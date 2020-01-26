2020-01-26T23:49:05+03:00
Общество

Смерть Всеволода Чаплина: "Он ушел благородно, не зная немощи старости, у подножья храма"

Репортаж нашего корреспондента Евгении Сундукян с места смерти отца Всеволода
Евгения СУНДУКЯН
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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 январяПротоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 январяФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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У боковой калитки дворика храма святого Феодора Студита у Никитских ворот - двое мужчин.

- Я сам не понял сначала. Уходил, ко мне подбежали, кричат скорую вызывай. Потом кричат: священнику, священнику плохо, - рассказывает один другому.

- Простите, как это произошло? - спрашиваю я.

Мужчина глядит на меня строго и умолкает.

По свежему снегу - как сказали после, он начал падать в ту минуту, когда присевший на лавочку у храма отец Всеволод закрыл глаза - иду к храму. На часах уже половина седьмого. По данным СМИ, все произошло еще два часа назад, но тело настоятеля храма еще не унесли.

Небольшая группа прихожан, человек восемь-десять, обступила лавочку, что в паре метров от дверей в храм.

- Со святыми упокой, - поют они.

Священник машет кадилом, пахнет ладаном. Тело отца Всеволода укрыто с головой. На столике возле лавочки лежит черный портфель и авоська.

- Да не снимай ты, - кричит крепкий мужчина журналистам, толпящимся сверху.

По словам очевидцев, было "как-то сразу понятно", что отец Всеволод умер Фото: Евгения СУНДУКЯН

По словам очевидцев, было "как-то сразу понятно", что отец Всеволод умерФото: Евгения СУНДУКЯН

Люди перешептываются. Говорят, около 16:30 отец Всеволод Чаплин вышел из храма, присел на скамейку и закрыл глаза. По словам очевидцев, "как-то сразу было понятно, что он умер". Обычно энергичный, подвижный отец Всеволод необычно замер, а потом начал сползать со скамейки. "Скорая" приехала быстро. Врачи констатировали смерть 51-летнего священника.

По словам очевидцев, ничто не предвещало беды.

- Утром он провел прекрасную литургию сам. Чай попил, пообедали вместе, - говорит помощник настоятеля, алтарник Павел. - Вечером ждали его в Храме Христа Спасителя на "Рождественские чтения", а потом - он должен был быть в Доме кино... Я сам узнал о произошедшем от его помощника Евгения. Он позвонил, когда уже все случилось и пропели "Вечную память"...

Прихожанин храма рассказывает о протоиерее Всеволоде Чаплине.Прихожане храма Феодора Студита у Никитских ворот вспоминают своего настоятеля. Сегодня утром Всеволод Чаплин отслужил литургию, был в хорошем настроении. 18 января, накануне праздника Крещения, ходил колядовать со святой водойЕвгения КОРОБКОВА

Голос мужчины осекается:

- Извините, мы знакомы двадцать лет. Не могу говорить, когда он здесь лежит. На земле.

Прихожане рассказывают, что весь день отец Всеволод "выглядел прекрасно", был в хорошем настроении.

Помощник настоятеля алтарник Павел: его сегодня ждали в Доме кино и в Храме Христа спасителя.

- Восемнадцатого числа мы ходили вместе колядовать в костюмах волхвов, - вспоминает прихожанка Нина Кибрик. - Отец Всеволод носил святую воду окрестным театрам. А сегодня утром после литургии позвал нас выпить чаю, угощал конфетами"...

Отец Всеволод много лет вел программу на Радио "Комсомольская правда"

Отец Всеволод много лет вел программу на Радио "Комсомольская правда"

Женщина отмечает, что Чаплин выглядел хорошо. Но спустя какое-то время добавляет, что Чаплин испытывал проблемы с дыханием, у него была астма:

- Он пользовался всякими пшикалками, и даже сегодня во время литургии пшикал себе, стараясь это делать незаметно для прихожан. Он вообще не подавал вида и не акцентировал внимания на своем нездоровье, - отмечает женщина.

О тяжелых болезнях священнослужителя рассказывает и главный редактор журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев: "Отец Всеволод не был здоровым человеком: страдал от диабета и астмы. Дышал через специальный прибор".

Прихожане прощались с Чаплиным в нескольких метрах от дверей храма Фото: Евгения СУНДУКЯН

Прихожане прощались с Чаплиным в нескольких метрах от дверей храмаФото: Евгения СУНДУКЯН

О том, что косвенной причиной смерти Всеволода Чаплина мог стать приступ астмы, написал на страничке в соцсети миссионер Дмитрий Адоньев:

- Он присел на скамейку возле храма, так как ему стало плохо, стал задыхаться... Случился астматический приступ! Обычно он носил с собой лекарство. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы. Сердце остановилось!

Кто-то вспоминает и о том, что Чаплин был писателем, "постмодернистом и абсурдистом".

Обычно энергичный, подвижный отец Всеволод необычно замер, а потом начал сползать со скамейки. Фото: Евгения СУНДУКЯН

Обычно энергичный, подвижный отец Всеволод необычно замер, а потом начал сползать со скамейки.Фото: Евгения СУНДУКЯН

Впрочем, собравшиеся говорят, что Чаплин ушел благородно. Не зная немощи старости, у подножья храма, накануне праздника Святой Равноапостольной Нины, покровительницы просвещения.

По понятным причинам прихожане не особенно расположены говорить на камеру. Исключение - мужчина, представившийся Кириллом Фроловым. Он рассказывает о том, что отец Всеволод был бескомпромиссен в вопросах веры.

- Буквально ночью мы обсуждали политику России, состоявшуюся или не состоявшуюся отставку Суркова, - говорит Фролов. Некоторые слова трудно разобрать. Возможно, потому, что на улице холодно и губы спикера онемели.

В семь часов вечера подъезжает машина за телом.

В семь часов вечера за телом приехала машина Фото: Евгения СУНДУКЯН

В семь часов вечера за телом приехала машинаФото: Евгения СУНДУКЯН

Пока санитары грузят тело на жестяные носилки, мужчина, то ли из прихожан, то ли из служителей церкви, набрасывается на журналиста.

- Ты человек или нет, убери камеру? - кричит мужчина. В ответ сотрудник СМИ поднимает камеру повыше. Мужчина бьет, пытаясь попасть по камере. Возникает потасовка.

- Не мешайте им делать свое дело, - кричит Кирилл Фролов, поддерживая журналиста.

- А ты чье дело делаешь? - огрызаются прихожане.

Машина с телом протоиерея Всеволода Чаплина уезжает. Снег прекращается.

Люди с цветами подходят к храму и кладут букеты на черный незапорошенный след, в котором угадывается фигура человека.

Люди с цветами подходят к храму и кладут букеты на черный незапорошенный след, в котором угадывается фигура человека. Фото: Евгения СУНДУКЯН

Люди с цветами подходят к храму и кладут букеты на черный незапорошенный след, в котором угадывается фигура человека.Фото: Евгения СУНДУКЯН

Умер Всеволод Чаплин.Всеволод Чаплин умер прямо у ворот храма, где был настоятелем. Ему был всего 51 год…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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