2020-01-27T09:23:21+03:00
В мире

Министр культуры Швеции носит дреды, а премьер Канады — носки с Чубаккой

Самые странные поступки и наряды зарубежных лидеров-фриков
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Свой «культурный скандал» ровно год назад переживала Швеция. Новым министром культуры тогда назначили детского психиатра, члена партии «Зеленых» Аманду Линд.Свой «культурный скандал» ровно год назад переживала Швеция. Новым министром культуры тогда назначили детского психиатра, члена партии «Зеленых» Аманду Линд.Фото: СОЦСЕТИ
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За неделю с момента назначения новых членов правительства России — в соцсетях больше всего говорили об одном из них. Вернее, об одной. Новый министр культуры Ольга Любимова приковала внимание своими старыми (но от того не менее яркими) постами в «Живом журнале», селфи в футболке с провокативной надписью — и другими поступками, резко отличавшимися от привычного образа закованного в костюм чиновника.

А вот в других странах такие «живые» министры, которые не бояться поступать как все люди и иметь маленькие слабости, давно стали обычным делом. Вспоминаем зарубежных чиновников и политиков, на которых злопыхатели точно так же пытались повесить клеймо «фриков».

ДРЕДЫ И МАРИХУАНА

Свой «культурный скандал» ровно год назад переживала Швеция. Новым министром культуры тогда назначили детского психиатра, члена партии «Зеленых» Аманду Линд. Ей 39, но выглядит она как подросток. А все потому, что носит длиннющие дреды, которые теперь укладывает в тюрбан.

Дочь священника и аптекаря любит комиксы, кошек, играть на флейте и в компьютерные игры. Не скрывает, что пробовала марихуану. СМИ назвали ее «ужасом нового правительства». Однако вместе с тем Аманда — профессиональный политик с многолетним стажем работы на муниципальном и губернском уровне. В королевстве она отвечает не только за культуру, но и СМИ, нацменьшинства, спорт и даже религию.

Борис Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борис Джонсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЭФИРЕ В ХАЛАТЕ С СИГАРОЙ

Как тут не вспомнить и лохматого Бориса Джонсона, признанного фрика и интеллектуала Великобритании. Будучи мэром Лондона, он ночевал с бездомными и катался на работу на велосипеде. Изображал Джеймса Бонда, проезжая над лондонским парком по натянутому тросу с британскими флагами и в голубом шлеме (кстати, застрял на полдороги и требовал лестницу с веревкой). А потом в прямом эфире сидел в халате с сигарой...

Boris Johnson stuck on a zip wire.Subscribe to Iconic: http://bit.ly/zVEuIY Boris Johnson stuck on a zip wire. The Mayor of London gets stuck on a zip wire during a publicity stunt.

Чудачества продолжались и на посту главы МИДа, а теперь и в должности премьер-министра. Тем не менее, ему удалось завлечь народ идеей Брекзита, и именно этому человеку британцы доверили вывести страну из ЕС уже 31 января нынешнего года.

Мэр Рейкьявика Йон Гнарр Фото: wikimedia.org

Мэр Рейкьявика Йон ГнаррФото: wikimedia.org

В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ НА РАДУЖНОМ ПАРАДЕ

Мэр Рейкьявика в 2010-2014 годах Йон Гарр в детстве получил диагноз «Синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Он играл в панк-группе, так и не окончил вуз, был и таксистом, и медбратом в психиатрической больнице, а потом стал комедийным актером.

Впоследствии Гарр основал «Лучшую партию», предупредив, что не будет исполнять предвыборные обещания. А именно: бесплатные полотенца в бассейнах, Диснейлэнд в аэропорту, списание долгов и привоз в зоопарк белого медведя. Избравшись с такой повесткой мэром, отец пятерых детей однажды нарядился в женское платье и прошёлся на гей-параде.

Несмотря на весь этот эпатаж, за 4 года ему удалось провести полное реструктурирование финансов (страна сильно пострадала от финансового кризиса-2008), реорганизовать школы, построить десятки километров велосипедных дорожек. Турпоток в Рейкьявик вырос на 20%.

Премьер Канады Ульям Лайон Маккензи Кинг, правивший страной в общей сложности 22 года (с 1920-х по 1940-е), был не только создателем системы соцобеспечения, но и практикующим спиритуалистом Фото: wikimedia.org

Премьер Канады Ульям Лайон Маккензи Кинг, правивший страной в общей сложности 22 года (с 1920-х по 1940-е), был не только создателем системы соцобеспечения, но и практикующим спиритуалистомФото: wikimedia.org

КОНСУЛЬТАЦИИ С ДУХАМИ

Премьер Канады Ульям Лайон Маккензи Кинг, правивший страной в общей сложности 22 года (с 1920-х по 1940-е), был не только создателем системы соцобеспечения, но и практикующим спиритуалистом. Политик очень интересовался жизнью после смерти и паранормальными явлениями, бывал у различных медиумов и разговаривал с духами. Консультировался даже о том, как бороться с «советскими шпионами».

Маккензи Кинг вызывал духов Леонардо да Винчи, Луи Пастера, своих покойных родственников и даже любимой собаки. Писали, что он получил предупреждение от матери с того света, что слишком много на себя берет и сердце может не выдержать… Так и произошло.

Главной фишкой Джастина Трюдо остаются носки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной фишкой Джастина Трюдо остаются носки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НОСОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И РАСИСТСКИЕ ФОТО

Действующий премьер Канады Джастин Трюдо — не меньший оригинал. Недавно он пережил скандал: противники откопали его старое фото в черном гриме и белом тюрбане с закрытой вечеринки. По нынешним мультикультурным временам — оскорбление темнокожих. Хотя Трюдо тогда преподавал в частной школе и просто изображал Алладина. Потом всплыли еще два похожих фото. «В то время я не считал это расистской акцией, но теперь мы лучше разбираемся в таких вопросах. Это было нечто неприемлемое», — публично каялся канадский любимец.

В оскалившемся лохматом Чубакке, которого премьер как-то натянул на лодыжку, комментаторы углядели намек на самого Дональда Трампа Фото: REUTERS

В оскалившемся лохматом Чубакке, которого премьер как-то натянул на лодыжку, комментаторы углядели намек на самого Дональда ТрампаФото: REUTERS

Еще Трюдо танцевал под барабаны в Нью-Дели в индийских одеждах. Главной же его фишкой остаются носки. Этот феномен даже прозвали «носочной дипломатией», и в Фейсбуке есть целая группа, посвященная любимому аксессуару Трюдо. Носит он носки и с желтыми утками, и с голубыми лосями, и радужной расцветки. А в оскалившемся лохматом Чубакке, которого премьер как-то натянул на лодыжку, комментаторы углядели намек на самого Дональда Трампа: отношения с южным соседом у Страны кленового листа разладились.

Джастин Трюдо недавно пережил скандал: противники откопали его старое фото в черном гриме и белом тюрбане с закрытой вечеринки. Фото: YouTube

Джастин Трюдо недавно пережил скандал: противники откопали его старое фото в черном гриме и белом тюрбане с закрытой вечеринки.Фото: YouTube

Несмотря на всё это (а может, и благодаря) — Либеральная партия Канады и ее лидер по-прежнему сохраняют большую популярность и пользуются поддержкой народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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