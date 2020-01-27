2020-01-27T10:24:19+03:00
Происшествия

Из-за сообщения о минировании самолет Хабаровск-Москва готовится к экстренной посадке

На борту находился 262 пассажира
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолет направлялся в МосквуСамолет направлялся в МосквуФото: Алина НИЗАМОВА
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К экстренной посадке готовится самолет рейсом Хабаровск-Москва. Поступил анонимный сигнал о минировании самолета, капитан воздушного судна принял решение развернуть борт и направить в пункт вылета, он оповестил об этом диспетчеров хабаровского аэропорта.

Как сообщают РИА Новости, на борту находится 262 пассажира. Известно, что полицейские уже оповещены о происшествии, усилены меры безопасности в хабаровском аэропорту. Воздушное судно пока в пути, и по сообщению СМИ, пролетает над Амурской областью. Готовятся к проверке воздушного судна также кинологи с собаками и взрывотехники.

- Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность. На борту 262 пассажира и 10 членов экипажа, - сообщили изданию в аэропорту.

Рейс SU1713 Хабаровск – Москва выполняется ежедневно. Среднее время в пути 8 часов 39 минут. Капитан развернул самолет между Благовещенском и Нерюнгри, с момента вылета из аэропорта Хабаровская прошло чуть больше часа. В аэропорту готовятся к возвращению воздушного судна.

Около 10.20 по-московскому времени стало известно, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Хабаровска. Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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