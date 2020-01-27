Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты. То ли это наша традиция, то ли черта характера, то ли специфика жизни в быстро меняющемся и непостоянном мире. Долгосрочные и даже среднесрочные планы - редкость. Именно поэтому граждане часто прибегают к кредитам. А от некоторых финансовых целей просто отказываются, потому что они кажутся невыполнимыми. Хорошим подспорьем может стать личный финансовый план. Даем советы, как его правильно составить и, самое главное, реализовать.

ТОЛЬКО МЕРТВАЯ РЫБА ПЛЫВЕТ ПО ТЕЧЕНИЮ

Личный финансовый план нужен любому человеку. Вне зависимости от его доходов. Для более глубокого понимания можно привести аналогию с бизнесом. И собственник крупного холдинга, и владелец маленького магазина следят за финансами своего дела. Инструменты применяют разные, но суть остается той же.

«Как долго, по-вашему, может работать предприятие, руководитель которого не контролирует движение денежных потоков, доходы и расходы, инвестиционную деятельность? Точно такой же контроль должны осуществлять и вы. Если вы не управляете деньгами, значит, они управляют вами, и вы плывете по течению. А по течению плывет, как сказал один мудрец, только мертвая рыба. Вы кладете ваши деньги в карман, а они тянут вас в магазин, в ресторан, в казино. Поэтому ваша задача - взять бразды правления в свои руки», - пишет Владимир Савенок в книге «Как составить личный финансовый план и как его реализовать».

Ничего сложного в этом нет. Для составления ЛФП в большинстве случаев не нужно даже обращаться к специалистам. Достаточно взять ручку и листок бумаги и выполнить несколько простых действий.

Действие № 1

ПОСТАВЬТЕ ЦЕЛИ

Обычно все финансовые советники рекомендуют перед составлением инвестиционного плана определиться с личными целями. Что вы хотите от этой жизни? Большую квартиру, загородный дом, крутую машину или возможность вообще не думать о деньгах? Все эти мечты можно оцифровать. Стоимость вещей легко определяется в интернете, а ежемесячный пассивный доход довольно просто перевести в ту сумму, которая будет его генерировать.

- Хорошо, вот мы поставили цели: машину и породистую собаку... Что дальше?

- Теперь нужно понять, сколько эта цель стоит, и через какой срок вы хотели бы ее приобрести, - отвечает Сергей Макаров, замдиректора Национального центра финансовой грамотности.

- Чем быстрее, тем лучше, конечно.

- Это одна из глубоких ошибок. Всегда нужно обозначать конкретный срок. После этого исходя из ваших доходов и расходов мы сможем проверить, сможете ли вы этой цели достичь. Это один из первых этапов планирования.

- И если не сможем, то что?

- Тогда нужно либо сроки увеличивать, либо искать источники повышения доходов, либо снижать свои аппетиты, либо задуматься, а нужна ли вам эта вещь в принципе? Когда со всем этим определимся, тогда и становится понятно. Да, я хочу такую машину, хочу ее через год, сначала накоплю вот столько, а остаток возьму в кредит. И да, это вот так повлияет на мою жизнь и на другие мои цели.

- Что нам дает это знание?

- Когда все становится ясным и понятным, появляется четкая сумма, сколько вам нужно откладывать каждый месяц. И самое главное - находится стимул, чтобы это делать. Причем это лучше делать сразу, как только вы получили зарплату.

Действие № 2

ПОСЧИТАЙТЕ, ЧЕМ ВЛАДЕЕТЕ

В современных реалиях многие уже не стремятся обладать кучей имущества. Зачем нужна своя квартира, если ее удобнее арендовать? Зачем покупать машину, если можно пользоваться такси? Какой смысл проводить все выходные на даче, если все овощи/фрукты проще купить на рынке или в супермаркете? Позиция спорная. У нее есть как плюсы, так и минусы.

Как бы то ни было, почти у каждого из нас что-нибудь есть. При составлении личного финансового плана важно понять, чем вы обладаете. И самое главное - приносят эти вещи вам доход или, наоборот, больше отнимают, чем дают.

С одной стороны, собственные квартира и машина - это признак достатка в семье. С другой, когда они куплены в кредит, все уже не так очевидно. К примеру, если стоимость недвижимости растет, тогда покупать собственное жилье - это разумное решение. Машина дает свободу передвижения, но за это удобство тоже нужно платить. Бензин, техобслуживание, налог и страховка - все это выливается в довольно крупную сумму. Кроме того, автомобиль с годами только дешевеет в отличие от той же квартиры.

Провести ревизию имущества иногда бывает полезно. Например, вы можете понять, что у вас во дворе два года без движения стоит вторая машина, которую вы никак не можете починить. Так, может, продать ее, а вырученные деньги положить хотя бы на депозит, пока железный конь совсем не превратился в металлолом?

