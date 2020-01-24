Китай поддержал идею Путина провести саммит постоянных членов СБ ООН

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:07:54+03:00

КНР готова координировать свои действия с Россией и другими странами

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Китай выступил в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о проведении в 2020 году саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, КНР, США, Франции и Великобритании. Соответствующее заявление в пятницу, 24 января, сделала официальный представитель МИД республики Хуа Чуньин.

"В настоящее время очевидно возрастает нестабильность и неопределенность в международных вопросах, а мультилатерализм и роль ООН сталкиваются с очевидными вызовами", - сказала министр.

Она подчеркнула, что Пекин готов поддерживать связь и координировать свои действия с Москвой и другими странами-основательницами международной организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что Путин предложил лидерам пяти государств собраться вместе в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Его инициативу поддержал французский президент Эммануэль Макрон. Британия же, как писал сайт kp.ru, потребовала дополнительных разъяснений.

ИСТОЧНИК KP.RU