2020-01-24T19:40:43+03:00
Звезды

Кинопремия «Золотой орел»: онлайн - трансляция

Академики выбрали лучших кинематографистов [видео, фото]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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По традиции в числе номинантов «русского Оскара»: отечественные кинофильмы, телефильмы и сериалы, зарубежные кинофильмыПо традиции в числе номинантов «русского Оскара»: отечественные кинофильмы, телефильмы и сериалы, зарубежные кинофильмыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кинопремия «Золотой Орел», как всегда, проходит в первом павильоне «Мосфильма». По традиции в числе номинантов «русского Оскара»: отечественные кинофильмы, телефильмы и сериалы, зарубежные кинофильмы.

Всего по итогам прошлого года экспертный совет премии рекомендовал для голосования: 49 полнометражных игровых фильмов, 31 неигровой фильм, 28 короткометражных фильмов, 17 мини-сериалов и 22 сериала, 26 анимационных фильмов, 42 игровых зарубежных фильмов.

В общем, целая палитра для выбора лучших из лучших. Слово было за академиками «Золотого Орла», в числе которых такие кинотитаны, как Вера Алентова, Владимир Меньшов, Олег Басилашвили, Владимир Наумов, Никита Михалков и многие другие.

На кинопремии работают наши спецкоры Мария Ремизова и Михаил Фролов. Они нам расскажут самые горячие новости с церемонии.

Татьяна Михалкова появилась на звёздной дорожке в стильной накидке от Dolce& Gabbana.Мария РЕМИЗОВА

Татьяна Михалкова появилась на звёздной дорожке в стильной накидке от Dolce& Gabbana из коллекции «Мама».

Татьяну Евгеньевну тут же атаковали вопросами, мол, как вам новый министр культуры Ольга Любимова.

Татьяна Михалкова появилась на звёздной дорожке в стильной накидке от Dolce& Gabbana Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Михалкова появилась на звёздной дорожке в стильной накидке от Dolce& GabbanaФото: Михаил ФРОЛОВ

- Большие надежды на неё. Министры разные нужны, министры разные важны. Она необычно начала, но зарекомендовала себя уже профессионалом. Здорово, что приходят в правительство такие молодые, энергичные люди,-отметила на звёздной дорожке Татьяна Михалкова.

А вот и один из первых официальных выходов в свет секс-символа российского кино Александра Петрова и его новой девушки и коллеги актрисы Стаси Милославской. Среди дам в чёрном Стася приятное исключение. И с такой стройной фигурой эффектно смотрится элегантное мини.

ИСТОЧНИК KP.RU

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