Действие № 3

ПОСМОТРИТЕ РАСХОДАМ В ЛИЦО

«Да я вроде совсем немного трачу. По сути, только на еду, «коммуналку» и проезд. А все равно денег не хватает», - так обычно говорит обыватель, который никогда не считал свои реальные расходы.

Проведите простой эксперимент. В течение месяца скрупулезно (насколько позволяет самодисциплина) записывайте все ваши траты. Можно на лист бумаги, можно в отдельный файл на компьютере или внутри специальной онлайн-программы. В конце этого срока подведите промежуточный итог. Но не слишком обольщайтесь, если увидите небольшую сумму. Это не конец расчетов.

Добавьте к полученному результату те расходы, которые возникают несколько раз в год: шопинг, траты на отпуск, оплата налогов, абонемент в спортзал, страховка на машину и т. п. Их можно прикинуть в уме, а потом разделить получившуюся сумму на 12. И сложить с ежемесячными тратами. Но и это еще не все.

В нашей жизни периодически случаются форс-мажоры. Как приятные - свадьба друга. Так и не очень - болезни. Поэтому на непредвиденные случаи всех мастей тоже нужно заложить определенный запас наличности. Пусть это будет 10 - 15% от общих расходов за месяц.

И последнее действие - учтите рост цен. Увеличьте получившийся результат на прогнозируемый уровень инфляции в ближайший год. И вот вам максимально приближенный к реальности прогноз ваших трат. А теперь вопрос: если отнять эту сумму из вашей зарплаты, сколько останется? И следующий за ним: на чем можно сэкономить без потери качества жизни, чтобы расходы были меньше доходов? Ответили на эти вопросы, можно делать следующие шаги.

Действие № 4

ОТДАЙТЕ ДОЛГИ

Кредиты - это полезный финансовый инструмент. Но только в том случае, если вы пользуетесь ими осознанно. К примеру, крупные компании часто прибегают к услугам банков, чтобы вложить деньги в новые проекты. Но перед этим специальные отделы тщательно рассчитывают, когда эти инвестиции окупятся и сможет ли компания получить доход выше, чем процент по кредиту.

Граждане такой анализ проводят редко. Действуют, как правило, импульсивно. Захотелось большой плоский телевизор - оформили заем сразу в магазине. Повелись на скидку от дилера - уехали домой на кредитном авто. В большинстве случаев переплата по таким эмоциональным покупкам делает серьезную брешь в семейном бюджете.

Если кредиты на вас уже висят и давят тяжким бременем на бюджет, то нужно начать процесс избавления от них. И в дальнейшем подходить к покупкам более осознанно. Действовать исходя из своего финансового плана, а не эмоционального состояния здесь и сейчас. И если уж и прибегать к кредитам, то только в тех случаях, когда они принесут вам пользу, а не стресс.

Действие № 5

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ИМУЩЕСТВО

Заначка на черный день нужна каждой семье. Если вдруг источник дохода исчезнет или вам просто надоест работать, она поможет сохранить привычный образ жизни. Именно поэтому ее важно создать, когда есть силы и энергия. А уже потом жить на проценты от удачных инвестиций.

И первый шаг для создания такой защиты - резервный фонд. Эту цель желательно выполнить раньше всех остальных. Даже до отдачи всех долгов. Неприкасаемая заначка на случай финансового форс-мажора должна быть всегда. И она должна лежать в банке. Объем - чтобы хватило хотя бы на два-три месяца безбедной жизни, если потеряете работу или другой источник дохода.

И второй редут финансовой защиты - страховка. Защитить нужно «дойную корову» семейного бюджета и то имущество, от потери которого семья может сильнее всего пострадать. Возьмем для примера семью, где муж является единственным кормильцем, а жена сидит в декрете с двумя детьми. В таком случае застраховать нужно жизнь и здоровье мужа. А если главным имуществом семьи является «Газель», на которой супруг занимается грузоперевозками, то нужно обязательно купить КАСКО на эту машину.

Действие № 6

ЗАПЛАТИТЕ СНАЧАЛА СЕБЕ

Это базовое правило, которое должно применяться всеми, кто хочет взять под контроль свои финансы. Не важно, сколько вы зарабатываете. Часть суммы всегда должна оставаться про запас. И лучше всего, если вы отложите ее сразу же, как только получили зарплату.

Алгоритм работает примерно так. Вы же на первых этапах поняли, какую сумму нужно откладывать, чтобы достичь поставленных целей? Вот ее и нужно отложить в сторону - до лучших времен, которые в таком случае обязательно наступят.

При этом от конкретной цели зависит то, в какие инструменты лучше положить деньги. К примеру, если вы собрались через год покупать квартиру, то вложения в фондовый рынок точно не подойдут. Котировки акций слишком изменчивы. Лучше оставить эти сбережения на депозите в банке. А вот если вы копите на долгожданное путешествие в Америку, лучше сразу это делать в долларах. Так вы убережете себя и свои нервы от возможных колебаний курсов валют.

