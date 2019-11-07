2019-11-07T01:44:52+03:00
Звезды

"Как они смотрят друг на друга!": обнародовано видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах

Актер не сводил глаз с жены Гарика Харламова
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вот уже две недели Кристину Асмус травят в Сети из-за того, что она снялась в очень откровенной постельной сценеВот уже две недели Кристину Асмус травят в Сети из-за того, что она снялась в очень откровенной постельной сценеФото: Instagram.com
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В последнее время жизнь Кристины Асмус напоминает настоящий мелодраматический сериал. В нем присутствует и "обманутый" муж Гарик Харламов, и красавец-"любовник" Иван Янковский. Не обошлось и без завистников, куда ж без них. Злопыхатели плетут свои сети, в которые пытаются поймать слабую жертву. Нашлось место и умелому мастеру-режиссеру.

Режиссер фильма "Текст" Клим Шипенко обнародовал в блоге видео с Мальдив, в котором показал Кристину Асмус и Ивана Янковского. Еще зимой, улетая к океану, жена Гарка Харламова сообщала поклонникам, что отправляется на съемки. Смеем предположить, тогда актриса и не подозревала, чем для нее обернется заветная роль.

На видео Асмус и Янковский предстают вне съемочного процесса. Голос Шипенко за кадром говорит: "Я фильм о фильме снимаю". Кристина в алом бикини застегивает халатик. Рядом с девушкой стоит полуобнаженный Иван. Актер одет в одни лишь шорты. Молодые люди мило беседуют на отвлеченные темы. Кажется, Кристина собирается выпить шампанское. Правда, режиссер не советует этого делать.

"Первый съемочный день фильма «Текст» на Мальдивах. Вообще, работать на Мальдивах это издевательство. Очень было необычно начинать съемки такого драматичного фильма в раю. Потом были съемки в холодной Москве и Подмосковье. Все мерзли, мучились, но снимали фильм...", - подписал ролик Шипенко.

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Работать на Мальдивах - это издевательство
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В комментариях, понятное дело, развернулась бурная дискуссия о взаимоотношениях Ивана и Кристины. Общий тон комментариев сводился к одному: "Фильм фильмом, но как они смотрят друг на друга!".

Кстати, жена Гарика Харламова также опубликовала небольшое видео с Мальдив. Она бежит по деревянному мостику в сторону океана и задорно смеется.

Напомним, вот уже две недели Кристину Асмус травят в Сети из-за того, что она снялась в очень откровенной постельной сцене с Иваном Янковским. Достается негативных комментариев и мужу актрисы Гарику Харламову. И если шоумен со свойственным ему юмором реагирует на нападки злопыхателей, то Кристине это все порядком надоело и она резко высказалась в адрес хейтеров.

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Вспоминая съемки малобюджетной драмы "Текст", которые начались на Мальдивах
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"Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой... Звоним в органы опеки, пишем позорные письма ее семье и атакуем страницу дочери!.. А вы знали о том, что идиотов не просто много, а они объединяются в кланы и создают хейтерские секты? Где не просто адские вещи пишут, а ставят цели, раздают задания и инструкции относительно меня и Гарика", - написала актриса.

Меж тем, режиссер "Текста" Клим Шипенко заявил, что Кристина Асмус и Иван Янковский повели себя героически, сняв столь откровенную сцену. Постановщик подчеркнул, что, вопреки слухам, не заставлял актеров играть постельную сцену на пробах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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