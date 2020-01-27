«Если лес будет вырублен, нарушится природный баланс»: Максим Галкин выступил против строительства многоэтажек в окрестностях деревни Грязь

Похоже, над тихой деревней Грязь повисла новая угроза. Три года назад Максим Галкин боролся против застройки многоэтажками полей в окрестностях замка (и эта проблема пока ещё не разрешена -Ред.). Сейчас же неизвестный застройщик покусился на лесную зону. Деревца возле дома Максима Галкина и Аллы Пугачёвой могут вырубить ради новостроек. Максим Галкин и его соседи пытаются отстоять заповедный лес в деревнях Грязь, Липки и Синьково.

Новый собственник решил построить на месте заповедной зоны высотки. Понятное дело, что местных жителей подобная перспектива не радует.

К проблеме подключилось Федеральное агентство по лесному хозяйству, которое пытается отстоять сохранность природы через суд.

Максим Галкин не хочет, чтобы деревья возле его дома вырубили ради новостроек.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Когда-то много лет назад лес вокруг деревни «Липки» был присоединён во владение деревни «Синьково», - рассказывает «КП» Максим Галкин. - Ну то есть лесная земля федеральная была передана в собственность поселковой земли, у которой естественно совершенно другое назначение - развитие и строительство.

Насколько я знаю, лес объявили населенным пунктом и сделано это было с нарушением законодательства, потому что при передаче федеральной земли, кроме подписи губернатора, была необходима подпись премьер-министра. Подписи премьер-министра (тогда это был Владимир Владимирович) под этим документом нет. То есть правительство не одобряло этот перевод. Впоследствии была сделана лесная амнистия на эту землю, на этот кусок леса. Но потом эта лесная амнистия была отменена Комитетом Лесного Хозяйства МО. Это только подтверждает, что документы о передаче леса не соответствовали юридическим нормам. Но тем не менее незаконным образом этот лес был передан в чью -то собственность.

А ведь это не просто лес. Во-первых, лес передан в деревню, к которой он не имеет отношения. Окружает лес одну деревню, а передан во владение другой деревни. Во-вторых, этот лес является транзитным коридором для зверей. Он соединяет одну особо охраняемую природную территорию «Масловская дача» и другую - в «Мозжинский овраг» и природные территории вокруг. Их разделяет только небольшая дорога однополосная, которая не является большим препятствием для зверей.

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Но, если лес будет вырублен, то звери не смогут больше перемещаться, погибнут, улетят птицы. Нарушится природный баланс. Плюс ко всему в этом лесу находится часть наследия Великой Отечественной войны. Там сохранились окопы, сохранились укрепсооружения. Это на данный момент фрагмент части чудом сохранившегося исторического ландшафта линии обороны Москвы зимы 1941. И в связи с 75-летием Победы, с праздником, который мы собираемся широко праздновать, недопустимо передавать этот лес под застройку. Комитет культурного наследия на пути признания этих мест памятниками Великой Отечественной войны.

И все это находится в том числе и в этом лесу.

То есть некий застройщик собирается вырубить важный объект и с точки зрения природного наследия, и с точки зрения культурного наследия.

- Максим, а откуда вам стало известно о стройке и угрозе для леса?

- Генплан Ершовского поселения, где лес определён под застройку, был у всех жителей Ершовского поселения. Согласно закону, в открытом доступе и я его видел, - добавил в интервью «КП» Максим Галкин.

Максим Галкин и Алла ПугачеваФото: СОЦСЕТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Строительство не планируется»

- На территории Московской области в близи д. Грязь Одинцовского г.о. строительство каких- либо объектов не согласовывалось и не разрешалось, - сообщило в минувшую субботу Министерство жилищной политики Московской области.- В соответствии с Правилами застройки многоэтажная жилая застройка не установлена. Непосредственно деревня окружена участками, не входящими в состав Московской области, - уточняет ведомство.

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