Геннадий Онищенко: Китайские врачи нашли 30 лекарств, которые эффективны при лечении коронавируса

- Скажите, Геннадий Григорьевич, это правда, что есть 30 лекарств, которые от коронавируса спасают?

- Это те лекарства, которые китайские коллеги наши попробовали при лечении коронавируса и нашли, что они эффективны.

Из них 12 препаратов - из числа антиретровирусных препаратов, которые применяются при профилактике ВИЧ. И плюс там еще есть чисто китайские, там типа народной медицины, тибетской медицины, но то, что в европейской практике не используется.

Но уже то, что 12 антиретровирусных препаратов линейки, применяемой для ВИЧ, работают, - это уже хорошо.

- Скажите, а почему о ВИЧ вдруг заговорили, когда надо спасаться от коронавируса?

- А потому что эти препараты готовили для того, чтобы лечить ВИЧ. Они работают и против коронавируса - ну, что тут непонятно? Гамов, вы не имеете медицинского образования, поэтому в эти дебри, пожалуйста, не лезьте.

- Нет, не полезу. Скажите, пожалуйста, товарищ Онищенко, а нам от этого знания какая польза для здоровья?

- Вам одна польза. Носите маску, не лезьте в Китай и не ехидничайте.

- Ну, когда я ехидничал?

- А вы сейчас чего делаете? Вы ёрничаете… Хоть вы моим помощником числитесь, я вот вам прямо в глаза говорю. Вернее, в правое ухо.

- О, мое ухо! Скажите, вот мы должны как-то этими лекарствами запасаться или лечиться?

- Вы что, с ума сошли? Вам никто их не продаст. Эти лекарства, которые покупает государство и раздает ВИЧ-инфицированным. Вы чего дурака валяете? Это просто информация, которая очень важна для врачей. Вам главная задача - исполнять то, что мы вас просим.

- Маску и…

- Не только, там много поручений вам давали.

- А какие вы еще дали мне поручения, я забыл.

- Товарищ Гамов, учитесь читать документы.

- Ну, я понял. Тогда спасибо вам огромное, дорогой товарищ Геннадий Григорьевич, что вы оптимизм вселяете в нас.

- Товарищ Гамов, вы как кандидат в президенты номер один - так Владимир Владимирович вас назвал.

- Нет, Владимир Владимирович так не назвал!

- Нет, он сказал - а почему бы вам не пойти в президенты? Было это?

- Было. Но пока он не звонит…

- Ну, так теперь чего вы? Вы будьте ответственнее. На ваши плечи ляжет страна. Все.

(кладет трубку)

- Ух...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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