Встреча Большой пятерки может пройти не в Москве, а в Нью-Йорке

Реакция на предложение Владимира Путина провести встречу глав стран-постоянных членов Совбеза ООН ожидается уже в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Все послания были отправлены в пятницу до конца дня, - сказал он. - Можно предположить, что с учетом выходных именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до глав государств и правительств через министерства иностранных дел, как это предусмотрено действующей дипломатической практикой. Начиная с сегодняшнего дня, будем ждать. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может, но как представляется, важность поднятой темы, наверное, должна разделяться всеми. Поэтому мы ожидаем, что ответы последуют.

Из членов Ядерной пятерки, к которым обратился Путин, сразу на предложение собраться и обсудить реальные проблемы планеты, откликнулись президент Франции Эммануэль Макрон и глава Китая Си Цзинпинь. Пока никакой реакции не было из Вашингтона и Лондона.

Изначально казалось, что одним из самых оптимальных вариантов для такого разговора может стать Москва во время празднования Дня Победы. Но в Кремле придерживаются иного мнения.

- Май, наверное, это рано, - сказал Песков. - Все-таки это сама годовщина Великой Отечественной войны. Существуют разные другие возможные пункты международного календаря. В этом году помимо 75 лет Победы всем миром отмечается 75 лет создания ООН. Но это уже, скорее, относится к технике. Сначала важен принципиальный консенсус и понимание всеми актуальности поднятой президентом проблемы.

Таким образом, встреча может состояться не в мае в Москве, а осенью в Нью-Йорке во время юбилейной Генассамблеи ООН. Хотя, как отметил пресс-секретарь президента, Путин готов встречаться в любом месте и в любое время.

- Президент сказал, что ему неважно - где, и неважно - когда, - подчеркнул Песков. - Ему важно - что. Именно поэтому он сначала предложил принять саму идею, что именно страны Пятерки должны встретиться.