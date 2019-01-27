Шведской культуре назначили психиатра

Неспокойные времена переживает шведская культура. Страна только пришла в себя после скандала вокруг Нобелевской премии по литературе, уничтожившего авторитет ответственной за присуждение этой награды Королевской академии словесности. «КП» уже писала о том, что супруг одной из пожизненных академиков годами сливал информацию о будущих лауреатах и оказался в центре секс-скандала с криминальным уклоном. В итоге премию по литературе за 2018 год не присуждали, пока нет порядка в Королевской академии.

Фрик на фоне правительства

Однако нешуточные страсти бурлят в мире шведской культуры уже неделю по новому поводу. Причина — назначение министром культуры детского психиатра, члена партии «зеленых» 38-летней Аманды Линд. Отныне она руководит ведомством, которое в Швеции отвечает за культуру, средства массовой информации, демократию, права человека на национальном уровне, национальные меньшинства, вопросы религии и — помимо прочего — за спорт. Бюджет министерства в 2018 году превысил 1,5 млрд евро.

Шведы, как и все мы, тоже встречают по одежке… Поэтому первое, что их шокировало на групповой фото нового правительства страны — это дама в тюрбане. Оказалось, что без головного убора женщине никак, иначе во все стороны распадутся полуметровые дреды… На фоне типичных бюрократов Аманда Линд еще больше похожа на фрика.

Шведской культурой будет руководить детский психиатр из Партии Зеленых.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Справедливости ради, надо отметить, что шведка — профессиональный политик с почти двадцатилетним опытом работы на муниципальном и губернском уровне, в том числе — в сфере культуры. Однако, решение нового «старого» премьера Стефана Лёфвена назначить Линд министром вызвало бурю в СМИ, среде творческой интеллигенции и соцсетях.

Самый обсуждаемый министр

Будучи самым молодым членом кабинета, она сразу стала и самым обсуждаемым. Скептицизм — это самое мягкое описание тех чувств, что обуревают сегодня шведскую культурную элиту. В прессе её уже окрестили «одним из ужасов» нового правительства. Например, бывший директор 4 канала Шведского телевидения Ян Шерман выразил точку зрения многих, назвав назначение абы кого на пост министра скверным, неудачным и безответственным. На словах отдавая должное политическому опыту Линд, он выразил неверие в ее способности совладать с масштабными проблемами, стоящими перед шведской культурой. Критики попроще злословят, что человек, известный своей любовью к комиксам и компьютерным играм, вряд ли соответствует своей должности.

Аманда Линд - профессиональный политик с почти двадцатилетним опытом работы на муниципальном и губернском уровне.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Линд мужественно переносит травлю, говоря, что не согласилась бы на пост министра, не будучи готова к дебатам. Ненависть оппонентов также не стала для нее сюрпризом. «Культура — это тема, которая вызывает эмоции», говорит Аманда.

Ее дреды наверняка станут источником вдохновения для местных карикатуристов, как ими уже стали вихор Трампа или острый нос и мешки под глазами британского премьера. Хотя, для политика полезно любое упоминание в прессе, кроме некролога.

Гордость и предубеждение

Однако, многие шведы считают, что перед нами — классический пример гордости и предубеждения. Быстро взлетевшая наверх по политической лестнице провинциалка Аманда Линд вызвала дикую ревность и отторжение у столичной снобистской и надменной творческой, медийной сред и околокультурной общественности. Еще бы — им назначили психиатра! Детского… Возможно, что именно свежий взгляд на масштабные проблемы шведской культуры поможет вывести её из непростого состояния, в котором та сейчас пребывает. Дилетантский взгляд на ситуацию, свобода от устоявшихся правил и обязательств порой оказывается более полезны и продуктивны. Примеров тому множество: например, самым успешным мэром исландской столицы, вернувшим жизнь города и страны в нормальное русло после жесточайшего экономического кризиса, стал не чудо-экономист, а комик Йон Гнарр (ссылка). К слову, до дна испивший чашу унижений со стороны оппонентов.

Насколько такие ожидания оправдает Аманда Линд, покажет время.

Кто такая Аманда Линд?

Дочь священника и аптекаря Аманда София Маргарета Линд в юности вовсе не мечтала о карьере политика. Она хотела стать детским психиатром, для чего закончила университет в Умео. Стремясь совместить в работе методы традиционной и нетрадиционной медицины, она изучала натуропатию, аюрведу, аккупунктуру. Работала, вышла замуж, родила двоих детей. Муж, кстати — деятель культуры, художник и кинорежиссер, они вместе уже 17 лет.

Не считая себя христианкой, она участвовала в общественной жизни церковной общины отца — и втянулась в экологическое движение. Душа требовала проблем большего масштаба, и Аманда стала совмещать работу с политической деятельностью, вступив в партию «зеленых». До прихода в риксдаг (парламент Швеции) прошла все уровни местной власти — от муниципального до губернского. Три года проработала секретарем партии. Видимо, успешно: абы кого не зовут в министры в 38 лет.

Помимо политики, у Аманды много разнообразных хобби: она играет на флейте, любит читать комиксы и интересуется эпохой Средневековья, иногда участвуя в исторических реконструкциях. Она болеет за хоккейную команду родного города, и, как и все северные шведы, любит бегать на лыжах.