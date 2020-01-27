Как Всеволод Чаплин приструнил Собчак, не отвернулся от Лужкова и позвал на обед с Романовыми

Эта памятная история случилась в 2012 году, когда Анастасия Волочкова вдруг приписала РПЦ «пятизвездочные кельи». Я предложила протоиерею Всеволоду Чаплину поговорить с балериной у нас в прямом эфире. «С ней не хочу, а вот с Собчак готов», - ответил он. С трудом, но мы их все-таки свели.

Ксения Анатольевна выкатила райдер, у нее было много требований и условий, у Всеволода Анатольевича - ни одного. 7 марта, город встал, диву долго гримировали, а ее оппонент томился в пробке. Хотели было начать эфир пока с ней одной, но она покинула студию со словами: «С вами говорить мне не о чем». Замечательные манеры, как всегда.

Ну, а когда вернулась, то набросилась на Чаплина, не давая никому и слова вставить. Забивала голосом заикающегося визави. А я сидела и думала: и зачем мы это устроили?! Но отец Всеволод ей как минимум не уступил. По стенограмме это видно ясно. А следом пришел уже в ее эфир.

Примерно тогда же он пригласил меня на обед у себя в храме с главой Российского Императорского дома Романовых Великой княгиней Марией Владимировной. «Смотри, не перепутай вилки», - напутствовали меня коллеги. Но было все неофициозно и душевно.

А как-то он рассказывал, что встретил Юрия Лужкова на каком-то мероприятии. Возле бывшего мэра была пустота, публика сторонилась. Тогда отец Всеволод подошел и составил ему компанию, тот был удивлен и признателен...

Спасибо ему за открытость и отзывчивость. Больно, что последние годы вышли такими. Царствие Небесное!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/468223" frameborder="0"></iframe> Они сошлись: Собчак и Чаплин [эфир ТВ-КП].Светская львица и официальный спикер РПЦ высказали друг другу все, что накипело!

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