Но вот в чем нюанс. Одно дело - составить финансовый план. И совсем другое - его придерживаться. Большинство россиян могут копить максимум до следующего отпуска. А потом все свободные деньги потратят на развлечения. Психологи и физиологи находят этому простое объяснение. Мол, все мы родом из джунглей. Поэтому скорее предпочтем немедленное удовольствие от шоколада или новой машины в кредит долгим стараниям ради идеальной фигуры или пассивного дохода на пенсии. Гораздо веселее потратить деньги здесь и сейчас, чем отказываться от приятных мелочей ради накоплений на светлое будущее.

Поэтому лучше не испытывать свою силу воли на прочность. Сбережения на будущее нужно сделать автоматическими. Во многих банках есть специальные сервисы, которые позволяют настроить шаблоны. Например, вы можете оставить постоянно действующее поручение, по которому 10% от каждой вашей зарплаты будут моментально уходить на депозит. А еще 10% - на инвестиционный счет в брокерской или управляющей компании.

Действие № 7

АНАЛИЗИРУЙТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ

Как считают эксперты, большинству людей можно составить один личный финансовый план на жизнь, а потом каждый год его корректировать. Это как для большого государства. Есть общая стратегия развития, есть конкретные приоритеты на ближайшие 5 - 10 лет и есть четкий бюджет на следующие 12 месяцев. В конце года логично садиться и пересматривать свои личные финансовые планы, анализировать, что идет по плану, что перевыполняется, а что проседает.

Кроме того, есть и более точечное планирование - раз в месяц или даже чаще.

«Миллионеры очень внимательно планируют свои денежные потоки, анализируют свои вложения. Они любят посидеть вечерком в своем кабинете и посмотреть, что произошло за неделю с капиталом, какие активы выросли, а какие упали, есть ли интересные варианты для инвестирования», - пишет Владимир Савенок.

Любые важные цели всегда нужно держать в фокусе внимания. Тогда достигать их получается быстрее. Понимая, для чего именно вы зарабатываете деньги, вы будете лучше работать и добиваться более значимых результатов. Такая психология.

КСТАТИ

Как советуют эксперты, целей не должно быть много - максимум пять. И они не должны друг другу противоречить. Особенно если перед вами стоят не только финансовые задачи, но и те достижения, которых вы хотите добиться в личной жизни. Если новая машина поставит под угрозу семейное счастье, может, стоит выбрать второе?

Размер зарплаты не имеет значения

С этим утверждением многие могут поспорить. Но смысл кроется в нюансах. Конечно, пять тысяч долларов - это больше, чем 50 тысяч рублей. Но главное - сколько у вас остается после вычета всех расходов, есть ли у вас сбережения и активы, которые приносят пассивный доход.

«Почему финансовые проблемы возникают у людей с разным достатком? Если человек не контролирует свои денежные потоки, финансовые проблемы будут преследовать его независимо от уровня доходов. Если вы считаете, что сможете с увеличением ваших доходов в два, три или десять раз разрешить финансовые проблемы, то глубоко заблуждаетесь. Те, у кого доходы очень велики, позволяют себе не думать о своих расходах, не управлять своими денежными потоками. Деньги бесконтрольно приходят, уходят, снова приходят», - пишет Владимир Савенок.

По его словам, финансовое планирование необходимо каждому человеку и каждой семье, потому что отсутствие личного плана, даже самого элементарного, - это огромный риск.

«Для тех, у кого в настоящее время нет проблем с деньгами, это риск однажды потерять все и спуститься на гораздо более низкий уровень жизни. Для тех, у кого проблемы с деньгами возникают постоянно, это риск скатиться от бедной жизни к убогой. Не так страшно, если это произойдет в 30 - 40 лет. А если в 50 - 60? В таком возрасте не каждый сможет вернуть прежний уровень благосостояния», - продолжает Савенок.

Как добиваться финансовых целей? Ответ прост - всегда копить. Доходы должны каждый конкретный месяц и каждый конкретный год превышать расходы, а не наоборот. А свободные деньги должны всегда работать на хозяина и приносить дополнительный пассивный доход.

Мнение эксперта

Фото: vk.com/oskarhartmann

Оскар Хартманн, бизнесмен, самый популярный лайф-коуч в России:

Мечтайте и планируйте

- Нужно мечтать и визуализировать тот результат, который вы хотите получить. Кто-то считает это шарлатанством, но это действительно работает. Кроме того, нужно ставить долгосрочные цели и вести календарь. Когда видишь, что тебе осталось всего 35 раз отпраздновать Новый год, сразу появляется другое отношение к жизни. Ты больше не думаешь, что это бесконечно и можно отложить действия на потом. Прекращается ежедневная прокрастинация. Появляется гиперфокус на управлении своим временем. Ты начинаешь что-то делать.

Подготовлено АО «ИД «Комсомольская правда» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».