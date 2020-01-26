Смерть Всеволода Чаплина: "Он ушел благородно, не зная немощи старости, у подножья храма"

У боковой калитки дворика храма святого Феодора Студита у Никитских ворот - двое мужчин.

- Я сам не понял сначала. Уходил, ко мне подбежали, кричат скорую вызывай. Потом кричат: священнику, священнику плохо, - рассказывает один другому.

- Простите, как это произошло? - спрашиваю я.

Мужчина глядит на меня строго и умолкает.

По свежему снегу - как сказали после, он начал падать в ту минуту, когда присевший на лавочку у храма отец Всеволод закрыл глаза - иду к храму. На часах уже половина седьмого. По данным СМИ, все произошло еще два часа назад, но тело настоятеля храма еще не унесли.

Небольшая группа прихожан, человек восемь-десять, обступила лавочку, что в паре метров от дверей в храм.

- Со святыми упокой, - поют они.

Священник машет кадилом, пахнет ладаном. Тело отца Всеволода укрыто с головой. На столике возле лавочки лежит черный портфель и авоська.

- Да не снимай ты, - кричит крепкий мужчина журналистам, толпящимся сверху.

По словам очевидцев, было "как-то сразу понятно", что отец Всеволод умерФото: Евгения СУНДУКЯН

Люди перешептываются. Говорят, около 16:30 отец Всеволод Чаплин вышел из храма, присел на скамейку и закрыл глаза. По словам очевидцев, "как-то сразу было понятно, что он умер". Обычно энергичный, подвижный отец Всеволод необычно замер, а потом начал сползать со скамейки. "Скорая" приехала быстро. Врачи констатировали смерть 51-летнего священника.

По словам очевидцев, ничто не предвещало беды.

- Утром он провел прекрасную литургию сам. Чай попил, пообедали вместе, - говорит помощник настоятеля, алтарник Павел. - Вечером ждали его в Храме Христа Спасителя на "Рождественские чтения", а потом - он должен был быть в Доме кино... Я сам узнал о произошедшем от его помощника Евгения. Он позвонил, когда уже все случилось и пропели "Вечную память"...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756952" frameborder="0"></iframe> Прихожанин храма рассказывает о протоиерее Всеволоде Чаплине.Прихожане храма Феодора Студита у Никитских ворот вспоминают своего настоятеля. Сегодня утром Всеволод Чаплин отслужил литургию, был в хорошем настроении. 18 января, накануне праздника Крещения, ходил колядовать со святой водойЕвгения КОРОБКОВА

Голос мужчины осекается:

- Извините, мы знакомы двадцать лет. Не могу говорить, когда он здесь лежит. На земле.

Прихожане рассказывают, что весь день отец Всеволод "выглядел прекрасно", был в хорошем настроении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756964" frameborder="0"></iframe> Помощник настоятеля алтарник Павел: его сегодня ждали в Доме кино и в Храме Христа спасителя.

- Восемнадцатого числа мы ходили вместе колядовать в костюмах волхвов, - вспоминает прихожанка Нина Кибрик. - Отец Всеволод носил святую воду окрестным театрам. А сегодня утром после литургии позвал нас выпить чаю, угощал конфетами"...

Отец Всеволод много лет вел программу на Радио "Комсомольская правда"

Женщина отмечает, что Чаплин выглядел хорошо. Но спустя какое-то время добавляет, что Чаплин испытывал проблемы с дыханием, у него была астма:

- Он пользовался всякими пшикалками, и даже сегодня во время литургии пшикал себе, стараясь это делать незаметно для прихожан. Он вообще не подавал вида и не акцентировал внимания на своем нездоровье, - отмечает женщина.

О тяжелых болезнях священнослужителя рассказывает и главный редактор журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев: "Отец Всеволод не был здоровым человеком: страдал от диабета и астмы. Дышал через специальный прибор".

Прихожане прощались с Чаплиным в нескольких метрах от дверей храмаФото: Евгения СУНДУКЯН

О том, что косвенной причиной смерти Всеволода Чаплина мог стать приступ астмы, написал на страничке в соцсети миссионер Дмитрий Адоньев:

- Он присел на скамейку возле храма, так как ему стало плохо, стал задыхаться... Случился астматический приступ! Обычно он носил с собой лекарство. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы. Сердце остановилось!

Кто-то вспоминает и о том, что Чаплин был писателем, "постмодернистом и абсурдистом".

Обычно энергичный, подвижный отец Всеволод необычно замер, а потом начал сползать со скамейки.Фото: Евгения СУНДУКЯН

Впрочем, собравшиеся говорят, что Чаплин ушел благородно. Не зная немощи старости, у подножья храма, накануне праздника Святой Равноапостольной Нины, покровительницы просвещения.

По понятным причинам прихожане не особенно расположены говорить на камеру. Исключение - мужчина, представившийся Кириллом Фроловым. Он рассказывает о том, что отец Всеволод был бескомпромиссен в вопросах веры.

- Буквально ночью мы обсуждали политику России, состоявшуюся или не состоявшуюся отставку Суркова, - говорит Фролов. Некоторые слова трудно разобрать. Возможно, потому, что на улице холодно и губы спикера онемели.

В семь часов вечера подъезжает машина за телом.

В семь часов вечера за телом приехала машинаФото: Евгения СУНДУКЯН

Пока санитары грузят тело на жестяные носилки, мужчина, то ли из прихожан, то ли из служителей церкви, набрасывается на журналиста.

- Ты человек или нет, убери камеру? - кричит мужчина. В ответ сотрудник СМИ поднимает камеру повыше. Мужчина бьет, пытаясь попасть по камере. Возникает потасовка.

- Не мешайте им делать свое дело, - кричит Кирилл Фролов, поддерживая журналиста.

- А ты чье дело делаешь? - огрызаются прихожане.

Машина с телом протоиерея Всеволода Чаплина уезжает. Снег прекращается.

Люди с цветами подходят к храму и кладут букеты на черный незапорошенный след, в котором угадывается фигура человека.

Люди с цветами подходят к храму и кладут букеты на черный незапорошенный след, в котором угадывается фигура человека.Фото: Евгения СУНДУКЯН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756949" frameborder="0"></iframe> Умер Всеволод Чаплин.Всеволод Чаплин умер прямо у ворот храма, где был настоятелем. Ему был всего 51 год…

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