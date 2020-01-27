Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Наталья Андрейченко полюбилась миллионам телезрителей после выхода на экраны фильма "Мэри Поппинс, до свидания". 63-летняя звезда кино последние годы живет в Мексике - занимается духовными практиками, практикуют йогу, живет в свое удовольствие. У нее здесь много друзей и приятелей и меньше всего можно было представить, что звезда советского кино может исчезнуть среди бела дня. Однако же, поехав в гости к подруге, Андрейченко пропала.

"Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем", - написал в блоге представитель актрисы Ян Трунцев.

Он отметил, что звонит и пишет Наталье, но пока безуспешно: звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. Трунцев попытался связаться с сыном Андрейченко. Но мужчина не отвечает. Молчит и помощник звезды, который находится в Мексике.

natalya_andreychenko Наталья Андрейченко не выходит на связь уже более суток

"Наталья болела. Она плавала в бассейне, и у нее поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление. Она пила антибиотики", - цитирует Трунцева "360".

Напомним, когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей кино. Главная Мэри Поппинс Советского Союза сводила с ума мужчин, именитые режиссеры приглашали эффектную блондинку в свои фильмы. А о ее романах кто только не судачил. В один момент звезда экрана бросила все и уехала искать счастья в далекой Америке. Она надеялась пробиться в Голливуде, однако этого не произошло.

Сейчас 63-летняя Наталья Андрейченко живет в Мексике и занимается духовными практиками. В этой латиноамериканской стране она открыла свой центр йоги. Актриса полностью перешла на сыроедение, отказывается даже от вареной пищи. Не позволяет есть себе даже хлеб. Иногда несколько дней подряд пьет только воду, часто голодает. О России актриса не забывает. Она продолжает активно сниматься как в сериалах, так и в полнометражных картинах.

Стоит отметить, что последние годы были достаточно тяжелыми для Андрейченко. После смерти второго мужа Максимилиана Шелла в 2014 году встал вопрос о наследстве. Ведь актер был миллионером. Завещания он не оставил, претендентов на богатство собралось немало: его последняя жена, дочь, усыновленный ребенок Максима Дунаевского (первый муж Андрейченко) и Натальи Андрейченко - Дмитрий Шелл и сама Андрейченко.

Еще через пару лет - новый скандал. Андрейченко подала в суд на собственного сына. Дмитрий, по ее словам, украл у нее огромные деньги, почти все накопления. Потом Наталья разругалась с дочерью Настасьей. Андрейченко имела связь с женихом девушки. Дочь актрисы затаила обиду на мать и не очень-то хочет с ней общаться после таких событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор пропавшей Натальи Андрейченко: "Друзья едут к ее дому в Мексике"

Актриса планирована прилететь на съемки в Москву, но исчезла (подробности)