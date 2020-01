Министр культуры Швеции носит дреды, а премьер Канады — носки с Чубаккой

За неделю с момента назначения новых членов правительства России — в соцсетях больше всего говорили об одном из них. Вернее, об одной. Новый министр культуры Ольга Любимова приковала внимание своими старыми (но от того не менее яркими) постами в «Живом журнале», селфи в футболке с провокативной надписью — и другими поступками, резко отличавшимися от привычного образа закованного в костюм чиновника.

А вот в других странах такие «живые» министры, которые не бояться поступать как все люди и иметь маленькие слабости, давно стали обычным делом. Вспоминаем зарубежных чиновников и политиков, на которых злопыхатели точно так же пытались повесить клеймо «фриков».

ДРЕДЫ И МАРИХУАНА

Свой «культурный скандал» ровно год назад переживала Швеция. Новым министром культуры тогда назначили детского психиатра, члена партии «Зеленых» Аманду Линд. Ей 39, но выглядит она как подросток. А все потому, что носит длиннющие дреды, которые теперь укладывает в тюрбан.

Дочь священника и аптекаря любит комиксы, кошек, играть на флейте и в компьютерные игры. Не скрывает, что пробовала марихуану. СМИ назвали ее «ужасом нового правительства». Однако вместе с тем Аманда — профессиональный политик с многолетним стажем работы на муниципальном и губернском уровне. В королевстве она отвечает не только за культуру, но и СМИ, нацменьшинства, спорт и даже религию.

В ЭФИРЕ В ХАЛАТЕ С СИГАРОЙ

Как тут не вспомнить и лохматого Бориса Джонсона, признанного фрика и интеллектуала Великобритании. Будучи мэром Лондона, он ночевал с бездомными и катался на работу на велосипеде. Изображал Джеймса Бонда, проезжая над лондонским парком по натянутому тросу с британскими флагами и в голубом шлеме (кстати, застрял на полдороги и требовал лестницу с веревкой). А потом в прямом эфире сидел в халате с сигарой...

