Министр культуры Швеции носит дреды, а премьер Канады — носки с Чубаккой

За неделю с момента назначения новых членов правительства России — в соцсетях больше всего говорили об одном из них. Вернее, об одной. Новый министр культуры Ольга Любимова приковала внимание своими старыми (но от того не менее яркими) постами в «Живом журнале», селфи в футболке с провокативной надписью — и другими поступками, резко отличавшимися от привычного образа закованного в костюм чиновника.

А вот в других странах такие «живые» министры, которые не бояться поступать как все люди и иметь маленькие слабости, давно стали обычным делом. Вспоминаем зарубежных чиновников и политиков, на которых злопыхатели точно так же пытались повесить клеймо «фриков».

ДРЕДЫ И МАРИХУАНА

Свой «культурный скандал» ровно год назад переживала Швеция. Новым министром культуры тогда назначили детского психиатра, члена партии «Зеленых» Аманду Линд. Ей 39, но выглядит она как подросток. А все потому, что носит длиннющие дреды, которые теперь укладывает в тюрбан.

Дочь священника и аптекаря любит комиксы, кошек, играть на флейте и в компьютерные игры. Не скрывает, что пробовала марихуану. СМИ назвали ее «ужасом нового правительства». Однако вместе с тем Аманда — профессиональный политик с многолетним стажем работы на муниципальном и губернском уровне. В королевстве она отвечает не только за культуру, но и СМИ, нацменьшинства, спорт и даже религию.

Борис Джонсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЭФИРЕ В ХАЛАТЕ С СИГАРОЙ

Как тут не вспомнить и лохматого Бориса Джонсона, признанного фрика и интеллектуала Великобритании. Будучи мэром Лондона, он ночевал с бездомными и катался на работу на велосипеде. Изображал Джеймса Бонда, проезжая над лондонским парком по натянутому тросу с британскими флагами и в голубом шлеме (кстати, застрял на полдороги и требовал лестницу с веревкой). А потом в прямом эфире сидел в халате с сигарой...

Boris Johnson stuck on a zip wire.Subscribe to Iconic: http://bit.ly/zVEuIY Boris Johnson stuck on a zip wire. The Mayor of London gets stuck on a zip wire during a publicity stunt.

Чудачества продолжались и на посту главы МИДа, а теперь и в должности премьер-министра. Тем не менее, ему удалось завлечь народ идеей Брекзита, и именно этому человеку британцы доверили вывести страну из ЕС уже 31 января нынешнего года.

Мэр Рейкьявика Йон ГнаррФото: wikimedia.org

В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ НА РАДУЖНОМ ПАРАДЕ

Мэр Рейкьявика в 2010-2014 годах Йон Гарр в детстве получил диагноз «Синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Он играл в панк-группе, так и не окончил вуз, был и таксистом, и медбратом в психиатрической больнице, а потом стал комедийным актером.

Впоследствии Гарр основал «Лучшую партию», предупредив, что не будет исполнять предвыборные обещания. А именно: бесплатные полотенца в бассейнах, Диснейлэнд в аэропорту, списание долгов и привоз в зоопарк белого медведя. Избравшись с такой повесткой мэром, отец пятерых детей однажды нарядился в женское платье и прошёлся на гей-параде.

Несмотря на весь этот эпатаж, за 4 года ему удалось провести полное реструктурирование финансов (страна сильно пострадала от финансового кризиса-2008), реорганизовать школы, построить десятки километров велосипедных дорожек. Турпоток в Рейкьявик вырос на 20%.

Премьер Канады Ульям Лайон Маккензи Кинг, правивший страной в общей сложности 22 года (с 1920-х по 1940-е), был не только создателем системы соцобеспечения, но и практикующим спиритуалистомФото: wikimedia.org

КОНСУЛЬТАЦИИ С ДУХАМИ

Премьер Канады Ульям Лайон Маккензи Кинг, правивший страной в общей сложности 22 года (с 1920-х по 1940-е), был не только создателем системы соцобеспечения, но и практикующим спиритуалистом. Политик очень интересовался жизнью после смерти и паранормальными явлениями, бывал у различных медиумов и разговаривал с духами. Консультировался даже о том, как бороться с «советскими шпионами».

Маккензи Кинг вызывал духов Леонардо да Винчи, Луи Пастера, своих покойных родственников и даже любимой собаки. Писали, что он получил предупреждение от матери с того света, что слишком много на себя берет и сердце может не выдержать… Так и произошло.

Главной фишкой Джастина Трюдо остаются носки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НОСОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И РАСИСТСКИЕ ФОТО

Действующий премьер Канады Джастин Трюдо — не меньший оригинал. Недавно он пережил скандал: противники откопали его старое фото в черном гриме и белом тюрбане с закрытой вечеринки. По нынешним мультикультурным временам — оскорбление темнокожих. Хотя Трюдо тогда преподавал в частной школе и просто изображал Алладина. Потом всплыли еще два похожих фото. «В то время я не считал это расистской акцией, но теперь мы лучше разбираемся в таких вопросах. Это было нечто неприемлемое», — публично каялся канадский любимец.

В оскалившемся лохматом Чубакке, которого премьер как-то натянул на лодыжку, комментаторы углядели намек на самого Дональда ТрампаФото: REUTERS

Еще Трюдо танцевал под барабаны в Нью-Дели в индийских одеждах. Главной же его фишкой остаются носки. Этот феномен даже прозвали «носочной дипломатией», и в Фейсбуке есть целая группа, посвященная любимому аксессуару Трюдо. Носит он носки и с желтыми утками, и с голубыми лосями, и радужной расцветки. А в оскалившемся лохматом Чубакке, которого премьер как-то натянул на лодыжку, комментаторы углядели намек на самого Дональда Трампа: отношения с южным соседом у Страны кленового листа разладились.

Джастин Трюдо недавно пережил скандал: противники откопали его старое фото в черном гриме и белом тюрбане с закрытой вечеринки.Фото: YouTube

Несмотря на всё это (а может, и благодаря) — Либеральная партия Канады и ее лидер по-прежнему сохраняют большую популярность и пользуются поддержкой народа.