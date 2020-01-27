Миллион рублей или уголовка: автодилеры предложили наказывать за скрутку пробега

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:30:21+03:00

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Депутаты Госдумы обсудят введение наказания за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Рассмотрением вопроса займутся в феврале.

В ассоциации "Российских автомобильных дилеров" предлагают штрафовать за манипуляции с пробегом на 300 тысяч рублей для физических лиц и на миллион - для юридических. При этом заместитель главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов считает, что наказание должно быть еще строже - вплоть до уголовного, как в Соединенных Штатах, передает газета "Известия".

В настоящий момент 10-30% от общего автопарка России в 50 миллионов машин имеют скорректированные данные по километражу. В большинстве случаев определить факт скрутки несложно, поскольку он фиксируется в блоках ABS, моточасах, АКПП и других агрегатах, пояснил глава направления продаж подержанных автомобилей ГК "Автомир" Александр Чухнов.

Вопрос о введении наказания начнет предметно обсуждаться с представителями ГИБДД лишь после появления текста законопроекта. Документ планируют разработать до конца 2020 года.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад автомобили "теряли" на вторичном рынке в среднем 50-60 километров. Такой ход и сейчас позволяет продавать машины несколько дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU