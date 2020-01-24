Ростуризм и Роспотребнадзор рекомендуют не ездить в Китай. Вернут ли деньги за туры и билеты?

“Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации”, - такая рекомендация появилась на официальном сайте ведомства в пятницу, 24 января. Раньше позиция Роспотребнадзора по части путешественников и коронавируса была куда как мягче: чиновники рекомендовали не ездить только в Ухань (а он и так не пользовался особой популярностью у наших туристов). А тут – весь Китай! То есть и пляжи Хайнаня, и небоскребы Шанхая, и Пекин, и Тибет...

Ростуризм поздним вечером в пятницу выпустил подробные и официальные рекомендации как для туристов, так и и для туркомпаний. Если вкратце: в Китай не ездить, путевок туда не продавать.

“Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китайской Народной Республике, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом.

В целях обеспечения безопасности российских туристов, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 132-ФЗ), п. 5.3.2. Положения о Федеральном агентстве по туризму (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 901),

Федеральное агентство по туризму рекомендует:

1. Российским гражданам - воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

2. Российским туристам, находящимся в Китайской Народной Республике в целях недопущения заражения новым короновирусом следовать рекомендациям Ростпотребнадзора по соблюдению мер предосторожности:

- принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности;

- не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда).

3. Российским туроператорам, турагентам:

- приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране;

- в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Китайскую Народную Республику о текущей эпидемиологической обстановке в стране, порядке изменения (замена направления (места отдыха), переноса сроков совершения путешествия и т.д.) или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ.

Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта.

Телефон горячей линии для туристов 8 499 678 12 03

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ ЗА ТУРЫ

Да. Должны, во всяком случае. Только что появившаяся рекомендация Ростуризма дает для этого все основания.

...И ЗА АВИАБИЛЕТЫ

В Китай летают как самостоятельные путешественники, так и любители пакетных туров. В каждом случае свои нюансы.

Полностью вернуть деньги за авиабилеты или без штрафов обменять их на другие даты официально пока пообещали:

- "Аэрофлот". "В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин”, - объявил национальный перевозчик вечером 24 января. Та же политика – и в отношении билетов на рейсы китайских авиакомпаний China Eastern и China Southern в Санью (остров Хайнань), Далянь и Ухань, по которым у “Аэрофлота” есть договор код-шеринга.

Пассажиры, которые купили билеты в Китай до 24 января включительно и должны лететь в Поднебесную в период с 24 января по 7 февраля, имеют право либо вернуть билеты и получить полную стоимость, либо изменить дату, но не позднее чем 29 февраля. Уточню на всякий случай, что и лететь по своим билетам тоже можно – рейсы не отменяются (за исключением полетов в Ухань, там аэропорт закрыт).

- China Southern. Китайская авиакомпания, выполнявшая прямые рейсы между Москвой и Уханем (с 23 января они отменены), также готова без штрафов вернуть деньги за билеты либо обменять на другие даты. Но это касается лишь рейсов в Ухань или из него, а также полетов со стыковкой в Ухане.

Возможно, остальные перевозчики последуют этому примеру. Пока же, если решите сдать билеты других авиакомпаний, все будет зависеть от тарифа. Дешевые билеты, как правило, невозвратные. Но часто их можно поменять не только на другие на даты, но и на другой маршрут, заплатив небольшой штраф. В любом случае, стоит связаться с авиакомпаний и выяснить, какие у вас есть варианты.

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ...

Рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора – не запрет. С точки зрения житейской решение все равно принимать самим. И оно будет зависеть от ситуации.

Если просто мечтали, а не слетать ли в отпуск в Китай – наверное, и правда сейчас и правда не идеальное время. Во всяком случае, пока история с непонятным вирусом не закончится.

А если там, например, ребенок учится (россиян немало и в университетах Поднебесной, и на языковых курсах) или намечены переговоры на миллион долларов? Совсем другие расклады, согласитесь.

В любом случае стоит как минимум посмотреть на карту. Поднебесная огромная страна. От Уханя до того же Хайнаня – полторы тысячи километров.

МНЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРОВ

Путешественники начали отказываться от китайских каникул уже пару дней назд, насмотревшись новостей про коронавирус. Вот что говорили туроператоры в пятницу, до появления жестких рекомендаций Ростуризма:

- Полеты на остров Хайнань выполняются в полном объеме в соответствии с расписанием. По информации от нашей принимающей компании в Китае, ситуация с вирусом находится под контролем китайского правительства и не представляет какой-либо угрозы для туристов, отдыхающих для туристов на курортах острова Хайнань, - заверили “КП” в компании Tez Tour. - На ближайшие дни есть единичные аннуляции туров. Каждый такой запрос рассматривается в индивидуальном порядке. Мы, безусловно, стараемся учитывать обстоятельства и договариваться с партнерами о минимизации штрафов для туристов.

- Аннуляции туров в Китай стали появляться со среды. Они не носят массового характера. При аннуляции возврат денег за билеты осуществляется согласно правилам и тарифам авиакомпании. Возврат за отель обычно удаётся провести без потерь для туриста, - обрисовала ситуацию для “КП” PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

Теперь ситуация изменились. Новые рекомендации Ростуризма дают отпускникам все основания требовать всю стоимость тура.

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