большевистки: перекрыли въезд-выезд, отменили самолеты, поезда и автобусы, с прошлого утра в Ухани не ходит и общественный транспорт.

— Все в масках, службы спасения проводят дезинфекцию всевозможными способами — переносными распылителями и целыми машинами. Задействовали даже вертолеты, — рассказала «КП» местная жительница Кристина Калашникова. Сама родом с Украины, мастер спорта по водному поло. Когда ей предложили поработать в «подводном балете и шоу русалок» в Ухане, она обрадовалась. Кто же знал, что город станет столицей эпидемии.

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Из-за карантина не могут уехать даже туристы, прибывшие накануне. Одна из них — россиянка Ирина. Учится в университете Даляня в 1200 км от пугающего весь мир Уханя. На новогодние каникулы решила отправится в колыбель революции:

darkainst Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! А я как раз очень хочу выпить то самое шампанское, что стоит у меня на полочке дома! В Ухане! Даже не думала, что под этим фото я буду писать этот текст! Здесь должны были быть слова о предстоящем китайском Новом годе! О смехе, семье и радости! Но у всех вокруг нервы на пределе.. __________ Меня спросили: неужели вы не боитесь? Там же люди умирают! Да как не боюсь ?! Конечно, боюсь! Я еду в город, из которого все бегут! Где уже более 400случаев заражения вирусом, от которого нет вакцины! Где 35 людей находятся в очень тяжелом состоянии! В город, который осыпают обеззараживающим порошком и где уже распроданы все маски! А люди боятся даже показываться на улице! Но не менее страшно для меня остаться на китайский Новый год здесь! В гостинице! Без вещей и документов. В чужом и холодном мне городе! Единственное, что мной движет - Надежда! Надежда на то, что оказавшись дома, я останусь закрытой от всего черного и плохого, что пугает людей вокруг!Что буду защищена от всего: болезней, страхов и неизвестности! Я хочу верить в лучшее! Все же я еду не в Чернобыль! Я еду к себе домой!!! Целую ! Обнимаю! #fromchinawithlove #учебавкитае #wuhan #chinesenewyear #hongkong #shanghai #beijing #shanghaiist #beijinger #гонконг #шанхай #ухань #lifeinchina #chinalife #lifeinasia #asialife #instachina #loveinchina #chinatown #chinadestinations #chinainsider #жизньвкитае #китай #ухань #travelgram #работавкитае #guangzhou #shenzhen #гуанчжоу #шеньчжень

— Приехала сюда 10 дней назад, тогда в аэропорту пустили без проблем, — пишет девушка. — А сегодня метро из-за вируса закрыли, даже такси почти нет. Улицы опустели! Ты подозреваешь каждого прохожего, вдруг именно он — переносчик вируса. Городские власти выдают градусники и читают лекции «Безопасность при эпидемии». Неизвестно, как долго это продлится.

Впрочем, несмотря на то, что многомиллионный город наглухо запечатан блокпостами, кое-кто умудряется прорваться за периметр волчьими тропами.

— Это в основном китайцы, местные. Они общаются в чатах, проверяют, какие дороги еще не закрыты. Но, думаю, в течение двух суток выехать отсюда уже станет невозможно: китайская армия работает очень хорошо и скоро перекроет город полностью, — сообщила «КП» 27-летняя Виктория Маковцова.

hooli_barnaul Ученые Hooli в сопровождении Зондер команды телепортировались в теперь уже закрытый город Ухань, где помогают с закрытием въезда и дезинфекцией улиц. Напоминаем, что именно в этом месте зафиксирована первая вспышка коронавируса. Осталось спроектировать ядерный реактор и запустить самоликвидацию. #кроновирус#китай#ухань#смерть

Она работает в местном театре уже полгода. Хорошая зарплата, теплый климат, все в зелени — это казалось сказкой... До недавнего времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756399" frameborder="0"></iframe> Изоляция китайского города Ухань.

— В магазинах паника, скупают все. Мы стараемся соблюдать спокойствие, моем руки, промываем дыхательные пути, все дезинфицируем. На улицу — только в маске. Стараемся себя как-то обезопасить.

По словам Виктории, еще одна напасть — спекулянты, взвинтившие цены на лекарства и маски.

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— Правительство издало указ об их наказании. Создали даже горячую линию — можно пожаловаться на аптеки, которые завысили ценники. В любом случае, маски уже очень сложно найти — хорошо, что мы запаслись ими заранее. Отсиживаемся дома.

aikin_s ЧТО ПРИСХОДИТ В УХАНЕ? Что у вас там происходит? У вас всё хорошо, в Китае какая-то вспышка непонятного вируса? В Ухане карантин? Правда что каждый второй болеет? Вот такие сообщения, я получаю каждый день, не самое лучшее начало 2020 года! . Есть ли паника у местных?! Все реагируют по разному, кто то с первых дней уже накупил масок и закрылся дома, а кто то до сих пор как будто в танке с железным иммунитетом! До тех пор пока, точно не было доказано что вирус передаётся воздушно капельным, многие были спокойны, а теперь каждый второй в соц сетях только и твердит о том, какую маску лучше брать и как защищаться от вируса! Да, город закрыт! Но пока ещё можно уехать, если у вас нет температуры ( это ещё не точная информация) Да, цены на ВСЁ, резко возросли, а защитные маски в дефиците! Да, людям страшно ( это вполне нормальная реакция, думаю всем было бы страшно ) Мы будем верить в лучшее... #wuhan2020 #wuhanvirus #nomadslife

Впрочем, некоторые жители игнорируют средства защиты и не изменяют своим привычкам. Продолжают ходить на базары и площади, тем более, сейчас — новый год по китайскому календарю. Опасаясь, что это подхлестнет эпидемию, в Пекине (1000 км от Уханя) местные власти отменили все новогодние массовые мероприятия, включая традиционные ярмарки при храмах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

— Очень жаль, что наш город прославился по такому грустному поводу. А ведь из Уханя начались поставки знаменитого китайского чая еще в революционную Россию… — подводит итог Виктория и надеется, что все будет хорошо.

Кстати, средний возраст умерших весьма почтенный — порядка 60 лет. Возможно, из-за того, что у стариков иммунная система работает хуже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756436" frameborder="0"></iframe> Путешественники не могут покинуть Ухань.

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