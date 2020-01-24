Путин поднял упавшую фуражку солдата почетного караула

Владимир Путин стал героем арабского мира, умудрившись накануне незаметно для сотен журналистов показать, как должен вести себя воспитанный человек. Во время визита в Вифлеем президент России вместе с главой Палестины Махмудом Аббасом проходил от входа в здание резиденции к месту переговоров сквозь строй почетного караула.

Никого из прессы в этом коридоре не было - журналисты или снимали приезд высокого гостя, или ждали уже в зале переговоров. И именно здесь произошел казус - с головы одного из солдат почетного караула прямо перед президентом России свалилась фуражка. Путин остановился поднял головной убор и надел ее на солдата. И показал после этого ему еще и большой палец. Мол, не расстраивайся, бывает!

Происшествие снял на видео лишь личный видеооператор Махмуда Аббаса, опубликовавший запись только в пятницу. Но зато, попав в сеть, видео понеслось по миру со скоростью много опережающей короновирус. За несколько шагов по коридору Путин приобрел массу поклонников по всей планете.