2020-01-24T19:01:06+03:00
Наука

В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом

56-летняя женщина уже выписана из больницы [видео]
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В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дама в начале года посещала столицу китайской революции город Ухань, где уже вовсю разворачивалась вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. 10 января она почувствовала недомогание. 12 января вернулась домой в Шанхай, а вечером 15 января ее госпитализировали.

По результатам анализов оказалось, что у женщины - тот самый коронавирус 2019-nCoV, который уже получил название «китайская пневмония». В Шанхае это был первый случай заболевания.

Терапия в таких случаях направлена на облегчение тяжелых симптомов, пока организм борется с вирусом: жаропонижающие, обезболивающие, вентиляция легких при затруднении дыхания. Вскоре у 56-летней пациентки нормализовалась температура, а затем улучшилось и состояние.

Контрольный тест на коронавирус показал, что вирус удалось победить. Пациентку выписали.

Многие СМИ поторопились написать, что это был первый вылеченные пациент. Но это не так. Это лишь первый пациент в Шанхае. За время вспышки больные и в Ухане, и в Таиланде и т. д. побеждали вирус. Но печальная статистика смертности растет - к вечеру пятницы сообщали уже о 26 жертвах. Как правило, погибают пожилые ослабленные люди (это группа риска для многих заболеваний, в том числе и банального гриппа). Количество зарегистрированных случаев заболевания превысило 800. В России, по сообщениям Роспотребнадзора, на 24 января случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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