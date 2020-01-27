Директор пропавшей Натальи Андрейченко: "Друзья едут к ее дому в Мексике"

Разница во времени между Москвой и Мексикой, где живет сейчас 63-летняя Наталья Андрейченко, восемь часов – сейчас там ночь. Поэтому друзья Натальи Андрейченко ждут утра, чтобы выехать на поиски пропавшей актрисы.

Пиар-директор актриса Ян Турунцев разместил в инстаграме Натальи Андрейченко тревожный пост, в котором объявил артистку в розыск: «Она не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в три часа дня, сообщив о плохом самочувствии и усталости. Ее клонило в сон, так как в последние дни шла напряженная подготовка к запуску одного проект. На связь не выходила с тех пор, как села в машину…»

Мы позвонили Яну, чтобы узнать, как продвигаются поиски Натальи Андрейченко: «Ни один из ее номеров телефона не отвечает, такого раньше не бывало, поэтому мы все взволнованы. Она исчезла. Мы надеемся, что все разрешиться хорошо. Сообщение в инстаграме я разместил на тот случай, если она звонила кому-то из своих российских коллег, и они нам помогут. Пока мы не связывались с правоохранительными органами. Ждем 8 утра в Мексике, тогда друзья поедут к дому Натальи, чтобы узнать: все ли с ней в порядке. Если актрисы не окажется дома, тогда обратимся в консульство и полицию. Она в феврале должна прилететь в Москву, у нее съемки запланированы в новом проекте Первого канала».

Большинство поклонников артистки считают, что у Натальи Эдуардовны сломался телефон, поэтому она вторые сутки и не выходит на связь. Все надеются, что в ближайшее время придут хорошие новости. А есть и такие, кто предполагает, что это пиар-пропажа, так как Андрейченко периодически прилетает в Россию на заработки: она получает приличные гонорары за съемки в ток-шоу с откровенными историями о личной жизни, кроме того, телевизионщики оплачивают ей перелет. Поэтому артистка и пиарщик решили таким образом привлечь внимание к звезде. Так что в любом случае ждем хороших новостей.

Наталья Андрейченко живет в Мексике больше 10 лет: во время одного из путешествий полюбила местную природу и нравы мексиканцев так, что решила остаться. В своей резиденции на курорте Ривьера-Майя на берегу Карибского моря она даже открывала для русских туристов Духовный центр, где учила йоге и медитациям. Но бизнес Андрейченко пришлось свернуть, так как желающих посещать ее уроки было не много.

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