Эксперт: Уголовную ответственность за скрученный пробег в ближайшее время не введут

Руководство «Российских автодилеров» предложило ввести реальную ответственность за скрутку пробега у подержанных машин. Частных автовладельцев, которые решили избавиться от своего железного коня с «подрихтованной родословной» предложено наказывать на 300 тысяч рублей. А юридические лица — уже на миллион. Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в интервью «Известиям» отреагировал на предложение. Он предположил, что можно обсуждать не только неслабые штрафы, но и уголовную ответственность за подобные обманные действия при продаже подержанных машин.

Вариант подобного законопроекта по мнению парламентария может появиться в нижней палате в течении 2020 года. Так будут ли сажать за скрутку пробега нечистоплотных продавцов? Ну, или хотя бы ощутимо штрафовать их ? Об этом «КП» спросила у известного автоэксперта Антона Шапарина.

- Предложение внести наказание за скрутку пробега при продаже проданных машин получило одобрение как минимум у одного из депутатов Госдумы. Так что,будут сажать?

- Наше отношение к такой инициативе — положительное. Мы об этом говорили еще года два назад. И Госдума в лице нескольких депутатов заявила, что разберется в проблеме.

- Разобрались?

- Дело дальше разговоров не пошло. Есть проблемы — с выявлением самого факта. То есть того, что пробег у продаваемой машины скручен. Но доказать это практически невозможно.

- Почему?

- У нас же в каждом деле должен быть пострадавший и должен быть злой умысел. Многие автовладельцы купили авто уже со скрученным пробегом. Потом включают систему с компьютерным оповещением. И видят там, что пробег уже был скручен. Ну, и что делать такому человеку?

- Да, что ему делать?

- Вопрос открытый. Если все-таки норма об ответственности будет введена — значит, это уже срок. И продавцу — и, кстати, покупателю, который через год-два тоже может стать продавцом. Тут есть сложности технического характера. Получается цепочка ответственности. Подобного рода возражения возникли у правоохранительных органов. Непонятно, как раскрывать такие дела.

- А дела такие вообще были?

- Мы придумали решение проблемы. Статистика сайтов по онлайн продажам не работает. Но у нас есть система электронного ПТС. Она имеет такую же юридическую силу, как и ПТС бумажный. С расширением электронного проникновения мы будем видеть все процессы с авто. Продажи-покупки, образования нового владельца, пробег машины при смене владельца. Система — она автоматически станет более прозрачной.

- Система федеральная?

- Да. Она работает на всем пространстве таможенного союза. Они перешагнули рубеж в миллион машин. В полную силу заработала с прошлого года. Мы со временем получим систему, когда операции с БУ автомобилями будут прозрачны. Вся их история станет прозрачной.

- А времени это сколько займет?

- Прилично. Американская система Car Fax, которая позволяет проверить подобным же образом авто — она складывалась несколько лет. Она позволяет с закрытыми глазами покупать авто. Потому что мы понимаем — какой у машины пробег и где она ездила. В Германии аналогичную функцию выполняет система CUV. Это система техосмотра. Ее проходят все авто. Она гарантирует прозрачность. Но в РФ система техосмотра уничтожена. Техосмотры покупаются. При покупке ТО у страхового агента я могу назвать любой пробег моей машины. И это никто никогда не проверит. Потому что машину никто не осматривает.

- Но выход есть?

Наш единственный правовой путь — это электронный ПТС.

- Проект поступил в Госдуму?

- Пока ни о каком первом чтении и речи идти не может. До этого должна еще пройти работа в комитетах Госдумы. Это может занять и месяцы. И годы. Говорить, что мы получим форму ответственности за такой проступок как скручивание пробега уже сейчас — бессмысленно. Этого не будет. Чтобы законопроект поддержали — нужна поддержка правительства.

- Но есть реальная поддержка замглавы комитета ГД по транспорту господина Старовойтова?

- Как и другие представители фракции ЛДПР он всегда выступает на сторону водителя. Но Госдума — это большая система и голос даже зампреда комитета пока еще не значит в данной проблеме ничего

- Ваш прогноз пессимистичный или оптимистичный?

- Пессимистичный. До рассмотрения в эту сессию вопрос не дойдет.