Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни

Первые сообщения о пневмонии (воспалении легких) неясного происхождения пришли из Китая накануне Нового года, 31 декабря. 7 января ученые из Поднебесной определили виновника новой инфекции - коронавирус 2019-nCoV.

1. В чем его опасность?

Все новое, неизведанное и непредсказуемое уже повод для тревоги. Здесь же речь идет о вирусе, который грозит тяжелыми осложнениями и летальным исходом. Этой инфекцией люди никогда прежде не болели, ни у кого нет иммунитета против нее. Непредсказуемость вируса усугубляется его происхождением: первые больные подцепили заразу от животных (см. «В тему»). Потом инфекция стала передаваться от человека к человеку.

Реальную опасность таких напастей оценивают по нескольким критериям. Самые важные - контагиозность (заразность) и риск летального исхода.

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«Заразность вируса низкая», - говорит заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров. В зарубежных странах обнаружены единичные случаи заражения, все больные прибыли из Китая. Каждый носитель коронавируса летел в самолете. То есть находился в закрытом пространстве с несколькими сотнями попутчиков. Однако массовых заражений нет. И это самый показательный факт.

Что касается летальности, то она, к счастью, тоже очень низкая, подчеркивает доктор Никифоров. По последним данным показатель смертности не дотягивает до 3%. Большинство летальных исходов у людей с сильно ослабленным здоровьем, преклонного возраста, с тяжелыми хроническими болезнями (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, туберкулез).

2. Как передается зараза?

Основной путь передачи коронавирусов - воздушно-капельный, поясняет директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. У новой инфекции подозревают также дополнительный, фекально-оральный способ заражения. То есть через воду, продукты, грязные руки. 100%-го подтверждения этого пока нет, но Всемирная организация здравоохранения призвала на всякий случай заниматься профилактикой по всем направлениям (см. ниже).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756438" frameborder="0"></iframe> Карантин в Ухане: люди дерутся за продукты.

3. Сдавать ли путевки на Хайнань и в Таиланд?

Многих наших туристов волнует тропический остров Хайнань, где сейчас разгар пляжного сезона. Поднебесную каждый год посещают около 2 миллионов россиян (с учетом приграничных поездок). Этой зимой туроператоры запустили новые прямые рейсы на Хайнань, цены на отдых вполне гуманны: от 33 тысяч рублей за 12-дневный вояж.

- Популярный у россиян остров Хайнань находится на расстоянии 1,5 тысячи километров от города Ухань, где была зафиксирована вспышка нового вируса, - рассказали «КП» в пресс-службе туроператора Tez Tour. - На острове Хайнань случаев заражения коронавирусом к концу минувшей недели не зафиксировано. Поводов для паники нет.

Если кто-то из туристов все же откажется от отпуска на Хайнане, деньги за тур ему вернут на общих основаниях: ни Ростуризм, ни Роспотребнадзор не выпускали рекомендаций воздержаться от поездок в Китай из-за вируса. Роспотребнадзор рекомендует не посещать лишь сам Ухань.

В обожаемом нашими отпускниками Таиланде зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. Заболевших китаянок, одной 61 год, другой 74 года, обнаружили с помощью тепловизора в аэропорту, уже вылечили и отправили на родину.

4. Можно ли сделать прививку, как от гриппа?

И симптомы, и течение болезни, и лечение коронавирусной инфекции действительно во многом такие же, как при гриппе (см. таблицу). Но вакцины от нового вируса пока нет. Для ее создания потребуется не менее полугода, рассказал журналистам замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава России Герман Шипулин.

Чтобы свести к минимуму риск заразиться, нужно соблюдать простые меры профилактики, поясняют эксперты. ВОЗ дает такие рекомендации для защиты от коронавируса:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

- Чаще мойте руки с мылом или протирайте лосьонами на спиртовой основе.

- Избегайте контакта со всеми, у кого повышена температура, есть кашель.

- Если у вас появляется жар, кашель и затруднение дыхания, как можно быстрее обращайтесь к врачу и обязательно сообщите, были ли вы в поездках последнее время и где.

- Тщательно проваривайте (прожаривайте) продукты животного происхождения, в первую очередь - мясо.

«В любом случае не помешает марлевая повязка или медицинская маска при посещении общественных мест, где повышена вероятность столкнуться с коронавирусом. В первую очередь это международные аэропорты, - добавляет вирусолог Александр Лукашев. - Маска, хоть и не защищает на 100% от каждой мельчайшей вирусной частицы, но задержит мелкие капли слюны и слизи (от больного человека. - Ред.), в которых содержится возбудитель инфекции. За счет этого снизится количество вируса, попадающее в организм человека. А значит выше шансы, что иммунитет справится с ним».

Известный врач-педиатр, медицинский просветитель доктор Евгений Комаровский советует: «Поддерживайте свой местный иммунитет. Речь идет о защите слизистых оболочек (носа, рта, глаз - именно через эти «ворота» проникает инфекция. - Ред.). Не трогайте их немытыми руками. Если простудились - сидите дома. Поменьше обнимайтесь с больными людьми. Поменьше шатайтесь по общественным местам. Улыбайтесь, любите друг друга, нормально питайтесь. Гуляйте в любую погоду, тепло одевайтесь. Все будет в порядке. Главное - не психовать».

5. Почему в Китае такой ажиотаж, как будто начался конец света?

По всей видимости, китайские власти решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть, считает главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров. Во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 гг. в Поднебесной пытались скрыть случаи заболеваний, хотя инфекция сразу проявила себя высоопасной (в итоге вспышки заболели более 8 тысяч человек, умерло более 800). Мировое сообщество тогда серьезно критиковало Китай за скрытность. Сейчас же власти перешли в другую крайность, нагнетая излишнюю панику и принимая чрезвычайные меры, которые вряд ли оправданны, говорит эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756399" frameborder="0"></iframe> Изоляция китайского города Ухань.

В ТЕМУ

Беда пришла от змей?

Родина нового коронавируса 2019-nCoV китайский город Ухань. А если быть точнее, то источником распространения хвори стал местный оптовый рынок морепродуктов. Первые жертвы нового заболевания либо работали в тамошних торговых рядах, либо делали там покупки. Помимо рыбы и морепродуктов уханьские коробейники продавали также мясо птицы, ослов, овец, свиней, верблюдов, лис, барсуков, бамбуковых крыс, ежей и рептилий.

Китайские вирусологи предположили, что новая форма вируса мутировала в организме диких животных, а затем передалась человеку. Определить источник вируса очень важно, поскольку это дает понимание жизненного цикла 2019-nCoV и механизмов его передачи и размножения. А в конечном счете это дает ключ к правильным методам лечения.

Ученые начали сравнивать генетическую последовательность нового вируса 2019-nCoV с образцами ранее известных коронавирусов. Первоначально анализ показал, что новый штамм имеет наибольшее сходство с коронавирусом летучих мышей. Возникла версия, что эти животные могли передать заболевание людям. Но более детальный эволюционный анализ показал, что перед тем, как попасть от летучих мышей к человеку, вирус мутировал в организме еще одного животного-посредника. Последние лабораторные исследования убеждают, что этим посредником скорее всего стали змеи, а именно китайская кобра и китайский крайт. Змеи с удовольствием питаются летучими мышами. Попав в организм нового животного-хозяина «мышиный» вирус приобрел ряд генетических мутаций, которые позволили ему успешно проникать внутрь организма человека и стремительно там размножаться.

Скорее всего передача вируса произошла пищевым путем - мясо кобр и крайтов в Китае считается деликатесом и широко употребляется в пищу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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